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Экс-президент Молдавии рассказал, как Киев и Запад планировали атаку на Приднестровье
Экс-президент Молдавии рассказал, как Киев и Запад планировали атаку на Приднестровье - 15.06.2026 Украина.ру
Экс-президент Молдавии рассказал, как Киев и Запад планировали атаку на Приднестровье
Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон сделал сенсационное заявление. В интервью российским СМИ он обвинил Запад и Украину в попытках открыть второй фронт против России в Приднестровье еще в апреле 2022 года.
2026-06-15T11:01
2026-06-15T11:01
2026-06-15T11:27
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приднестровье
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По его словам, тогда удалось избежать эскалации, но сама попытка была вполне реальной. Экс-президент напомнил, что о давлении Запада с требованием открыть второй фронт ранее заявляла и Грузия.Додон также обратил внимание, что Украина выстроила фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем, хотя никакой угрозы со стороны Тирасполя не было и нет. Он объяснил это попытками Запада "зажечь фитиль" где-то помимо Украины.О других событиях к этому часу – Америка сдала Украину? Киев и Европа устроили скандал с США прямо в ООН. Хроника событий на утро 15 июня на сайте Украина.ру.
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новости, запад, украина, приднестровье, игорь додон, мир без границ
Новости, Запад, Украина, Приднестровье, Игорь Додон, Мир без границ
Экс-президент Молдавии рассказал, как Киев и Запад планировали атаку на Приднестровье
11:01 15.06.2026 (обновлено: 11:27 15.06.2026)
Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон сделал сенсационное заявление. В интервью российским СМИ он обвинил Запад и Украину в попытках открыть второй фронт против России в Приднестровье еще в апреле 2022 года.
"Для Запада и Украины было бы важным в 2022 году открыть второй фронт, чтобы затянуть Россию в боевые действия где-то и на других участках, кроме Донбасса, Луганска и так далее. И мы точно знаем, что в апреле были такие попытки на приднестровском направлении", — заявил Додон.
По его словам, тогда удалось избежать эскалации, но сама попытка была вполне реальной. Экс-президент напомнил, что о давлении Запада с требованием открыть второй фронт ранее заявляла и Грузия.
Додон также обратил внимание, что Украина выстроила фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем, хотя никакой угрозы со стороны Тирасполя не было и нет. Он объяснил это попытками Запада "зажечь фитиль" где-то помимо Украины.