Американская парадигма: в поисках лучшей жизни американцам приходится покидать свои дома и даже страну

В Соединённых Штатах набирает обороты экономическая миграция – происходит масштабное переселение в другие штаты и страны, где стоимость жизни ниже, налоговая нагрузка слабее, недвижимость и медицинские услуги доступнее, также нет ощущения, что они просто выживают, а не процветают

Американцы стремятся уехать подальше от США и избавиться от гражданстваВ опросе, проведённом компанией Gallup в ноябре 2025-го, о желании навсегда уехать из США заявил каждый 5-й респондент, или 20% (среди женщин в возрасте от 15 до 44 лет показатель и вовсе вырос до 40%). Для сравнения, в период финансового кризиса 2008 года таковых было около 10%.Более того, в прошлом году впервые со времён Великой депрессии (1929-1939 годы) зафиксирован отток населения из США, т.е. уехало людей больше, чем приехало. По подсчётам аналитиков Института Брукингса, страна потеряла около 150 000 человек. Стоит отметить, что в этом числе недовольные не только экономическими аспектами, но и политическим курсом властей.За пределами Соединённых Штатов, по разным оценкам, проживают от 4 млн до 9 млн американских граждан. Самые привлекательные для эмиграции направления:"На мощёных улицах Лиссабона так много американцев скупают квартиры, что новоприбывшие жалуются, что в основном слышат свой родной язык, а не португальский. По данным риелторов, каждый 15-й житель модного района Гранд-Канал-Док в Дублине родился в США, что выше, чем процент американцев, родившихся в Ирландии во время притока населения в XIX веке после картофельного голода", - писала в конце февраля газета The Wall Street Journal.Однако на фоне подорожания жилья в Лиссабоне и Барселоне наметилась новая тенденция: американцы чаще переезжают в Восточную Европу, в частности в Чехию и Румынию."Рекордное число американцев навсегда покидают Соединённые Штаты, чтобы начать новую жизнь в такой стране, как Албания, которая долгое время ассоциировалась с организованной преступностью и коррупцией", - отмечает британская газета The Daily mail.Компания Expatsi, которая помогает американцам переезжать за границу, столкнулась с резким ростом спроса на свои услуги: если в 2024 году она провела всего 3 ознакомительные поездки, то в 2026-м запланировано организовать 57."На протяжении большей части двух столетий миграция в США происходила в одном направлении - внутрь страны. Соединённые Штаты были центром притяжения для людей со всего мира, местом, куда люди приезжали, а не местом, откуда они уезжали. Сейчас ситуация меняется", - говорится в отчёте консалтинговой компании Global Citizen Solutions, специализирующейся на вопросах гражданства.Более того, в 2015-2016 годах рекордное количество американцев, проживающих за рубежом, отказались от гражданства США.По словам юриста, специализирующегося на вопросах отказа от гражданства, Александра Марино, американцев, желающих сдать свои звёздно-полосатые паспорта, сейчас настолько много, что время ожидания в посольствах и консульствах США по всему миру увеличилось: одни из самых длительных очередей - в Канаде (в Торонто придётся ждать 14-16 месяцев), сложная ситуация также в Лондоне, Эдинбурге, Сиднее, Сингапуре. За последние 10 с лишним лет Марино рассмотрел тысячи дел, из них по налоговым причинам отказывались от гражданства 98-99% клиентов.США — одна из двух стран в мире (помимо Эритреи), где применяется налогообложение на основе гражданства, т. е. граждане обязаны подавать налоговые декларации о доходах независимо от места жительства.Миграция не только за рубежТе американцы, которые не готовы к эмиграции, пытаются найти лучшую жизнь внутри страны, переезжая в другие штаты.Опять же, туда, где налоговый климат более благоприятный. В связи с этим происходит масштабный отток людей и капиталов из Нью-Йорка, Калифорнии и Иллинойса во Флориду, Техас, Южную и Северную Каролину. Самый яркий пример – президент США Дональд Трамп, который в 2019 году официально сменил место жительства с родного Нью-Йорка на Флориду, где расположена его резиденция Мар-а-Лаго, не только из-за конфликта с властями, но и из-за более жёстких налоговых правил.Кроме того, люди переезжают в районы, где больше предложений по трудоустройству (крупные технологические и промышленные компании чаще всего переводят свои активы в техасские города Даллас, Хьюстон, Остин) и есть шанс обрести собственное жильё (для многих покупка недвижимости остаётся недостижимой мечтой из-за высокой стоимости и высоких ипотечных ставок).Лучшим городом США для покупателей первого жилья в 2026 году аналитики Realtor.com признали Рочестер (штат Нью-Йорк): местные власти дают на эти цели грант до $8 000, к тому же в среднем дом там можно приобрести на 3 годовых зарплаты молодого специалиста, что уникально для Штатов.Экономическая миграция в США имеет не только серьёзные экономические последствия - массовое переселение американцев из штатов с высокими налогами в штаты с более низкими налогами приводит к огромному бюджетному дефициту, негативно на макроэкономических показателях сказывается и отток налогоплательщиков за рубеж, к тому же деньги теряют бюджеты отдельных штатов и муниципалитетов, откуда уезжает население, - но и политические.Избирательная система США устроена так, что на выборах подсчёт идёт не по количеству проголосовавших вообще, а по количеству выборщиков от каждого штата, поэтому крайне важно, как граждане проголосуют внутри штата. В набирающей сейчас силу экономической миграции прослеживается определённая закономерность: уезжают из традиционно демократических штатов в штаты, годами поддерживающие республиканцев, но наибольший приток переселенцев устремлён в колеблющиеся штаты, которые зачастую и определяют исход выборов президента или членов Конгресса, и, следовательно, расстановку политических сил на последующие годы.В долгосрочной перспективе эта картина сыграет на руку Республиканской партии, поскольку каждые 10 лет происходит официальное перераспределение количества мест в Палате представителей пропорционально численности населения штатов – увеличение числа мандатов одних происходит за счёт уменьшения у других. По текущим прогнозам, к 2030 году, когда в следующий раз должна пройти эта процедура, Калифорния может потерять рекордные 4-5 мест, Нью-Йорк — 2 места, Иллинойс — 1-2 места. Всё это оплот Демократической партии.Если же брать меньший горизонт планирования, то есть вероятность, что избиратели-демократы, переезжающие в республиканские штаты прямо в настоящий момент, на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября по-прежнему будут голосовать за Демократическую партию, в результате традиционно "красные" штаты станут более "синими". А колеблющиеся штаты превратятся в ещё более непредсказуемое поле предвыборной битвы двух основных политических сил Соединённых Штатов.

