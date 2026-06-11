https://ukraina.ru/20260611/vuchich--chast-evropeyskoy-politiki-kotoraya-gotovitsya-voevat-s-rossiey--dzhordzhevich-1080124097.html
Вучич – часть европейской политики, которая готовится воевать с Россией – Джорджевич
Вучич – часть европейской политики, которая готовится воевать с Россией – Джорджевич - 11.06.2026 Украина.ру
Вучич – часть европейской политики, которая готовится воевать с Россией – Джорджевич
Сербский политик, советник бывшего президента Сербии Бориса Тадича, член Ассамблеи народов Евразии Младжан Джорджевич в интервью корреспонденту издания... Украина.ру, 11.06.2026
2026-06-11T16:45
2026-06-11T16:45
2026-06-11T17:35
видео
сербия
александр вучич
белград
киевский режим
дружба
политик
политика
запад
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0b/1080119866_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_34559fa663f938434f1e7ee27f3af58f.png
Сербский политик, советник бывшего президента Сербии Бориса Тадича, член Ассамблеи народов Евразии Младжан Джорджевич в интервью корреспонденту издания Украина.ру Татьяне Стоянович рассказал, почему Вучич не хочет быть президентом, почему сербский народ всегда будет с Россией, даже если официальный Белград выберет Запад, а также о корнях необычной дружбы между сербскими властями и режимом в Киеве.
сербия
белград
запад
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0b/1080119866_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1418fa9ad1cd2aa5d83832105706d8d8.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сербия, александр вучич, белград, киевский режим, дружба, политик, политика, запад, россия, видео
Видео, Сербия, Александр Вучич, Белград, киевский режим, дружба, политик, политика, Запад, Россия