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Серенко: "Ядерного оружие теряет свой смысл с точки зрения практического применения на поле боя"

Серенко: "Ядерного оружие теряет свой смысл с точки зрения практического применения на поле боя" - 14.06.2026 Украина.ру

Серенко: "Ядерного оружие теряет свой смысл с точки зрения практического применения на поле боя"

Цена военных усилий сегодня слишком высока даже без применения ядерного оружия, которое уже теряет смысл с точки зрения реальной оборонной единицы и практического применения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко

2026-06-14T04:30

2026-06-14T04:30

2026-06-14T04:30

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Рассуждая о современных военных конфликтах, эксперт пришёл к выводу, что традиционные инструменты войны себя исчерпали."Цена военных усилий сегодня слишком высока даже без применения ядерного оружия, которое уже теряет свой смысл с точки зрения реальной оборонной единицы и практического применения на поле боя. Как символ государственного суверенитета, национальной гордости, да", — заявил Серенко.По словам политолога, ядерным оружием можно гордиться, как полётом человека в космос, но это бесполезная вещь с точки зрения реальной боевой ситуации."Сегодня военная дипломатия — это прекрасный инструмент достижения стратегического или тактического тупика. Модернизация военных потенциалов сегодня примерно сопоставима у самых разных игроков, что делает противостояние бессмысленным", — добавил эксперт.Серенко подчеркнул, что отсюда усиливается значение дипломатии, политических технологий и различных способностей создавать альянсы, создавать союзников.Полный текст интервью "Андрей Серенко: Встреча в Анкоридже опередила время, но Россия и США еще вернутся к этим договоренностям" на сайте Украина.ру.Встреча в Лондоне еще раз подтвердила, что европейцы и Украина объединились вокруг того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.

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