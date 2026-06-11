https://ukraina.ru/20260611/tsennyy-urok-dlya-ssha-ot-rossii-kak-sdelat-chempionat-mira-po-futbolu-moschnym-politicheskim-1079876192.html

Ценный урок для США от России: как сделать чемпионат мира по футболу мощным политическим инструментом

Ценный урок для США от России: как сделать чемпионат мира по футболу мощным политическим инструментом - 11.06.2026 Украина.ру

Ценный урок для США от России: как сделать чемпионат мира по футболу мощным политическим инструментом

Спортивное первенство глобального масштаба может способствовать достижению политических целей, если правильно всё организовать. Здесь американскому президенту Дональду Трампу есть чему поучиться у российского коллеги Владимира Путина, чья страна провела ЧМ-2018 по футболу с большим успехом

2026-06-11T06:00

2026-06-11T06:00

2026-06-11T06:00

эксклюзив

россия

сша

владимир путин

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спорт

футбол

мир без границ

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Одиннадцатого июня стартует чемпионат мира по футболу, продлится он пять недель – до 19 июля. Этот турнир уже можно назвать уникальным: впервые в истории мундиаль примут сразу 3 страны - США, Канада и Мексика, а вместо привычных 32 сборных в нём примут участие 48 команд (всего запланировано 104 матча).К сожалению, принцип "спорт вне политики" давно утратил свою актуальность, и в настоящий момент крупные соревнования в той или иной степени всё равно воспринимаются в политическом контексте (яркое тому доказательство – прошедшие в начале года в Италии Олимпийские и Паралимпийские игры). Политизация спорта в том плане, что рассматривать атлета через призму действий его государства, ничего хорошего спорту, однозначно, не приносит, однако при грамотном подходе спортивные события можно превратить в мощный инструмент мировой политики, направленный во благо (неспроста же существует такое понятие, как спортивная дипломатия).Как это сделала Россия с чемпионатом мира по футболу в 2018 году.Мундиаль как праздник без границИ на ЧМ-2018, и на проходившем годом ранее Кубке Конфедераций автор статьи была городским волонтёром в Москве (мы помогали болельщикам сориентироваться, куда идти, как получить свой Fan ID, или паспорт болельщика, который обязателен для прохода на стадион, и т.п., - лицо страны, можно сказать, а волонтёры FIFA отвечали за функционирование спортивных объектов), поэтому имела возможность из первых уст узнать о впечатлениях иностранных гостей турнира.И европейцы, и американцы, и латиноамериканцы, и азиаты, и африканцы однозначно сходились в том, что всё сказанное западными СМИ о России не имеет вообще ничего общего с тем, что они собственными глазами здесь увидели. И ещё в том, что страна очень красивая, а её жители – невероятно отзывчивые.Испанец Роберто Фернандес, который за месяц преодолел на велосипеде путь более 6000 км из Валенсии до Москвы, причём у него не было билетов ни на один матч чемпионата, тогда сказал мне: "Посетить игры на стадионе очень дорого. Да и самое главное на таком турнире - не сами матчи, а всё, что происходит вокруг, атмосфера. Люди приехали со всего света, гуляют, веселятся, когда ещё такое удастся увидеть вживую? Мне этого достаточно. Впервые доехал до России, и мне здесь очень нравится! Люди такие добрые и открытые, я даже не ожидал. Всегда помогут, расскажут. Я думал, что никто тут не говорит по-английски, а оказывается, чуть ли не каждый. Одна добрая женщина в ресторане даже бесплатно угостила борщом".В преддверии чемпионата организаторы опубликовали статистику о количестве приобретённых билетов, и оказалось, что среди иностранцев больше всего - свыше 88 000 штук - купили граждане США. Вот этот факт, честно говоря, меня очень удивил, и захотелось узнать, почему, у самих американцев. Однако никак они мне не встречались, но вот однажды около "Лужников" в толпе желающих перекупить билеты, которым я объясняла, что по чужим их на стадион не пропустят, оказалась девушка из Калифорнии."Я очень давно мечтала съездить в Россию, но получить российскую визу американцам очень сложно. И когда объявили о безвизовом режиме для обладателей Fan ID, мы решили, что это прекрасная возможность приехать. Я в восторге от Москвы, она похожа на европейский город. Всё, что говорят о вашей стране наши СМИ, страшилки об агентах Кремля - полная чушь. Из русской кухни я попробовала пельмени и влюбилась в них раз и навсегда!" - сказала она.Американка очень удивилась, услышав от меня, что пельмени — это любимое блюдо бывшего посла США в РФ Джона Теффта. Перед окончанием миссии в Москве он рассказал, что получил негласное прозвище "Мистер Пельмень", и больше всего будет скучать именно по ним. Когда в Россию приезжала небезызвестная сотрудница Госдепартамента Виктория Нуланд, Теффт повёл её не в кондитерскую, чтобы попить чай с печеньками, а в пельменную.Получится ли США повторить успех России? Американцы в сомненияхЛетом 2018 года президент РФ Владимир Путин на личной встрече поздравил Джона Болтона, бывшего советником тогда ещё 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, а тот в ответ отметил успехи России в организации и проведении мундиаля."С удовольствием узнаем у вас, как вам удаётся столь успешно проводить чемпионат", — сказал Болтон.Теперь американцы, которым удалось побывать на футбольном первенстве 8 лет назад, пытаются спрогнозировать, каким в сравнении с ним будет предстоящий ЧМ в США/Канаде/Мексике для болельщиков и по комфорту, и по финансовым затратам, и по другим аспектам."В России 2018 года я просто оформлял Fan ID, и мне давали бесплатные билеты на поезда между городами. Я проехал от Москвы до Казани на отличном двухэтажном поезде и не заплатил ни цента. В США в 2026 году, чтобы посмотреть 3 матча группового этапа в разных штатах, мне придётся выложить больше $1500 только за внутренние перелёты American Airlines. Это безумие", - пишет пользователь платформы Reddit.В день матча по паспорту болельщика проезд на общественном транспорте по городу и между 11 городами-организаторами (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Казань, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи, Калининград) был бесплатным."Россия сделала то, что США никогда не смогут повторить из-за отсутствия нормальной железной дороги. Их поезда объединяли фанатов: мы пили пиво с колумбийцами и марокканцами по 12 часов в купе. В США мы будем просто торчать в очередях в аэропортах Атланты или Лос-Анджелеса", - сетует один из болельщиков на американском форуме BigSocce.Как говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ЧМ был взлётом народной дипломатии, тысячи иностранцев могли увидеть, как живёт Россия, они были искренне счастливы здесь и хотят вернуться сюда, они убедились в надуманности рассказов о России, которые можно выставлять на Западе."В Москве была Никольская улица, где круглые сутки пели тысячи людей, а до стадиона "Лужники" можно было за 15 минут доехать на чистом метро. Попробуйте провернуть такое на стадионе MetLife Stadium в Нью-Джерси или в Далласе. Большинство арен в США окружены гигантскими автомобильными парковками посреди ничего. Никакой ламповой атмосферы, только шашлыки (тейлгейтинг) у машин для тех, у кого есть авто", - пользователь Reddit.Никольская поистине получила всемирную известность благодаря футбольным турнирам 2017 и 2018 годов. На эту улицу рядом с Красной площадью стекались все болельщики и гуляли до глубокой ночи, вместе пели песни, танцевали, играли на музыкальных инструментах, обменивались сувенирами, на Никольской царило всеобщее ликование, ощущение огромного наслаждения от происходящего здесь и сейчас.Однажды в какой-то момент я увидела, как ко мне целенаправленно бежит парень, и делал это не просто так. Он подлетел со словами: "Франция любит Россию! Спасибо вам за гостеприимство!" — причём по-русски. Вот так искренне и от всей души. Это было невероятно приятно.Сейчас уже не вспомнятся многие детали мундиаля-2018, счёт какого-то конкретного матча или турнирная сетка, например, но вот чего точно никто, побывавший тогда в России, не забудет, так это ту атмосферу."В 2018 году в России обычный билет на хорошую игру стоил около $105–$200. ФИФА выкатила динамическое ценообразование для США, и билеты на верхний ярус стоят по $2000–$4000. ЧМ в России был праздником для обычных людей, а ЧМ в Америке — это закрытый клуб для корпоративных клиентов с Уолл-стрит", - написал в комментариях в соцсетях под постом The Athletic болельщик из Сиэтла по имени Мэтт.Как ни крути, но без определённой суммы денег на этот праздник спорта не попадёшь.Футбольный блогер из Калифорнии Крис в подкасте о подготовке к ЧМ обращает внимание на другой аспект: "Перед Россией-2018 наши медиа пугали нас хулиганами и полицией. На деле русские копы улыбались, подсказывали дорогу и фотографировались с нами. Местные жители были невероятно дружелюбны. Сейчас, перед ЧМ-2026, у меня больше вопросов к безопасности в американских городах и к тому, как жёстко наша таможня будет досматривать фанатов из Латинской Америки и Африки".Безопасность – вот что особенно отмечают все европейцы и американцы, посетившие Россию. Вопреки утверждениям западных СМИ, здесь оказалась гораздо более благополучная обстановка, и иностранцы могут гулять допоздна, чего непозволительно у них на родине.Никаких визовых послаблений для болельщиков чемпионата мира Соединённые Штаты не вводили, в отличие от России, так что по-прежнему требуется как минимум туристическая виза, единственное – купленный билет на матч даёт приоритетное право на ускоренное собеседование в американских консульствах по всему миру (тем временем в дипмиссиях США в отдельных странах выстраиваются очереди из экспатов, желающих отказаться от американского гражданства), но не гарантии одобрения на въезд.В частности, отказ от действовавшего в РФ безвизового режима для гостей чемпионата по футболу обусловлен предотвращением нелегальной миграции. И хотя правоохранительные органы и спецслужбы проверяли всех подавших заявки на Fan ID, случаи незаконного проникновения в страну всё же были зафиксированы: некоторые граждане африканских и азиатских государств использовали футбольный турнир для транзита в Евросоюз, другие остались на территории РФ после истечения срока действия Fan ID. Таковых было немного, и постепенно МВД и ФСБ выявили нарушителей и депортировали, но всё же это стало главной причиной, почему США, Канада и Мексика не вводили безвизовый режим для болельщиков ЧМ-2026.Тихая дипломатия под шум футбольных фанатовА ещё чемпионат мира по футболу – прекрасная возможность создать ту самую тишину, которую любит дипломатия.Поддержать свою сборную – дело чести для высокопоставленных чиновников, посещение матчей с участием соотечественников главами государств – обычная практика. Так почему бы не совместить приятное с полезным? Прилететь в страну-хозяйку турнира мировые лидеры могут под прикрытием чемпионата, чтобы провести переговоры по ключевым внешнеполитическим вопросам, в т.ч. по самым чувствительным темам, которые нельзя выносить на всеобщее обозрение до достижения чётких договорённостей. Та самая тихая дипломатия, которой западные политики сегодня зачастую пренебрегают, в частности по урегулированию украинского конфликта, тем самым вредя процессу. Когда в одном месте собирается такое количество мировых лидеров, причём с разных континентов, есть все условия для проведения непубличных консультаций.В 2018 году за период мундиаля в Россию приехало столько мировых лидеров, что Владимир Путин не успел пообщаться со всеми. А его американского коллегу Дональда Трампа по прибытии в Брюссель на саммит НАТО не смогли встретить ни король Бельгии Филипп VI, ни министр иностранных дел королевства Дидье Рейндерс, поскольку оба в тот момент находились на чемпионате в Санкт-Петербурге, а премьер-министр Шарль Мишель смотрел тот матч в фанатской зоне в парке города Брен-ле-Конт.Россию посетили на тот момент президенты Франции, Португалии, Хорватии - Эммануэль Макрон, Марселу Ребелу де Соуза и Колинда Грабар-Китарович (назвала Россию прекрасными хозяевами и по-русски благодарила за сердечный приём), а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, король Испании Филипп VI, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед Бен Салман, председатель президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Ким Ён Нам, заместитель премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Турнир стал веским поводом для первого более чем за 10 лет визита в РФ президента Южной Кореи, а члены японской императорской семьи и вовсе здесь не бывали с 1916 года."Некоторые правительства заявили об отказе от бойкота, это свидетельствует о том, что пересматривается то мнение, которое рьяно высказывали на протяжении многих месяцев, не стесняясь в выражениях. Если говорить о Великобритании, то мы видим, что некоторые болельщики стыдят свои СМИ за те репортажи, которые они читали до чемпионата мира. Они удивлены, каким объёмом неправды их пичкали такое количество времени. Всё оказалось не так - они встретили совершенно другую страну, в которой нечего опасаться, где хорошо себя чувствуешь и приятно смотреть футбол", - говорил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.В дни чемпионата Москва стала площадкой для обсуждения важных международных проблем. Этому способствовала и более расслабленная обстановка – так или иначе всё равно обсуждали футбол, а дальше уже по списку. Даже на саммите НАТО, где традиционно призывали сдерживать РФ, непринуждённо обсуждали футбольное первенство в российских городах.Трамп при грамотном подходе тоже может использовать мундиаль в свою пользу. К примеру, для поиска выхода из иранской истории, явно развивающейся не по плану Вашингтона, по ситуации на Украине, а также уладить разногласия с европейскими партнёрами по НАТО.Так что турниры мирового масштаба обязательно сказываются на имидже государства, а положительно или отрицательно, зависит от него самого. Россия, безусловно, справилась на все 100."Могу сказать, что все мы влюбились в Россию. <…> Чемпионат мира поменял восприятие России миром. Исчезли предубеждения. Все, кто побывал здесь, не только в Москве, Санкт-Петербурге или Казани, а по всей стране, открыли для себя прекрасную гостеприимную страну, в которой живут доброжелательные люди. Я думаю, это было замечательное приключение для сотен тысяч болельщиков, которые приехали сюда со всего мира и почувствовали российское гостеприимство", - признал в 2018-м президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.Читайте также: Трамп в ярости: украинский след поставил под угрозу главный футбольный праздник США

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эксклюзив, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, джон теффт, фифа, спорт, футбол, мир без границ