Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Новости СВО - 11.06.2026 Украина.ру
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Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Новости СВО
Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Новости СВО - 11.06.2026 Украина.ру
Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Новости СВО
Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение, она полностью обесточена. Об этом и других важных событиях рассказал 11 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-11T09:27
2026-06-11T09:40
сво
спецоперация
россия
запорожье
полтава
михаил развожаев
вооруженные силы украины
украина.ру
мчс
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"Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером", - объяснили в пресс-службе станции.После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, говорится в сообщении.🟥 Взрывы гремят в Запорожье.🟥 Также они раздаются в Сумах.🟥 ВС РФ продолжают бить по целям в Полтаве.🟥 Кроме того, россияне наносят удары по целям врага в Одессе.🟥 Часть Конотопа в Сумской области осталась без газа после утреннего удара. Также город остался без света, а воду начали подавать по графику, сетуют местные власти.🟥 Три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ оставили занимаемые позиции на окраинах поселка Казачья Лопань на Харьковском направлении, сообщили в российских силовых структурах.Отступая, украинские военнослужащие взорвали подвалы, в которых находились останки их сослуживцев.🟥 423 военных ВСУ числятся пропавшими без вести в районе Охримовки Харьковской области. 🟥 Мирный житель Горловки в ДНР ранен в результате атаки БПЛА ВФУ на трассе "Горловка – Донецк", сообщил мэр города Иван Приходько.🟥 Минувшей ночью в Севастополе сбито 33 дрона ВСУ, ранена женщина, ей оказывается помощь, рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.🟥 ВСУ атаковали три моста в Херсонской области, по предварительной информации, есть повреждения, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.🟥 Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", атакованном ВСУ, ликвидирован, информировали в местном МЧС.О других событиях - в материале ПВО за ночь уничтожила 330 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сво, спецоперация, россия, запорожье, полтава, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру, мчс
СВО, Спецоперация, Россия, Запорожье, Полтава, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, МЧС

Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Новости СВО

09:27 11.06.2026 (обновлено: 09:40 11.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение, она полностью обесточена. Об этом и других важных событиях рассказал 11 июня телеграм-канал Украина.ру
"Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером", - объяснили в пресс-службе станции.
После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, говорится в сообщении.
🟥 Взрывы гремят в Запорожье.
🟥 Также они раздаются в Сумах.
🟥 ВС РФ продолжают бить по целям в Полтаве.
🟥 Кроме того, россияне наносят удары по целям врага в Одессе.
🟥 Часть Конотопа в Сумской области осталась без газа после утреннего удара. Также город остался без света, а воду начали подавать по графику, сетуют местные власти.
🟥 Три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ оставили занимаемые позиции на окраинах поселка Казачья Лопань на Харьковском направлении, сообщили в российских силовых структурах.
Отступая, украинские военнослужащие взорвали подвалы, в которых находились останки их сослуживцев.
🟥 423 военных ВСУ числятся пропавшими без вести в районе Охримовки Харьковской области.
🟥 Мирный житель Горловки в ДНР ранен в результате атаки БПЛА ВФУ на трассе "Горловка – Донецк", сообщил мэр города Иван Приходько.
🟥 Минувшей ночью в Севастополе сбито 33 дрона ВСУ, ранена женщина, ей оказывается помощь, рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
🟥 ВСУ атаковали три моста в Херсонской области, по предварительной информации, есть повреждения, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

🟥 Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", атакованном ВСУ, ликвидирован, информировали в местном МЧС.
О других событиях - в материале ПВО за ночь уничтожила 330 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияРоссияЗапорожьеПолтаваМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныУкраина.руМЧС
 
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