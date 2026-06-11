https://ukraina.ru/20260611/zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiya-polnostyu-obestochena-novosti-svo-1080091153.html

Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Новости СВО

Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Новости СВО - 11.06.2026 Украина.ру

Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Новости СВО

Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение, она полностью обесточена. Об этом и других важных событиях рассказал 11 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-11T09:27

2026-06-11T09:27

2026-06-11T09:40

сво

спецоперация

россия

запорожье

полтава

михаил развожаев

вооруженные силы украины

украина.ру

мчс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053452774_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_95277a9370b25a2c0e95f2d972ed95d7.jpg

"Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером", - объяснили в пресс-службе станции.После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, говорится в сообщении.🟥 Взрывы гремят в Запорожье.🟥 Также они раздаются в Сумах.🟥 ВС РФ продолжают бить по целям в Полтаве.🟥 Кроме того, россияне наносят удары по целям врага в Одессе.🟥 Часть Конотопа в Сумской области осталась без газа после утреннего удара. Также город остался без света, а воду начали подавать по графику, сетуют местные власти.🟥 Три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ оставили занимаемые позиции на окраинах поселка Казачья Лопань на Харьковском направлении, сообщили в российских силовых структурах.Отступая, украинские военнослужащие взорвали подвалы, в которых находились останки их сослуживцев.🟥 423 военных ВСУ числятся пропавшими без вести в районе Охримовки Харьковской области. 🟥 Мирный житель Горловки в ДНР ранен в результате атаки БПЛА ВФУ на трассе "Горловка – Донецк", сообщил мэр города Иван Приходько.🟥 Минувшей ночью в Севастополе сбито 33 дрона ВСУ, ранена женщина, ей оказывается помощь, рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.🟥 ВСУ атаковали три моста в Херсонской области, по предварительной информации, есть повреждения, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.🟥 Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", атакованном ВСУ, ликвидирован, информировали в местном МЧС.О других событиях - в материале ПВО за ночь уничтожила 330 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

россия

запорожье

полтава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, запорожье, полтава, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру, мчс