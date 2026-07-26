Тегеран вызвал украинского дипломата и пригрозил ответом после атаки Киева на судно в Каспии - 26.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260726/tegeran-vyzval-ukrainskogo-diplomata-i-prigrozil-otvetom-posle-ataki-kieva-na-sudno-v-kaspii-1081856309.html
Тегеран вызвал украинского дипломата и пригрозил ответом после атаки Киева на судно в Каспии
Тегеран вызвал украинского дипломата и пригрозил ответом после атаки Киева на судно в Каспии - 26.07.2026 Украина.ру
Тегеран вызвал украинского дипломата и пригрозил ответом после атаки Киева на судно в Каспии
МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране и вручил ноту протеста после того, как украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщает сообщает Press TV
2026-07-26T08:01
2026-07-26T08:01
новости
иран
мид
украина.ру
украина
тегеран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/11/1081589060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b58e0e7299a85a483c3d73732b60a458.jpg
МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране после атаки Киева на иранское судно в Каспийском море. Ему была вручена нота протеста."Исламская Республика Иран решительно защищает свою безопасность и национальные интересы и не оставит без ответа покушения на жизни и имущество своих граждан", —заявил помощник министра иностранных дел Ирана Манучер Моради в ходе встречи.В субботу, 25 июля, Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно в Каспийском море, сообщил МИД Ирана. В результате атаки один моряк погиб, ещё один получил ранения. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва с сожалением констатирует усиление эскалации на Ближнем Востоке. Подробнее в материале Эскалация набирает обороты. Новости Ближнего ВостокаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
иран
украина
тегеран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/11/1081589060_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7e7a6b9e9239c566c78aa5c770217bd3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, мид, украина.ру, украина, тегеран
Новости, Иран, МИД, Украина.ру, Украина, Тегеран

Тегеран вызвал украинского дипломата и пригрозил ответом после атаки Киева на судно в Каспии

08:01 26.07.2026
 
© AP / Vahid Salemi
- РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP / Vahid Salemi
Читать в
ДзенTelegram
МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране и вручил ноту протеста после того, как украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщает сообщает Press TV
МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране после атаки Киева на иранское судно в Каспийском море. Ему была вручена нота протеста.
"Исламская Республика Иран решительно защищает свою безопасность и национальные интересы и не оставит без ответа покушения на жизни и имущество своих граждан", —заявил помощник министра иностранных дел Ирана Манучер Моради в ходе встречи.
В субботу, 25 июля, Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно в Каспийском море, сообщил МИД Ирана. В результате атаки один моряк погиб, ещё один получил ранения.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва с сожалением констатирует усиление эскалации на Ближнем Востоке. Подробнее в материале Эскалация набирает обороты. Новости Ближнего Востока
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранМИДУкраина.руУкраинаТегеран
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:01Украинский активист Касьянов обвинил Федорова в коррупции на дронах
09:48Кузнецова: более 170 детей пострадали от мин ВСУ на приграничных территориях
08:55Путин поздравил россиян с Днём ВМФ. Главное к этому часу
08:32Теперь официально: Украина стремительно умирает. Хорошо ли это для России?
08:20"Падлы и сволочи в Верховной Раде". Эксперты и политики о ситуации в стране и вокруг
08:13США и Украина обсуждают прекращение огня в воздухе — Reuters
08:02"Хладнокровный расчет": как наши РСЗО работают в условиях "грязного неба"
08:01Тегеран вызвал украинского дипломата и пригрозил ответом после атаки Киева на судно в Каспии
08:00Владимир Гринёв: человек, который помог Кучме стать президентом, и ничего за это не получил
07:23Западная Украина за неделю: Польша не хочет возвращать картины, Закарпатье готовят к партизанской войне
07:07Больше ракет хороших и разных
07:00Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института
06:00"От ударов возмездия к — системным атакам": Шкурлатов про уничтожение портов на Украине
05:45Киев загнали в угол: Украина может пойти на уступки под давлением кризиса — американист
05:30Сначала идут дешевые "обманки", потом — ударные системы: эксперт раскрыл тактику врага
05:15Шкурлатов: "Искусственный интеллект внедряется не только в ПВО, но и в ударные БПЛА"
05:00"От мобильных групп до С-400": эксперт рассказал о создании единой системы ПВО
04:45Владимир Васильев: Новые предложения Рубио — это компромиссы, на которые может пойти Киев
04:30"Изменился характер угроз": Шкурлатов про новые вызовы и трансформацию российской ПВО
17:55Теракт ВСУ в Кирилловке, Трамп объявляет ЕС торговую войну, Путин встретился с Токаевым. Итоги 25 июля
Лента новостейМолния