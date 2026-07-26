https://ukraina.ru/20260726/tegeran-vyzval-ukrainskogo-diplomata-i-prigrozil-otvetom-posle-ataki-kieva-na-sudno-v-kaspii-1081856309.html

Тегеран вызвал украинского дипломата и пригрозил ответом после атаки Киева на судно в Каспии

Тегеран вызвал украинского дипломата и пригрозил ответом после атаки Киева на судно в Каспии - 26.07.2026 Украина.ру

Тегеран вызвал украинского дипломата и пригрозил ответом после атаки Киева на судно в Каспии

МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране и вручил ноту протеста после того, как украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщает сообщает Press TV

2026-07-26T08:01

2026-07-26T08:01

2026-07-26T08:01

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МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране после атаки Киева на иранское судно в Каспийском море. Ему была вручена нота протеста."Исламская Республика Иран решительно защищает свою безопасность и национальные интересы и не оставит без ответа покушения на жизни и имущество своих граждан", —заявил помощник министра иностранных дел Ирана Манучер Моради в ходе встречи.В субботу, 25 июля, Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно в Каспийском море, сообщил МИД Ирана. В результате атаки один моряк погиб, ещё один получил ранения. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва с сожалением констатирует усиление эскалации на Ближнем Востоке. Подробнее в материале Эскалация набирает обороты. Новости Ближнего ВостокаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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