Американская парадигма: в поисках лучшей жизни американцам приходится покидать свои дома и даже страну
06:30 15.05.2026 (обновлено: 10:49 15.05.2026)
В Соединённых Штатах набирает обороты экономическая миграция – происходит масштабное переселение в другие штаты и страны, где стоимость жизни ниже, налоговая нагрузка слабее, недвижимость и медицинские услуги доступнее, также нет ощущения, что они просто выживают, а не процветают
Американцы стремятся уехать подальше от США и избавиться от гражданства
В опросе, проведённом компанией Gallup в ноябре 2025-го, о желании навсегда уехать из США заявил каждый 5-й респондент, или 20% (среди женщин в возрасте от 15 до 44 лет показатель и вовсе вырос до 40%). Для сравнения, в период финансового кризиса 2008 года таковых было около 10%.
Более того, в прошлом году впервые со времён Великой депрессии (1929-1939 годы) зафиксирован отток населения из США, т.е. уехало людей больше, чем приехало. По подсчётам аналитиков Института Брукингса, страна потеряла около 150 000 человек. Стоит отметить, что в этом числе недовольные не только экономическими аспектами, но и политическим курсом властей.
За пределами Соединённых Штатов, по разным оценкам, проживают от 4 млн до 9 млн американских граждан. Самые привлекательные для эмиграции направления:
- —приграничная Мексика, где американцев даже больше, чем в европейских странах, вместе взятых (1,6 млн человек);
- —Испания, где доходы, полученные за рубежом, например, от американских акций или недвижимости, налогом не облагаются;
- —Португалия, предоставляющая визы для удалённых работников, фрилансеров и цифровых кочевников, которая легализует пребывание в стране и позволяет работать на зарубежные компании или вести онлайн-бизнес.
"На мощёных улицах Лиссабона так много американцев скупают квартиры, что новоприбывшие жалуются, что в основном слышат свой родной язык, а не португальский. По данным риелторов, каждый 15-й житель модного района Гранд-Канал-Док в Дублине родился в США, что выше, чем процент американцев, родившихся в Ирландии во время притока населения в XIX веке после картофельного голода", - писала в конце февраля газета The Wall Street Journal.
Однако на фоне подорожания жилья в Лиссабоне и Барселоне наметилась новая тенденция: американцы чаще переезжают в Восточную Европу, в частности в Чехию и Румынию.
"Рекордное число американцев навсегда покидают Соединённые Штаты, чтобы начать новую жизнь в такой стране, как Албания, которая долгое время ассоциировалась с организованной преступностью и коррупцией", - отмечает британская газета The Daily mail.
Компания Expatsi, которая помогает американцам переезжать за границу, столкнулась с резким ростом спроса на свои услуги: если в 2024 году она провела всего 3 ознакомительные поездки, то в 2026-м запланировано организовать 57.
"На протяжении большей части двух столетий миграция в США происходила в одном направлении - внутрь страны. Соединённые Штаты были центром притяжения для людей со всего мира, местом, куда люди приезжали, а не местом, откуда они уезжали. Сейчас ситуация меняется", - говорится в отчёте консалтинговой компании Global Citizen Solutions, специализирующейся на вопросах гражданства.
Более того, в 2015-2016 годах рекордное количество американцев, проживающих за рубежом, отказались от гражданства США.
По словам юриста, специализирующегося на вопросах отказа от гражданства, Александра Марино, американцев, желающих сдать свои звёздно-полосатые паспорта, сейчас настолько много, что время ожидания в посольствах и консульствах США по всему миру увеличилось: одни из самых длительных очередей - в Канаде (в Торонто придётся ждать 14-16 месяцев), сложная ситуация также в Лондоне, Эдинбурге, Сиднее, Сингапуре. За последние 10 с лишним лет Марино рассмотрел тысячи дел, из них по налоговым причинам отказывались от гражданства 98-99% клиентов.
США — одна из двух стран в мире (помимо Эритреи), где применяется налогообложение на основе гражданства, т. е. граждане обязаны подавать налоговые декларации о доходах независимо от места жительства.
Миграция не только за рубеж
Те американцы, которые не готовы к эмиграции, пытаются найти лучшую жизнь внутри страны, переезжая в другие штаты.
Опять же, туда, где налоговый климат более благоприятный. В связи с этим происходит масштабный отток людей и капиталов из Нью-Йорка, Калифорнии и Иллинойса во Флориду, Техас, Южную и Северную Каролину. Самый яркий пример – президент США Дональд Трамп, который в 2019 году официально сменил место жительства с родного Нью-Йорка на Флориду, где расположена его резиденция Мар-а-Лаго, не только из-за конфликта с властями, но и из-за более жёстких налоговых правил.
Кроме того, люди переезжают в районы, где больше предложений по трудоустройству (крупные технологические и промышленные компании чаще всего переводят свои активы в техасские города Даллас, Хьюстон, Остин) и есть шанс обрести собственное жильё (для многих покупка недвижимости остаётся недостижимой мечтой из-за высокой стоимости и высоких ипотечных ставок).
Лучшим городом США для покупателей первого жилья в 2026 году аналитики Realtor.com признали Рочестер (штат Нью-Йорк): местные власти дают на эти цели грант до $8 000, к тому же в среднем дом там можно приобрести на 3 годовых зарплаты молодого специалиста, что уникально для Штатов.
Экономическая миграция в США имеет не только серьёзные экономические последствия - массовое переселение американцев из штатов с высокими налогами в штаты с более низкими налогами приводит к огромному бюджетному дефициту, негативно на макроэкономических показателях сказывается и отток налогоплательщиков за рубеж, к тому же деньги теряют бюджеты отдельных штатов и муниципалитетов, откуда уезжает население, - но и политические.
Избирательная система США устроена так, что на выборах подсчёт идёт не по количеству проголосовавших вообще, а по количеству выборщиков от каждого штата, поэтому крайне важно, как граждане проголосуют внутри штата. В набирающей сейчас силу экономической миграции прослеживается определённая закономерность: уезжают из традиционно демократических штатов в штаты, годами поддерживающие республиканцев, но наибольший приток переселенцев устремлён в колеблющиеся штаты, которые зачастую и определяют исход выборов президента или членов Конгресса, и, следовательно, расстановку политических сил на последующие годы.
В долгосрочной перспективе эта картина сыграет на руку Республиканской партии, поскольку каждые 10 лет происходит официальное перераспределение количества мест в Палате представителей пропорционально численности населения штатов – увеличение числа мандатов одних происходит за счёт уменьшения у других. По текущим прогнозам, к 2030 году, когда в следующий раз должна пройти эта процедура, Калифорния может потерять рекордные 4-5 мест, Нью-Йорк — 2 места, Иллинойс — 1-2 места. Всё это оплот Демократической партии.
Если же брать меньший горизонт планирования, то есть вероятность, что избиратели-демократы, переезжающие в республиканские штаты прямо в настоящий момент, на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября по-прежнему будут голосовать за Демократическую партию, в результате традиционно "красные" штаты станут более "синими". А колеблющиеся штаты превратятся в ещё более непредсказуемое поле предвыборной битвы двух основных политических сил Соединённых Штатов.
