https://ukraina.ru/20260611/perekhvat-amerikanskoy-initsiativy-bez-shansov-na-uspekh-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1080062861.html

Перехват американской инициативы без шансов на успех. Украина в международном контексте

Перехват американской инициативы без шансов на успех. Украина в международном контексте - 11.06.2026 Украина.ру

Перехват американской инициативы без шансов на успех. Украина в международном контексте

Европа сформулировала пять условий для переговоров с Россией, которые наконец-то дадут ей возможность перехватить мирную инициативу у США. Однако условия такие, что вряд ли Москва на них пойдет

2026-06-11T06:30

2026-06-11T06:30

2026-06-11T06:30

эксклюзив

украина

россия

фридрих мерц

владимир зеленский

владимир путин

politico

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мир без границ

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Европа перехватывает инициативуВ совместном заявлении 7 июня Фридрих Мерц и его коллеги из Франции и Великобритании вместе с главой украинского режима Владимиром Зеленским призвали к “прямому диалогу между Украиной и Россией при активном участии США и Европы” и выдвинули пять условий для достижения мира, включая немедленное и полное прекращение огня, пишет американский Politico.В том числе они требуют, чтобы нынешняя линия соприкосновения между российскими и украинскими войсками послужила отправной точкой для переговоров, а Украина получила “надежные и юридически обязательные” гарантии безопасности.Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Кремль “не прекратит свою агрессию и не компенсирует Украине причиненный ущерб”, говорится в документе.Politico цитирует слова пресс-секретаря канцлера Германии Штефана Корнелиуса, который главным новшеством намечающейся инициативы считает то, что Европа на этот раз "начинает и продолжает переговорный процесс, которым прежде руководили США" и делает это в тесной координации с Вашингтоном.По словам Корнелиуса, европейские лидеры продолжат обсуждать свой подход к будущим мирным переговорам на встрече “Семерки” в швейцарском Эвиане и на саммите Европейского совета в Брюсселе на следующей неделе."Нам нужна максимально широкая поддержка со стороны всех европейских партнеров, чтобы всерьез приблизиться к миру", — цитирует американское издание слова пресс-секретаря немецкого канцлера.Однако остается неясным, готов ли президент России Владимир Путин встретиться с европейскими лидерами, ранее не принимавшими участия в прямых переговорах, несмотря на давнее стремление сыграть более активную роль в выработке возможного решения, подчеркивает издание.Авторы публикации напоминают, что европейские страны, в особенности Германия, стали крупнейшими военными сторонниками Киева и наверняка займут на переговорах с Москвой более жесткую позицию, чем их американские коллеги.Также газета отмечает, что сам Путин ранее предлагал на роль потенциального переговорщика по Украине "дружественного Кремлю экс-канцлера Германии Герхарда Шредера"."Однако это предложение поспешно отвергли европейские столицы, усмотрев в этом продуманную попытку Путина расколоть континент и выставить себя добросовестным собеседником — прекрасно зная, что его предложение наверняка будет встречено отказом", — резюмирует Politico.Ради чего все это затевалось?Но будет ли Европа надежным посредником в мирных переговорах по Украине, если она сама абсолютно не заинтересована как в защите Украины, так и в мире с Россией? Эти темы в эфире шведского SwebbTV подняли ведущий Микаэль Вилльгерт и его гость, аналитик Ларс Берн.Опосредованная война на Украине совершенно не связана с ее защитой, считает телеведущий. По его мнению, это лишь одно из звеньев долгосрочной стратегии по разгрому России.Вилльгерт напомнил о недавнем заявлении министра обороны Швеции Поля Йонсона в поддержку вступления Украины в НАТО. По словам ведущего, шведские власти не должны работать над этим вопросом втайне от своих граждан – они просто обязаны вынести этот вопрос на суд общественности.“Запад совершенно не заинтересован в защите Украины. Наша цель — эксплуатировать эту страну, на которую нам, по сути, наплевать, и прежде всего людей, на которых нам тоже наплевать. Мы их используем, чтобы их руками ослабить Россию в военном отношении — настолько, чтобы режим в Москве рухнул”, — прокомментировал политику по отношению к Украине его гость Ларс Берн.Вилльгерт и Берн обсудили в эфире недавнее интервью премьер-министра Дании Метте Фредериксен, в котором она призналась, что ничего не знала об Украине до конфликта."Никто не объяснил, ради чего это все затевалось на самом деле. Украинский народ тут ни при чем, потому что огромная часть украинцев уже давно разбежалась. Скоро там останутся лишь старики и солдаты, которым запрещено покидать страну", — констатировал Вилльгерт.Очередная безуспешная попытка европейской дипломатииНемецкое издание Berliner Zeitung тоже обращает внимание на состоявшиеся в Лондоне переговоры лидеров так называемой европейской тройки — канцлера Германии Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера — с Зеленским.По словам авторов немецкой газеты, ожидалось, что встреча придаст новый импульс дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Однако итоговый план, как пишет Berliner Zeitung, едва ли способен привести Москву за стол переговоров.В центре новой инициативы европейской тройки лежат два ключевых положения: прекращение огня по текущей линии фронта и предоставление Киеву долгосрочных гарантий безопасности, включая военную поддержку и возможное размещение международных сил на Украине после заключения мира, пишет издание, подчеркивая, что именно во второй части кроется главная проблема.Речь идет о том, что лондонские предложения содержат несколько условий, которые Москва последовательно отвергала на протяжении многих лет, указывает издание. В первую очередь это касается перспективы появления западных войск на украинской территории."В Лондоне руководители Британии, Франции и Германии вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке киевского режима, о подготовке к развертыванию "стабилизационных сил“, иными словами — оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить", — приводит газета реакцию российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на инициативу европейской тройки.С политической точки зрения важно прежде всего то, что Москва интерпретирует эти планы именно как оккупацию, а это значительно снижает вероятность того, что Кремль откликнется на данную инициативу, комментируют авторы статьи перспективы европейской платформы.Аналитик по Восточной Европе Бен Арис из информационной службы BNE IntelliNews в интервью немецкой газете назвал лондонские решения шагом назад, подчеркивая, что они возвращают процесс к исходной точке."Документ, как и ранее, начинается с требования о безоговорочном прекращении огня в качестве условия для дальнейших переговоров с Кремлем. Это условие, которое Россия отвергала с самого начала", — отмечает Арис.Европейская стратегия строится на предположении, что давление — военное, экономическое и политическое — в конечном счете вынудит Россию уступить, указывают авторы публикации. Однако именно это предположение все чаще подвергается сомнению, пишут они."Особенно спорным может оказаться предложение о последующем присутствии международных войск на Украине — это одна из "красных линий" для Кремля. Даже если бы удалось достичь перемирия вдоль линии фронта, войска стран Европы можно было бы использовать только в чрезвычайно сложных условиях. Без согласия России и без мандата Совета Безопасности ООН такая миссия была бы крайне спорной с точки зрения международного права и политики", — говорится в публикации.Более того, это несет огромные риски, считают немецкие авторы. В случае срыва перемирия европейские войска могут оказаться непосредственно втянутыми в боестолкновения с российской армией. Именно такого сценария страны НАТО последовательно избегали с самого начала конфликта. Поэтому, как отмечают они, российские политики рассматривают дискуссию о миротворцах скорее как политический сигнал, а не как реальное планирование.Встреча в Лондоне никак не повлияла на ключевую дилемму украинских переговоров, которая состоит в том, что Европа не хочет соглашаться на мир, который могут воспринять как успех России, пишет Berliner Zeitung. Москва со своей стороны не видит причин отступать от основных требований, если ее не заставят пойти на уступки военным путем, отмечает издание.Пока в этой базовой конфигурации ничего не изменится, лондонская мирная инициатива вряд ли окажется чем-то большим, чем очередной попыткой дипломатии без реальных шансов на успех, резюмируют авторы немецкой газеты.Энергетические войны: На фоне роста цен на нефть ЕС готовится захватывать танкеры РФ в Средиземном море

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, фридрих мерц, владимир зеленский, владимир путин, politico, нато, оон, мир без границ