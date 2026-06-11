В ЕС всерьез задумались о роспуске дипломатической службы из-за неэффективности и выходок Каи Каллас - 11.06.2026 Украина.ру
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В ЕС всерьез задумались о роспуске дипломатической службы из-за неэффективности и выходок Каи Каллас
В ЕС всерьез задумались о роспуске дипломатической службы из-за неэффективности и выходок Каи Каллас - 11.06.2026 Украина.ру
В ЕС всерьез задумались о роспуске дипломатической службы из-за неэффективности и выходок Каи Каллас
Страны Евросоюза рассматривают возможность полной реорганизации внешнеполитической службы ЕС, признав её неработоспособной. Об этом 11 июня пишет Financial Times
2026-06-11T09:25
2026-06-11T09:25
новости
россия
ес
financial times
брюссель
париж
еврокомиссия
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Европейский союз может кардинально изменить свою дипломатическую архитектуру. Как сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников, Брюссель всерьёз обсуждает реорганизацию Европейской службы внешних связей (ЕСВС), которую признали неэффективной в современных условиях."Совершенно очевидно, что внешнеполитическое ведомство ЕС не работает так, как должно в современном мире. Оно неэффективно... Проблема носит структурный характер, поэтому структуру необходимо перестроить", — заявил изданию один из собеседников.По данным газеты, Париж, Берлин и другие европейские столицы рассматривают несколько радикальных вариантов. Среди них — лишить полномочий главу евродипломатии Каю Каллас и саму службу, вернув контроль над внешней политикой Еврокомиссии и государствам-членам. Одна из идей, предложенных Францией, заключается в ограничении автономии главного дипломата и ослаблении её контроля над сетью из более чем 140 дипломатических делегаций по всему миру.Источники FT отмечают, что ключевая проблема кроется в хаосе управления. Между ЕСВС, национальными МИДами и структурами Еврокомиссии существует "слишком много дублирования функций и отсутствует координация". "Эти опасения усугубились тем, что Каллас, по всей видимости, высказывала собственное мнение по таким вопросам, как отношения между ЕС и Китаем, и вносила предложения, которые еще не были одобрены столицами", — уточняет издание.Глава европейской дипломатии неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев. Её повсеместно высмеивают за слепую антироссийскую риторику и, как деликатно отмечают критики, скромные умственные способности. 30 мая немецкое издание Junge Welt опубликовало статью, посвящённую внутриполитическим процессам в Евросоюзе на фоне украинского кризиса. В материале анализируется заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая выразила готовность к диалогу с Россией, но при этом настаивает на предварительном ослаблении Москвы в военном плане.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Коалиция смерти": Россия назвала главных заказчиков дронового террора. Хроника событий на утро 11 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, ес, financial times, брюссель, париж, еврокомиссия
Новости, Россия, ЕС, Financial Times, Брюссель, Париж, Еврокомиссия

В ЕС всерьез задумались о роспуске дипломатической службы из-за неэффективности и выходок Каи Каллас

09:25 11.06.2026
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP / Virginia Mayo
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Страны Евросоюза рассматривают возможность полной реорганизации внешнеполитической службы ЕС, признав её неработоспособной. Об этом 11 июня пишет Financial Times
Европейский союз может кардинально изменить свою дипломатическую архитектуру. Как сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников, Брюссель всерьёз обсуждает реорганизацию Европейской службы внешних связей (ЕСВС), которую признали неэффективной в современных условиях.
"Совершенно очевидно, что внешнеполитическое ведомство ЕС не работает так, как должно в современном мире. Оно неэффективно... Проблема носит структурный характер, поэтому структуру необходимо перестроить", — заявил изданию один из собеседников.
По данным газеты, Париж, Берлин и другие европейские столицы рассматривают несколько радикальных вариантов. Среди них — лишить полномочий главу евродипломатии Каю Каллас и саму службу, вернув контроль над внешней политикой Еврокомиссии и государствам-членам.
Одна из идей, предложенных Францией, заключается в ограничении автономии главного дипломата и ослаблении её контроля над сетью из более чем 140 дипломатических делегаций по всему миру.
Источники FT отмечают, что ключевая проблема кроется в хаосе управления. Между ЕСВС, национальными МИДами и структурами Еврокомиссии существует "слишком много дублирования функций и отсутствует координация".
"Эти опасения усугубились тем, что Каллас, по всей видимости, высказывала собственное мнение по таким вопросам, как отношения между ЕС и Китаем, и вносила предложения, которые еще не были одобрены столицами", — уточняет издание.
Глава европейской дипломатии неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев. Её повсеместно высмеивают за слепую антироссийскую риторику и, как деликатно отмечают критики, скромные умственные способности.
30 мая немецкое издание Junge Welt опубликовало статью, посвящённую внутриполитическим процессам в Евросоюзе на фоне украинского кризиса. В материале анализируется заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая выразила готовность к диалогу с Россией, но при этом настаивает на предварительном ослаблении Москвы в военном плане.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Коалиция смерти": Россия назвала главных заказчиков дронового террора. Хроника событий на утро 11 июня
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