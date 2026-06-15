https://ukraina.ru/20260615/eks-prezident-moldavii-rasskazal-kak-kiev-i-zapad-planirovali-ataku-na-pridnestrove-1080212301.html

Экс-президент Молдавии рассказал, как Киев и Запад планировали атаку на Приднестровье

Экс-президент Молдавии рассказал, как Киев и Запад планировали атаку на Приднестровье - 15.06.2026 Украина.ру

Экс-президент Молдавии рассказал, как Киев и Запад планировали атаку на Приднестровье

Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон сделал сенсационное заявление. В интервью российским СМИ он обвинил Запад и Украину в попытках открыть второй фронт против России в Приднестровье еще в апреле 2022 года.

2026-06-15T11:01

2026-06-15T11:01

2026-06-15T11:27

новости

запад

украина

приднестровье

игорь додон

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/12/1039883754_0:51:3209:1856_1920x0_80_0_0_85af348b853373e929b64de512d544c5.jpg

По его словам, тогда удалось избежать эскалации, но сама попытка была вполне реальной. Экс-президент напомнил, что о давлении Запада с требованием открыть второй фронт ранее заявляла и Грузия.Додон также обратил внимание, что Украина выстроила фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем, хотя никакой угрозы со стороны Тирасполя не было и нет. Он объяснил это попытками Запада "зажечь фитиль" где-то помимо Украины.О других событиях к этому часу – Америка сдала Украину? Киев и Европа устроили скандал с США прямо в ООН. Хроника событий на утро 15 июня на сайте Украина.ру.

запад

украина

приднестровье

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, украина, приднестровье, игорь додон, мир без границ