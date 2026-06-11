Вучич – часть европейской политики, которая готовится воевать с Россией – Джорджевич - 11.06.2026 Украина.ру
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Вучич – часть европейской политики, которая готовится воевать с Россией – Джорджевич
Вучич – часть европейской политики, которая готовится воевать с Россией – Джорджевич - 11.06.2026 Украина.ру
Вучич – часть европейской политики, которая готовится воевать с Россией – Джорджевич
Сербский политик, советник бывшего президента Сербии Бориса Тадича, член Ассамблеи народов Евразии Младжан Джорджевич в интервью корреспонденту издания... Украина.ру, 11.06.2026
2026-06-11T16:45
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видео
сербия
александр вучич
белград
киевский режим
дружба
политик
политика
запад
россия
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Сербский политик, советник бывшего президента Сербии Бориса Тадича, член Ассамблеи народов Евразии Младжан Джорджевич в интервью корреспонденту издания Украина.ру Татьяне Стоянович рассказал, почему Вучич не хочет быть президентом, почему сербский народ всегда будет с Россией, даже если официальный Белград выберет Запад, а также о корнях необычной дружбы между сербскими властями и режимом в Киеве.
сербия
белград
запад
россия
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видео, сербия, александр вучич, белград, киевский режим, дружба, политик, политика, запад, россия, видео
Видео, Сербия, Александр Вучич, Белград, киевский режим, дружба, политик, политика, Запад, Россия

Вучич – часть европейской политики, которая готовится воевать с Россией – Джорджевич

16:45 11.06.2026 (обновлено: 17:35 11.06.2026)
 
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Сербский политик, советник бывшего президента Сербии Бориса Тадича, член Ассамблеи народов Евразии Младжан Джорджевич в интервью корреспонденту издания Украина.ру Татьяне Стоянович рассказал, почему Вучич не хочет быть президентом, почему сербский народ всегда будет с Россией, даже если официальный Белград выберет Запад, а также о корнях необычной дружбы между сербскими властями и режимом в Киеве.
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