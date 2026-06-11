https://ukraina.ru/20260611/pvo-za-noch-unichtozhila-330-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1080092427.html

ПВО за ночь уничтожила 330 вражеских дронов над Россией

ПВО за ночь уничтожила 330 вражеских дронов над Россией - 11.06.2026 Украина.ру

ПВО за ночь уничтожила 330 вражеских дронов над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 330 беспилотников ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны РФ, передает 11 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-11T07:51

2026-06-11T07:51

2026-06-11T08:14

сво

спецоперация

россия

краснодарский край

вооруженные силы украины

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Их сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.Мэр столицы Сергей Собянин ночью информировал об уничтожении нескольких летевших на Москву БПЛА. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс" рассказал. что силы ПВО ночью уничтожили 11 украинских беспилотников в небе над регионом. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Ночью губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев указывал, что обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре, в результате чего произошло возгорание, по предварительной информации, пострадали два человека. Также атаке БПЛА подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек.Утром региональный оперштаб сообщил, что пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), возникший из-за атаки БПЛА ВСУ, потушен. Пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекались 34 человека и 12 единиц техники.Подробнее - в материале В Краснодарском крае обломки БПЛА вызвали пожар на территории НПЗ в поселке Афипском на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, краснодарский край, вооруженные силы украины