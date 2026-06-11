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В ЕС всерьез задумались о роспуске дипломатической службы из-за неэффективности и выходок Каи Каллас

В ЕС всерьез задумались о роспуске дипломатической службы из-за неэффективности и выходок Каи Каллас - 11.06.2026 Украина.ру

В ЕС всерьез задумались о роспуске дипломатической службы из-за неэффективности и выходок Каи Каллас

Страны Евросоюза рассматривают возможность полной реорганизации внешнеполитической службы ЕС, признав её неработоспособной. Об этом 11 июня пишет Financial Times

2026-06-11T09:25

2026-06-11T09:25

2026-06-11T09:25

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Европейский союз может кардинально изменить свою дипломатическую архитектуру. Как сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников, Брюссель всерьёз обсуждает реорганизацию Европейской службы внешних связей (ЕСВС), которую признали неэффективной в современных условиях."Совершенно очевидно, что внешнеполитическое ведомство ЕС не работает так, как должно в современном мире. Оно неэффективно... Проблема носит структурный характер, поэтому структуру необходимо перестроить", — заявил изданию один из собеседников.По данным газеты, Париж, Берлин и другие европейские столицы рассматривают несколько радикальных вариантов. Среди них — лишить полномочий главу евродипломатии Каю Каллас и саму службу, вернув контроль над внешней политикой Еврокомиссии и государствам-членам. Одна из идей, предложенных Францией, заключается в ограничении автономии главного дипломата и ослаблении её контроля над сетью из более чем 140 дипломатических делегаций по всему миру.Источники FT отмечают, что ключевая проблема кроется в хаосе управления. Между ЕСВС, национальными МИДами и структурами Еврокомиссии существует "слишком много дублирования функций и отсутствует координация". "Эти опасения усугубились тем, что Каллас, по всей видимости, высказывала собственное мнение по таким вопросам, как отношения между ЕС и Китаем, и вносила предложения, которые еще не были одобрены столицами", — уточняет издание.Глава европейской дипломатии неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев. Её повсеместно высмеивают за слепую антироссийскую риторику и, как деликатно отмечают критики, скромные умственные способности. 30 мая немецкое издание Junge Welt опубликовало статью, посвящённую внутриполитическим процессам в Евросоюзе на фоне украинского кризиса. В материале анализируется заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая выразила готовность к диалогу с Россией, но при этом настаивает на предварительном ослаблении Москвы в военном плане.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Коалиция смерти": Россия назвала главных заказчиков дронового террора. Хроника событий на утро 11 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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