Серенко: "Ядерного оружие теряет свой смысл с точки зрения практического применения на поле боя" - 14.06.2026 Украина.ру
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Серенко: "Ядерного оружие теряет свой смысл с точки зрения практического применения на поле боя"
Серенко: "Ядерного оружие теряет свой смысл с точки зрения практического применения на поле боя" - 14.06.2026 Украина.ру
Серенко: "Ядерного оружие теряет свой смысл с точки зрения практического применения на поле боя"
Цена военных усилий сегодня слишком высока даже без применения ядерного оружия, которое уже теряет смысл с точки зрения реальной оборонной единицы и практического применения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
2026-06-14T04:30
2026-06-14T04:30
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Рассуждая о современных военных конфликтах, эксперт пришёл к выводу, что традиционные инструменты войны себя исчерпали."Цена военных усилий сегодня слишком высока даже без применения ядерного оружия, которое уже теряет свой смысл с точки зрения реальной оборонной единицы и практического применения на поле боя. Как символ государственного суверенитета, национальной гордости, да", — заявил Серенко.По словам политолога, ядерным оружием можно гордиться, как полётом человека в космос, но это бесполезная вещь с точки зрения реальной боевой ситуации."Сегодня военная дипломатия — это прекрасный инструмент достижения стратегического или тактического тупика. Модернизация военных потенциалов сегодня примерно сопоставима у самых разных игроков, что делает противостояние бессмысленным", — добавил эксперт.Серенко подчеркнул, что отсюда усиливается значение дипломатии, политических технологий и различных способностей создавать альянсы, создавать союзников.Полный текст интервью "Андрей Серенко: Встреча в Анкоридже опередила время, но Россия и США еще вернутся к этим договоренностям" на сайте Украина.ру.Встреча в Лондоне еще раз подтвердила, что европейцы и Украина объединились вокруг того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
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Серенко: "Ядерного оружие теряет свой смысл с точки зрения практического применения на поле боя"

04:30 14.06.2026
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
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Цена военных усилий сегодня слишком высока даже без применения ядерного оружия, которое уже теряет смысл с точки зрения реальной оборонной единицы и практического применения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Рассуждая о современных военных конфликтах, эксперт пришёл к выводу, что традиционные инструменты войны себя исчерпали.
"Цена военных усилий сегодня слишком высока даже без применения ядерного оружия, которое уже теряет свой смысл с точки зрения реальной оборонной единицы и практического применения на поле боя. Как символ государственного суверенитета, национальной гордости, да", — заявил Серенко.
По словам политолога, ядерным оружием можно гордиться, как полётом человека в космос, но это бесполезная вещь с точки зрения реальной боевой ситуации.
"Сегодня военная дипломатия — это прекрасный инструмент достижения стратегического или тактического тупика. Модернизация военных потенциалов сегодня примерно сопоставима у самых разных игроков, что делает противостояние бессмысленным", — добавил эксперт.
Серенко подчеркнул, что отсюда усиливается значение дипломатии, политических технологий и различных способностей создавать альянсы, создавать союзников.
Полный текст интервью "Андрей Серенко: Встреча в Анкоридже опередила время, но Россия и США еще вернутся к этим договоренностям" на сайте Украина.ру.
Встреча в Лондоне еще раз подтвердила, что европейцы и Украина объединились вокруг того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
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