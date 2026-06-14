https://ukraina.ru/20260614/rossii-ne-nuzhen-razvorot-ni-na-zapad-ni-na-vostok-serenko-o-vektore-razvitiya-strany-1080175855.html

"России не нужен разворот ни на Запад, ни на Восток": Серенко о векторе развития страны

"России не нужен разворот ни на Запад, ни на Восток": Серенко о векторе развития страны - 13.06.2026 Украина.ру

"России не нужен разворот ни на Запад, ни на Восток": Серенко о векторе развития страны

России не нужен разворот ни на Запад, ни на Восток — стране нужно разворачиваться внутри самой себя, заниматься собственными проектами развития, создавать друзей и союзников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко

2026-06-14T05:00

2026-06-14T05:00

2026-06-13T23:20

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В экспертном сообществе есть мнение, что итогом нынешнего вооруженного противостояния будет окончательный разворот России на восток после окончания острой фазы конфликта. Журналист поинтересовался: может ли Россию окончательно развернуть свои экономические и энергетические потоки в сторону Юго-Восточной Азии."Этим нарративом можно развлекать какую-то часть общественного мнения. Я не очень много вижу в общественном мнении сторонников такого рода разворота", — отметил Серенко.Это не значит, что разворот на Европу находит больше союзников. России нужно разворачиваться внутри самой себя, подчеркнул эксперт.Серенко добавил, что России не нужен разворот ни на Запад, ни на Восток. Сегодня нужно заниматься российскими делами, собственной страной, "перестать крутиться волчком" и заниматься своими собственными проектами развития, а также "не плодить врагов, а создавать себе друзей и союзников", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Серенко: Встреча в Анкоридже опередила время, но Россия и США еще вернутся к этим договоренностям" на сайте Украина.ру.Встреча в Лондоне еще раз подтвердила, что европейцы и Украина объединились вокруг того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.

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