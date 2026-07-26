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Тегеран вызвал украинского дипломата и пригрозил ответом после атаки Киева на судно в Каспии
Тегеран вызвал украинского дипломата и пригрозил ответом после атаки Киева на судно в Каспии - 26.07.2026 Украина.ру
Тегеран вызвал украинского дипломата и пригрозил ответом после атаки Киева на судно в Каспии
МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране и вручил ноту протеста после того, как украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщает сообщает Press TV
2026-07-26T08:01
2026-07-26T08:01
2026-07-26T08:01
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МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране после атаки Киева на иранское судно в Каспийском море. Ему была вручена нота протеста."Исламская Республика Иран решительно защищает свою безопасность и национальные интересы и не оставит без ответа покушения на жизни и имущество своих граждан", —заявил помощник министра иностранных дел Ирана Манучер Моради в ходе встречи.В субботу, 25 июля, Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно в Каспийском море, сообщил МИД Ирана. В результате атаки один моряк погиб, ещё один получил ранения. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва с сожалением констатирует усиление эскалации на Ближнем Востоке. Подробнее в материале Эскалация набирает обороты. Новости Ближнего ВостокаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, мид, украина.ру, украина, тегеран
Новости, Иран, МИД, Украина.ру, Украина, Тегеран
Тегеран вызвал украинского дипломата и пригрозил ответом после атаки Киева на судно в Каспии
МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране и вручил ноту протеста после того, как украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщает сообщает Press TV
МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране после атаки Киева на иранское судно в Каспийском море. Ему была вручена нота протеста.
"Исламская Республика Иран решительно защищает свою безопасность и национальные интересы и не оставит без ответа покушения на жизни и имущество своих граждан", —заявил помощник министра иностранных дел Ирана Манучер Моради в ходе встречи.
В субботу, 25 июля, Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно в Каспийском море, сообщил МИД Ирана. В результате атаки один моряк погиб, ещё один получил ранения.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва с сожалением констатирует усиление эскалации на Ближнем Востоке. Подробнее в материале Эскалация набирает обороты. Новости Ближнего Востока
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