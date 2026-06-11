https://ukraina.ru/20260611/vsekh-razdrazhaet-dmitriev-vyskazalsya-o-vozmozhnom-otstranenii-kallas-1080099728.html
"Всех раздражает": Дмитриев высказался о возможном отстранении Каллас
"Всех раздражает": Дмитриев высказался о возможном отстранении Каллас - 11.06.2026 Украина.ру
"Всех раздражает": Дмитриев высказался о возможном отстранении Каллас
Главе евродипломатии Кае Каллас удалось вызвать раздражение у всех, сообщил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
2026-06-11T10:52
2026-06-11T10:52
2026-06-11T10:52
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"Кае удалось вызвать раздражение у всех", - написал Дмитриев в ответ на публикацию Financial Times.Ранее издание со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников сообщило, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой Каллас.Не далее как в мае Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что глава дипломатии ЕС лишена дипломатичности и должна уступить свой пост.Подробнее - в материале В ЕС всерьез задумались о роспуске дипломатической службы из-за неэффективности и выходок Каи Каллас на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, россия, люксембург, ес, украина.ру, каллас кая, кирилл дмитриев
Новости, Россия, Люксембург, ЕС, Украина.ру, Каллас Кая, Кирилл Дмитриев
"Всех раздражает": Дмитриев высказался о возможном отстранении Каллас
Главе евродипломатии Кае Каллас удалось вызвать раздражение у всех, сообщил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
"Кае удалось вызвать раздражение у всех", - написал Дмитриев в ответ на публикацию Financial Times.
Ранее издание со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников сообщило, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой Каллас.
Не далее как в мае Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что глава дипломатии ЕС лишена дипломатичности и должна уступить свой пост.