https://ukraina.ru/20260611/v-kupyanske-ukraina-szhigaet-rezervy--ekspert-o-vykhode-k-borovoy-i-situatsii-na-vostochnom-beregu-1080119461.html

"В Купянске Украина сжигает резервы": эксперт о выходе к Боровой и ситуации на восточном берегу Оскола

"В Купянске Украина сжигает резервы": эксперт о выходе к Боровой и ситуации на восточном берегу Оскола - 11.06.2026 Украина.ру

"В Купянске Украина сжигает резервы": эксперт о выходе к Боровой и ситуации на восточном берегу Оскола

Выход российских войск к Боровой серьёзно рассекает крупный плацдарм противника на восточном берегу Оскола. Одновременно группировка "Север" готовит охват Харькова, выходя в тыл Белому Колодезю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-06-11T16:15

2026-06-11T16:15

2026-06-11T16:15

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По словам Анпилогова, для ВСУ сейчас гораздо острее выход ВС РФ к Боровой, который рассекает крупный плацдарм противника на восточном берегу Оскола. Это, как отметил эксперт, более серьёзная проблема для Киева, чем даже ситуация под Красным Лиманом."Купянск – это еще один участок, где Украина сжигает свои резервы. Завиральные идеи киевского режима о том, чтобы снова зайти на территорию ЛНР, обернулись крахом. Те, кто в эту мясорубку попадал, живыми не возвращались", — пояснил он.По информации Анпилогова, группировка "Север" помогает "Западу", выходя в тыл Белому Колодезю и тем самым отрезая серьёзный кусок границы. В дальнейшем, как отметил эксперт, она будет двигаться на юг, чтобы выйти к Печенегам и Чугуеву."Речь идет об охвате Харькова. И все это ставит перед киевским режимом очередной выбор самого угрожаемого направления. Причем это направление меняется в зависимости от очередного успеха наших войск", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Харьковской области и в приграничье — в материале "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.

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