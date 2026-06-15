https://ukraina.ru/20260615/nikogda-vens-zayavil-chto-sdelka-navsegda-lishaet-iran-yadernogo-oruzhiya--1080215030.html

"Никогда": Вэнс заявил, что сделка навсегда лишает Иран ядерного оружия

"Никогда": Вэнс заявил, что сделка навсегда лишает Иран ядерного оружия - 15.06.2026 Украина.ру

"Никогда": Вэнс заявил, что сделка навсегда лишает Иран ядерного оружия

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что заключенное между США и Ираном соглашение навсегда закрывает для Тегерана возможность обладания ядерным оружием. В интервью телеканалу Fox News 15 июня он подчеркнул, что запрет распространяется не только на разработку, но и на любые попытки приобрести или иным способом получить атомную бомбу

2026-06-15T11:50

2026-06-15T11:50

2026-06-15T11:50

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"Она (сделка - Ред.) означает, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Не просто разрабатывать, но приобретать, пытаться купить ядерное оружие также. Это включено в соглашение", — сказал Вэнс.Вице-президент США пообещал, что Вашингтон будет тщательно следить за выполнением Тегераном условий сделки, однако отказался уточнить, какие именно преференции получит Исламская Республика в случае соблюдения обязательств.По словам Вэнса, выполнение условий соглашения со стороны Тегерана способно кардинально изменить Ближний Восток на ближайшие пятьдесят лет, превратив его в регион, более благоприятный для инвестиций и экономического развития.Напомним, ранее Пакистан официально объявил о достижении "немедленного и окончательного" прекращения огня между США и Ираном на всех фронтах, включая Ливан. Подписание мирного соглашения запланировано на 19 июня в Швейцарии. Однако, несмотря на оптимистичные заявления американской стороны, Израиль уже выразил недовольство сделкой, заявив, что не считает себя связанным ее условиями и продолжит военные операции против "Хезболлы" в Ливане. Подробнее о развитии ситуации на Ближнем Востоке и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Америка сдала Украину? Киев и Европа устроили скандал с США прямо в ООН. Хроника событий на утро 15 июня.

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новости, сша, иран, тегеран , джей ди вэнс, хезболла, оон, fox news, мир без границ