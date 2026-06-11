https://ukraina.ru/20260611/vuchich--chast-evropeyskoy-politiki-kotoraya-gotovitsya-voevat-s-rossiey--dzhordzhevich-1080124097.html

Вучич – часть европейской политики, которая готовится воевать с Россией – Джорджевич

Вучич – часть европейской политики, которая готовится воевать с Россией – Джорджевич - 11.06.2026 Украина.ру

Вучич – часть европейской политики, которая готовится воевать с Россией – Джорджевич

Сербский политик, советник бывшего президента Сербии Бориса Тадича, член Ассамблеи народов Евразии Младжан Джорджевич в интервью корреспонденту издания... Украина.ру, 11.06.2026

2026-06-11T16:45

2026-06-11T16:45

2026-06-11T17:35

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Сербский политик, советник бывшего президента Сербии Бориса Тадича, член Ассамблеи народов Евразии Младжан Джорджевич в интервью корреспонденту издания Украина.ру Татьяне Стоянович рассказал, почему Вучич не хочет быть президентом, почему сербский народ всегда будет с Россией, даже если официальный Белград выберет Запад, а также о корнях необычной дружбы между сербскими властями и режимом в Киеве.

сербия

белград

запад

россия

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видео, сербия, александр вучич, белград, киевский режим, дружба, политик, политика, запад, россия, видео