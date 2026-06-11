Армения официально пожаловалась в ЕЭК на ограничения со стороны России - 11.06.2026 Украина.ру
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Армения официально пожаловалась в ЕЭК на ограничения со стороны России
Армения официально пожаловалась в ЕЭК на ограничения со стороны России - 11.06.2026 Украина.ру
Армения официально пожаловалась в ЕЭК на ограничения со стороны России
Ереван официально обратился в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) из-за проблем с поставками армянских товаров в Россию. Об этом заявил министр экономики республики Геворг Папоян
2026-06-11T13:15
2026-06-11T14:23
новости
россия
вячеслав володин
госдума
еаэс
ес
ереван
никол пашинян
армения
мир без границ
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Армения инициировала разбирательство на площадке Евразийского экономического союза. Выступая в парламенте, министр экономики республики Геворг Папоян сообщил, что Ереван обратился в ЕЭК из-за ограничений, возникших при экспорте армянской продукции в Россию."Мы обратились в ЕЭК, чтобы комиссия рассмотрела вопрос применяемых к нам барьеров и ограничений. Там есть процедуры, и мы ими руководствуемся", — заявил Папоян, отвечая на вопрос журналиста.Ситуация вокруг армяно-российской торговли набирает политический оборот. В начале июня председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян использует ЕАЭС как транзитный мост для перехода в Европейский союз, пытаясь решать проблемы за счёт союза и в первую очередь России. Володин также предрёк Армении участь Украины в вопросе доступа товаров на европейские рынки.Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что готов компенсировать фермерам потери от урожая, который не смог попасть в Россию из-за введённых Москвой ограничений. При этом он выражал уверенность, что рынок Евросоюза будет открыт для армянских аграриев.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, вячеслав володин, госдума, еаэс, ес, ереван, никол пашинян, армения, мир без границ
Новости, Россия, Вячеслав Володин, Госдума, ЕАЭС, ЕС, Ереван, Никол Пашинян, Армения, Мир без границ

Армения официально пожаловалась в ЕЭК на ограничения со стороны России

13:15 11.06.2026 (обновлено: 14:23 11.06.2026)
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Ереване
Митинг оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Sputnik
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Ереван официально обратился в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) из-за проблем с поставками армянских товаров в Россию. Об этом заявил министр экономики республики Геворг Папоян
Армения инициировала разбирательство на площадке Евразийского экономического союза. Выступая в парламенте, министр экономики республики Геворг Папоян сообщил, что Ереван обратился в ЕЭК из-за ограничений, возникших при экспорте армянской продукции в Россию.
"Мы обратились в ЕЭК, чтобы комиссия рассмотрела вопрос применяемых к нам барьеров и ограничений. Там есть процедуры, и мы ими руководствуемся", — заявил Папоян, отвечая на вопрос журналиста.
Ситуация вокруг армяно-российской торговли набирает политический оборот. В начале июня председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян использует ЕАЭС как транзитный мост для перехода в Европейский союз, пытаясь решать проблемы за счёт союза и в первую очередь России. Володин также предрёк Армении участь Украины в вопросе доступа товаров на европейские рынки.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что готов компенсировать фермерам потери от урожая, который не смог попасть в Россию из-за введённых Москвой ограничений. При этом он выражал уверенность, что рынок Евросоюза будет открыт для армянских аграриев.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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