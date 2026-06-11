Взятие Рай-Александровки откроет вид на Славянск: военный эксперт о ключевой высоте Донбасса - 11.06.2026 Украина.ру
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Взятие Рай-Александровки откроет вид на Славянск: военный эксперт о ключевой высоте Донбасса
Взятие Рай-Александровки откроет вид на Славянск: военный эксперт о ключевой высоте Донбасса - 11.06.2026 Украина.ру
Взятие Рай-Александровки откроет вид на Славянск: военный эксперт о ключевой высоте Донбасса
Взятие водораздельной возвышенности у Рай-Александровки откроет ВС РФ прямой вид на Славянск. Поскольку Краматорск и Славянск находятся в низинах, захват высот позволит ВС РФ взять оба города под огневой контроль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-06-11T15:28
2026-06-11T15:35
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По мнению эксперта, ключевое значение сейчас имеет участок фронта южнее Часов Яра, в районе канала "Северский Донец — Донбасс". Российские войска форсировали канал, освободила Тихоновку и завязали бои за соседнюю Малиновку."Сам по себе канал – это мощное инженерное сооружение. Это естественный широкий противотанковый ров, который мы в нескольких местах форсировали", — заявил Анпилогов.Эксперт пояснил, что Краматорск и Славянск находятся в низинах, а за Рай-Александровкой проходит водораздельная возвышенность. Если российские войска возьмут эту высоту, то с неё откроется прямой вид на Славянск."Это, кстати, было одной из причин поражения ополченцев в 2014 году. Тогда ВСУ захватили гору Карачун. Оттуда они обстреливали Славянск, из-за чего город было невозможно удержать. Точно в такой же ситуации сейчас может оказаться киевский режим", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Харьковской области и в приграничье — в материале "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.
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Взятие Рай-Александровки откроет вид на Славянск: военный эксперт о ключевой высоте Донбасса

15:28 11.06.2026 (обновлено: 15:35 11.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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Взятие водораздельной возвышенности у Рай-Александровки откроет ВС РФ прямой вид на Славянск. Поскольку Краматорск и Славянск находятся в низинах, захват высот позволит ВС РФ взять оба города под огневой контроль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
По мнению эксперта, ключевое значение сейчас имеет участок фронта южнее Часов Яра, в районе канала "Северский Донец — Донбасс". Российские войска форсировали канал, освободила Тихоновку и завязали бои за соседнюю Малиновку.
"Сам по себе канал – это мощное инженерное сооружение. Это естественный широкий противотанковый ров, который мы в нескольких местах форсировали", — заявил Анпилогов.
Эксперт пояснил, что Краматорск и Славянск находятся в низинах, а за Рай-Александровкой проходит водораздельная возвышенность. Если российские войска возьмут эту высоту, то с неё откроется прямой вид на Славянск.
"Это, кстати, было одной из причин поражения ополченцев в 2014 году. Тогда ВСУ захватили гору Карачун. Оттуда они обстреливали Славянск, из-за чего город было невозможно удержать. Точно в такой же ситуации сейчас может оказаться киевский режим", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в Харьковской области и в приграничье — в материале "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.
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