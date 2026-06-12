https://ukraina.ru/20260612/ukraina---strana-kamikadze-eksperty-i-politiki-o-perspektivakh-voyny-i-mira-1080102147.html

"Украина - страна-камикадзе". Эксперты и политики о перспективах войны и мира

"Украина - страна-камикадзе". Эксперты и политики о перспективах войны и мира - 12.06.2026 Украина.ру

"Украина - страна-камикадзе". Эксперты и политики о перспективах войны и мира

В экспертном сообществе обсуждают, переживут ли Украина и Европа следующую зиму без российских энергоресурсов, заставит ли понимание этой проблемы искать пути к компромиссам. А если нет, то кто заплатит самую высокую цену за продолжение войны

2026-06-12T06:05

2026-06-12T06:05

2026-06-12T06:05

эксклюзив

украина

владимир зеленский

россия

дмитрий спивак

европа

дональд трамп

вооруженные силы украины

нато

ес

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Июнь и июль этого года могут стать решающими в украинском конфликте, в это время надо усилить дипломатическое давление на Россию, заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с эстонским лидером Аларом Карисом.По словам главы киевского режима, "очень важно сегодня готовиться к тем переговорам и решениям, которых мы все ждем от саммитов на уровне Европейского союза, G7 и НАТО".При этом Зеленский пообещал "запускать по всей России по 600 дронов и ракет" (не уточнив, в какой период, но, по всей видимости, в сутки).Комментируя это высказывание, украинский политолог Дмитрий Спивак отметил, что публичные заявления — это тоже инструмент войны. Он согласился с тем, что июнь-июль важны, что касается дипломатического давления, то - "да, дипломатия, но через силу".Каким образом - "через силу"? Политолог напомнил, что производство дронов для ВСУ в разных странах растёт, удары регулярно наносятся вглубь РФ, разрушая логистические цепочки и НПЗ. А СБУ и контрразведка демонстрируют очередные успехи в работе — об этом свидетельствует, например, ситуация в Крыму, где мы видим дефицит топлива.По мнению Спивака, это всё показывает всему миру тот факт, что РФ не может навязывать свои условия, что россияне в этом конфликте - "не победители, не триумфаторы". И в Кремле, наверное, уже поняли, что пресловутый "дух Анкориджа" развеялся окончательно. Да и Дональд Трамп давно забыл, что он там когда-то сказал.Украинский эксперт подчеркнул, что мир нужен не только Украине, но нужен и России, поскольку "новые технологии войны не дадут никому победить". Поэтому надо прийти к решению - "давайте останавливаться, прекратим бессмысленное убийство людей".Спивак добавил, что громче всех о войне до победного конца кричат не военные, которые в окопах, но кричат политики всех мастей, кричат сотрудники ТЦК, "грантоеды" и активисты, "которые на ваших деньгах стали очень богатыми людьми". Зачем же им заканчивать войну, сами-то они не воюют, а только богатеют?Но Украина состоит не из одних только политиков и активистов. Людям надо как-то выживать. Да и в Европе далеко не всем по вкусу придётся следующая зимовка.Одна из причин, по которой эта война должна вскоре закончиться, заключается в том, что эту зиму не переживёт не только украинская энергетика, но и энергетика Евросоюза, если цены на энергоресурсы и сам их объём на европейском рынке не вернутся к нормативным, считает покинувший страну бывший депутат Верховной Рады, политик и общественный деятель Евгений Мураев.Он сообщил, что "все газохранилища Европы пусты", точнее, наполнены вдвое меньшим объёмом газа, чем необходимо. Если поставки не будут возобновлены хотя бы с сентября в больших объёмах, у европейцев будут проблемы. Поставки в больших объёмах возможны только по трубам, перевалка сжиженного газа с этой задачей не справится."Поэтому выход из этой ситуации — это только окончание конфликта в Украине, снятие санкций, разрешение качать газ по газопроводам", - сказал политик в эфире канала журналиста Александра Шелеста*, добавив, что и газотранспортная система (ГТС) Украины "будет играть ключевую роль", хотя, вполне возможно, она будет уже принадлежать США, либо это будет консорциум с участием европейских структур.По мнению Мураева, это сейчас и есть главный вопрос, обсуждаемый спецпосланниками и прочими уполномоченными лицами. Главный, поскольку и в ЕС, и на Украине понимают, что "просто не переживут эту зиму". Экс-депутат подчеркнул, что всё европейское благополучие зиждилось на дешёвых российских энергоресурсах.Всё это так, но действия Киева и его западных хозяев говорят отнюдь не о стремлении к скорейшему достижению каких-то мирных договорённостей. Запад снова прибегает к тактике "тысячи порезов" (включая теракты в Москве и в других городах).Как отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", главная цель такой тактики - "дискредитация российского высшего руководства" по аналогии с Первой мировой войной."Не просто так Зеленский в своём письме сделал на этом акцент, использовав [Романа] Абрамовича для этой игры. Помогли ему провернуть данную схему британцы. Они же курируют всю стратегию и тактику раскачки. Говоря вечно о мире, сами готовятся к эскалации", - пишет "Легитимный".По мнению авторов канала, война будет только нарастать, "Зеленский продолжает реализовывать стратегию глобалистов "Украина - страна-камикадзе".Так чего же ожидать — поиска компромиссов или эскалации? По крайней мере, в ближайшие три месяца война будет идти по нарастающей, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала UkrLife, вместо США кураторами Киева становится "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия), а у Трампа пока "всё плохо получается".Довольно мягкая реакция Кремля на предложения европейцев говорит о том, что мосты для переговоров "сожжены, но не до конца". Но сейчас каждая сторона силой оружия будет стараться укрепить свои позиции перед грядущими переговорами, считает политтехнолог. По его словам, "к сожалению, цену за продолжение войны будут платить Украина и украинцы".Сравнение с Первой мировой войной не случайно, эксперты подсчитали, что СВО длится уже дольше, а ситуация на линии боевого соприкосновения напоминает ситуацию в окопах войны начала прошлого века — позиционный тупик.Украинский политолог Руслан Бизяев напомнил, что тогда, в Первую мировую, позиционный тупик возник благодаря техническим новшествам — наступать пехоте мешали пулемётный огонь и заграждения из колючей проволоки. Сегодня такими техническими новшествами являются дроны и космическая разведка. Это привело к ситуации, когда "в противостоянии меча и щита... побеждает последний".По мнению эксперта, со временем и с этими препятствиями найдут способы справиться, как нашли когда-то управу и на пулемёты, и на колючку — научно-технический прогресс не остановить. Однако произойдёт это, скорее всего, уже не в рамках украинского конфликта, а где-то в расширяющейся воронке идущей уже Третьей мировой...А конфликт на Украине? "Рано или поздно, исходя из логики обстоятельств, скорее рано, чем поздно, наш конфликт пойдёт к затуханию... Как когда-то говорили, главное — перестать стрелять. Это не значит, что война прекратится, это не значит, что наступит вечный мир. Это значит… что будет взята небольшая пауза, и это пламя перебросится куда-то на другие страны и континенты", - сказал Бизяев в эфире интернет-канала Politeka.Он добавил, что не знает, куда именно - это может быть Ближний Восток или Балканы, где - "только спичку поднеси".В общем, жизнь покажет. Хотя теперь мы видим, что нормальная жизнь у нас у всех была до торжества "кружевных трусиков" на Евромайдане в Киеве. Не ценили...* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Голубь мира то ли сдох, то ли улетел, банкуют ястребы". Эксперты и политики о войне и мире

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, россия, дмитрий спивак, европа, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, ес, эксперты