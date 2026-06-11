https://ukraina.ru/20260611/zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiya-polnostyu-obestochena-novosti-svo-1080091153.html
Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Новости СВО
Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Новости СВО - 11.06.2026 Украина.ру
Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Новости СВО
Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение, она полностью обесточена. Об этом и других важных событиях рассказал 11 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-11T09:27
2026-06-11T09:27
2026-06-11T09:40
сво
спецоперация
россия
запорожье
полтава
михаил развожаев
вооруженные силы украины
украина.ру
мчс
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"Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером", - объяснили в пресс-службе станции.После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, говорится в сообщении.🟥 Взрывы гремят в Запорожье.🟥 Также они раздаются в Сумах.🟥 ВС РФ продолжают бить по целям в Полтаве.🟥 Кроме того, россияне наносят удары по целям врага в Одессе.🟥 Часть Конотопа в Сумской области осталась без газа после утреннего удара. Также город остался без света, а воду начали подавать по графику, сетуют местные власти.🟥 Три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ оставили занимаемые позиции на окраинах поселка Казачья Лопань на Харьковском направлении, сообщили в российских силовых структурах.Отступая, украинские военнослужащие взорвали подвалы, в которых находились останки их сослуживцев.🟥 423 военных ВСУ числятся пропавшими без вести в районе Охримовки Харьковской области. 🟥 Мирный житель Горловки в ДНР ранен в результате атаки БПЛА ВФУ на трассе "Горловка – Донецк", сообщил мэр города Иван Приходько.🟥 Минувшей ночью в Севастополе сбито 33 дрона ВСУ, ранена женщина, ей оказывается помощь, рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.🟥 ВСУ атаковали три моста в Херсонской области, по предварительной информации, есть повреждения, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.🟥 Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", атакованном ВСУ, ликвидирован, информировали в местном МЧС.О других событиях - в материале ПВО за ночь уничтожила 330 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, запорожье, полтава, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру, мчс
СВО, Спецоперация, Россия, Запорожье, Полтава, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, МЧС
Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Новости СВО
09:27 11.06.2026 (обновлено: 09:40 11.06.2026)
Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение, она полностью обесточена. Об этом и других важных событиях рассказал 11 июня телеграм-канал Украина.ру
"Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером", - объяснили в пресс-службе станции.
После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, говорится в сообщении.
🟥 Взрывы гремят в Запорожье.
🟥 Также они раздаются в Сумах.
🟥 ВС РФ продолжают бить по целям в Полтаве.
🟥 Кроме того, россияне наносят удары по целям врага в Одессе.
🟥 Часть Конотопа в Сумской области осталась без газа после утреннего удара. Также город остался без света, а воду начали подавать по графику, сетуют местные власти.
🟥 Три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ оставили занимаемые позиции на окраинах поселка Казачья Лопань на Харьковском направлении, сообщили в российских силовых структурах.
Отступая, украинские военнослужащие взорвали подвалы, в которых находились останки их сослуживцев.
🟥 423 военных ВСУ числятся пропавшими без вести в районе Охримовки Харьковской области.
🟥 Мирный житель Горловки в ДНР ранен в результате атаки БПЛА ВФУ на трассе "Горловка – Донецк", сообщил мэр города Иван Приходько.
🟥 Минувшей ночью в Севастополе сбито 33 дрона ВСУ, ранена женщина, ей оказывается помощь, рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
🟥 ВСУ атаковали три моста в Херсонской области, по предварительной информации, есть повреждения, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
🟥 Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", атакованном ВСУ, ликвидирован, информировали в местном МЧС.