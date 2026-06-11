Стремящийся в ЕС Пашинян ссылается на договор ЕАЭС - 11.06.2026 Украина.ру
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Стремящийся в ЕС Пашинян ссылается на договор ЕАЭС
Стремящийся в ЕС Пашинян ссылается на договор ЕАЭС - 11.06.2026 Украина.ру
Стремящийся в ЕС Пашинян ссылается на договор ЕАЭС
Россия нарушит договор об образовании ЕАЭС повышением стоимости своего газа. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает 11 июня РИА Новости
2026-06-11T20:14
2026-06-11T20:14
новости
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армения
ереван
никол пашинян
владимир путин
ес
еаэс
госдума
российский газ
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МИД РФ сообщил 27 мая о передаче через российское посольство Еревану письма. В нём сказано, что в случае продолжения процесса вступления Армении в Евросоюз российская сторона в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов."По поводу цены на газ. У нас долгосрочный договор, и я с трудом представляю, как одна сторона откажется от договора. Это будет не договорным поведением", - прокомментировал это Пашинян.Он при этом заявил, что официальный Ереван рассматривает все возможные сценарии и собирается обсуждать все проблемы с Россией "в братской, дружеской атмосфере, без полемики и нервов". "Я знаю президента РФ долгие годы. Он рациональный человек, который опирается на факты. Если у них есть обеспокоенность, мы эту обеспокоенность попытаемся терпеливо развеять", - заверил Пашинян. Ранее он заявлял, что цена российского газа не может повышаться для Армении, так как между двумя странами действует соответствующий договор. Зампредседателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что помимо цен на газ в договоре прописаны и обязательства обеих сторон. Президент России Владимир Путин во время переговоров с Пашиняном 1 апреля отмечал, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно. Также 11 июня стало известно, что Армения официально пожаловалась в ЕЭК на ограничения со стороны РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, армения, ереван, никол пашинян, владимир путин, ес, еаэс, госдума, российский газ, евроинтеграция, бывший ссср
Новости, Россия, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Владимир Путин, ЕС, ЕАЭС, Госдума, российский газ, евроинтеграция, бывший СССР

Стремящийся в ЕС Пашинян ссылается на договор ЕАЭС

20:14 11.06.2026
 
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Россия нарушит договор об образовании ЕАЭС повышением стоимости своего газа. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает 11 июня РИА Новости
МИД РФ сообщил 27 мая о передаче через российское посольство Еревану письма. В нём сказано, что в случае продолжения процесса вступления Армении в Евросоюз российская сторона в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.
"По поводу цены на газ. У нас долгосрочный договор, и я с трудом представляю, как одна сторона откажется от договора. Это будет не договорным поведением", - прокомментировал это Пашинян.
Он при этом заявил, что официальный Ереван рассматривает все возможные сценарии и собирается обсуждать все проблемы с Россией "в братской, дружеской атмосфере, без полемики и нервов".
"Я знаю президента РФ долгие годы. Он рациональный человек, который опирается на факты. Если у них есть обеспокоенность, мы эту обеспокоенность попытаемся терпеливо развеять", - заверил Пашинян.
Ранее он заявлял, что цена российского газа не может повышаться для Армении, так как между двумя странами действует соответствующий договор.
Зампредседателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что помимо цен на газ в договоре прописаны и обязательства обеих сторон.
Президент России Владимир Путин во время переговоров с Пашиняном 1 апреля отмечал, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно.
Также 11 июня стало известно, что Армения официально пожаловалась в ЕЭК на ограничения со стороны России
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