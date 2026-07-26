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Владимир Гринёв: человек, который помог Кучме стать президентом, и ничего за это не получил

Владимир Гринёв: человек, который помог Кучме стать президентом, и ничего за это не получил - 26.07.2026 Украина.ру

Владимир Гринёв: человек, который помог Кучме стать президентом, и ничего за это не получил

26 июля 1945 года родился Владимир Гринёв. Оказавшись в конце 1980-х в политике, он пытался защищать интересы Юго-Востока Украины, выступал за федерализацию республики, но всё равно "прогнулся" перед националистами

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Гринёв родился в Шебекинском районе Белгородской области в крестьянской семье. Окончив сельскую школу с золотой медалью, юноша поступил в Харьковский политехнический институт (ХПИ), который в те годы считался не хуже легендарной "Бауманки".В 1968 году Гринёв окончил ХПИ с отличием по специальности "Динамика и прочность машин". В 1972 году защитил в ХПИ кандидатскую диссертацию на тему "Некоторые вопросы оптимизации деформируемых элементов конструкций". В родном институте он прошёл путь от ассистента кафедры до профессора, в 1979 году стал заведующим кафедрой теоретической и математической физики (в 1981 году была переименована в кафедру прикладной математики).Гринёв стал первым учёным, разработавшим теорию и численные методы оптимального проектирования элементов конструкций машин по спектральным, динамическим и мощностным характеристикам. Это легло в основу докторской диссертации, которую Гринёв защитил в 1982 году.В 1985 году в рамках научного обмена он некоторое время работал в Высшей технической школе в Дармштадте (ГДР), а в 1986-м стал делегатом XXVII съезда КПСС. С разгаром перестройки профессор Гринёв бросился искать свободу и демократию: в 1989 году он одновременно присоединился к "Демократической платформе" в КПСС, и стал сопредседателем Харьковской областной организации "Народного Руха Украины за перестройку".В начале 1990 года трудовой коллектив Института проблем машиностроения АН УССР выдвинул Гринёва кандидатом в депутаты Верховной Рады по Индустриальному (№ 369) избирательному округу Харькова, в котором годом ранее народным депутатом СССР был избран Евгений Евтушенко. Во втором туре он был избран депутатом ВР с 53,49 % голосов, а 7 июля по предложению Компартии стал вице-спикером Верховной Рады Украины.Хотя Гринёва избрали вице-спикером как представителя Юго-Востока, он с первых же дней работы перешёл на украинский язык:"Это была принципиальная позиция. Ведь я родом из российского приграничья, из Курской области, где половина населения говорит на русско-украинском языке, то есть на суржике. Но одно дело – бытовое общение, и совсем другое – парламентская трибуна".Коллеги по Руху над украинским языком Гринёва посмеивались, а вот доверие своих избирателей он подорвал.Гринёв был избран делегатом XXVIII съезда КПУ, первый этап которого состоялся в июне 1990 года. На нём была принята резолюция "Самостоятельность Компартии Украины в составе КПСС", делегаты также поддержали принятие Декларации о суверенитете (была принята 16 июля). Однако для Гринёва Компартия была слишком консервативной, и в декабре 1990-го он с рядом других деятелей "Демократической платформы" создал Партию демократического возрождения Украины (ПДВУ).Свои "пятнадцать минут славы" Гринёв получил 19 августа 1991 года, когда он первым из высокопоставленных киевских политиков публично осудил попытку путча:"Я воспринял этот факт как конвульсию режима. О ГКЧП узнал, будучи не в Киеве, а в Харькове. В шесть утра позвонил друг и сказал: "Идиот, переходи на нелегальное положение, таких как ты сразу будут брать и расстреливать!" Я послушал новости, попрощался с женой и двумя детьми и – в аэропорт, в Киев. А там всё спокойно, разговоров много, но никаких действий. И стало ясно: это пшик! (…)Я собрал пресс-конференцию. (…) Вывод был очевидным – Украине нужно создать независимое государство".Однако 24 августа 1991 года Гринёв и ряд его сторонников не подписали Акт провозглашения независимости Украины, поскольку "мы расценили документ как поддержку независимости одной нации, а нам хотелось большего: независимости многонациональной, то есть демократической". Гринёв выступал за демократическую Украину в обновлённой федерации, созданной на месте СССР.На голоса людей с подобными взглядами рассчитывал Гринёв, когда выдвинул свою кандидатуру на первых выборах президента Украины. Однако 1 декабря 1991 года за него проголосовали всего 1 329 758 человек (4,17 %). Кстати, на тех выборах баллотировался ещё один член ПДВУ – Игорь Юхновский.В конце 1991 года Гринёв принял активное участие в создании на базе ПДВУ общественно-политического объединения "Новая Украина". Была организована одноимённая фракция в Верховной Раде, в которую вошёл и Леонид Кучма, в то время глава Украинского союза промышленников и предпринимателей.Гринёв на посту вице-спикера ВР регулярно выступал с различными реформаторскими инициативами, призывая брать пример то с Лешека Бальцеровича в Польше, то с Егора Гайдара в России. Он приветствовал приход на пост премьера Леонида Кучмы, однако вскоре понял, что тот тоже ничего особо не может изменить. И 29 июня 1993 года политик подал в отставку:"Я уходил из президиума парламента и в своём последнем выступлении сказал, что сложилась тупиковая ситуация с точки зрения реализации демократических идей. Тогда это было необычной акцией, и в политическом истеблишменте воспринималось далеко не однозначно".В сентябре 1993 года в отставку ушёл Кучма и вместе с ним Гринёв создал общественное объединение "Межрегиональный блок реформ" (МБР). Новый блок позиционировал себя как либерально-демократический, заявлял о необходимости "шоковой терапии" и своей готовности взять на себя ответственность за реформы. Сам же Гринёв постоянно высказывал приверженность федеративному устройству Украины, государственному статусу русского языка и тесным отношениям с Россией.Кандидаты от МБР на выборах Верховной Рады весной 1994 года выступили слабо, сумев завоевать лишь 15 мандатов вместо ожидаемых 40-50. А Гринёв стал первым и единственным в истории кандидатом, который победил на выборах, но не получил депутатский мандат – во втором туре его соперник снял свою кандидатуру и Верховная Рада отказалась признать его полномочия:"Меня не пустили в парламент откровенно, нагло, беспардонно. Это был нонсенс, потому что при положительном решении ЦИК, при совершенно чётком заключении, что никаких нарушений не было".Вначале Владимир Гринёв выдвинул свою кандидатуру на досрочных президентских выборах, которые были назначены на 26 июня 1994 года, однако снял свою кандидатуру в пользу Кучмы. После победы Кучмы он был назначен советником президента по вопросам региональной политики. А 17 декабря 1994 года на учредительном съезде партии Межрегиональный блок реформ, позиционировавшей себя как пропрезидентская, Гринёв стал её председателем.Гринёв был членом Конституционной комиссии, хотя и выступал против принятия нового Основного закона, поддерживая идею так называемой "Малой Конституции". Принятие Конституции Украины в июне 1996 года Гринёв оценивал скептически:"Комиссия работала квалифицированно, довольно долго, потом весь материал был передан в парламент, где всё искромсали, изменили и за одну ночь приняли нечто несуразное. (…) Мы вроде пытаемся придерживаться европейских норм, и в то же время скатываемся к самим убогим принципам этнического государства. Я не могу считать, что тот период полностью исчез из политической логики моей деятельности, но и похвастаться им нельзя".В декабре 1997 года Владимир Гринёв на базе МБР создал предвыборный блок "Социально-либеральное объединение (СЛОн)", избирательный список которого сам и возглавил. Новый блок выступал за рыночные реформы и стратегическое партнёрство с Россией, а также защиту русскоязычного населения. На парламентских выборах 1998 года сам Гринёв был также кандидатом в одномандатном избирательном округа. Однако и СЛОн (0,9% голосов избирателей), и Гринёв (3,52% голосов избирателей) выборы проиграли. В мае 1999 года Гринёв покинул партию МБР, которая через два года влилась в Народно-демократическую партию Украины.После этого Владимир Гринёв попытался заручиться поддержкой национал-демократов, которые в то время сплотились вокруг премьер-министра Виктора Ющенко. Гринёв публично поддерживал Ющенко, в том числе после его отставки с поста премьера, а в январе 2002 года заявил, что будет баллотироваться в Верховную Раду по 170-му округу Харькова при поддержке блока "Наша Украина". Однако поддержки блока Гринёв не получил. На выборах он набрал 8,09% голосов избирателей, и на этом политическая карьера Владимира Гринёва закончилась.В 1999-2005 годах Гринёв был вице-президентом одного из крупнейших частных вузов Украины – Международной академии управления персоналом (МАУП), отвечая за работу с региональными структурами. Позже вернулся к преподавательской работе по специальности, с 2010 года заведовал кафедрой теоретической и строительной механики в Харьковском национальном университете строительства и архитектуры, однако ныне в списке сотрудников кафедры его нет.Последнее большое интервью Владимир Гринёв дал в августе 2016 года государственному агентству "Укринформ", и оно было достаточно смелым. Политик открыто заявил, что выступает против революций типа "майдана":"Нельзя менять власть вооружённым путем, потому что революция в её отражении заканчивается гражданской войной. Майдан со всеми его плюсами, учитывая активизацию общества, продемонстрировал и коренное отличие украинцев от граждан европейских стран: это пренебрежение законами".

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