Мелони призвала ЕС выбрать единого представителя для диалога с Россией по Украине - 11.06.2026 Украина.ру
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Мелони призвала ЕС выбрать единого представителя для диалога с Россией по Украине
Мелони призвала ЕС выбрать единого представителя для диалога с Россией по Украине - 11.06.2026 Украина.ру
Мелони призвала ЕС выбрать единого представителя для диалога с Россией по Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу необходим авторитетный переговорщик с мандатом всех стран-членов для ведения диалога с Россией по украинскому вопросу. Её слова приводит Reuters
2026-06-11T14:37
2026-06-11T14:37
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Глава итальянского правительства Джорджа Мелони выступила с инициативой о реформировании переговорного процесса между Европейским союзом и Россией. Как передаёт Reuters, она считает, что текущие форматы обсуждения украинского кризиса нелегитимны, поскольку никто из существующих посредников не имеет права говорить от лица всей Европы."Проблема заключается не в том, кто принадлежит к тому или иному формату, а в том, что ни один формат не обладает легитимностью, чтобы говорить от имени всей Европы. Поэтому я давно выступаю за необходимость выбора авторитетной фигуры, пользующейся доверием и мандатом всех государств-членов для передачи точки зрения Европы", — отметила Мелони.Премьер Италии также предупредила, что позиция Евросоюза по отношению к Москве не должна превращаться в полное отсутствие коммуникации. Она призвала европейские страны к совместной выработке стратегии взаимодействия с Россией, чтобы избежать дипломатической слепоты или самоизоляции.7 июня президент Финляндии Александр Стубб также высказался за возобновление дипломатического диалога с Владимиром Путиным, призвав европейские государства скоординировать усилия в этом направлении. Подробнее в материале Президент Финляндии Стубб заявил о необходимости диалога с РоссиейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, джорджи мелони, александр стубб, владимир путин, италия, reuters, украина.ру, ес, украина
Новости, Россия, Джорджи Мелони, Александр Стубб, Владимир Путин, Италия, Reuters, Украина.ру, ЕС, Украина

Мелони призвала ЕС выбрать единого представителя для диалога с Россией по Украине

14:37 11.06.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжорджа Мелони
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу необходим авторитетный переговорщик с мандатом всех стран-членов для ведения диалога с Россией по украинскому вопросу. Её слова приводит Reuters
Глава итальянского правительства Джорджа Мелони выступила с инициативой о реформировании переговорного процесса между Европейским союзом и Россией. Как передаёт Reuters, она считает, что текущие форматы обсуждения украинского кризиса нелегитимны, поскольку никто из существующих посредников не имеет права говорить от лица всей Европы.
"Проблема заключается не в том, кто принадлежит к тому или иному формату, а в том, что ни один формат не обладает легитимностью, чтобы говорить от имени всей Европы. Поэтому я давно выступаю за необходимость выбора авторитетной фигуры, пользующейся доверием и мандатом всех государств-членов для передачи точки зрения Европы", — отметила Мелони.
Премьер Италии также предупредила, что позиция Евросоюза по отношению к Москве не должна превращаться в полное отсутствие коммуникации. Она призвала европейские страны к совместной выработке стратегии взаимодействия с Россией, чтобы избежать дипломатической слепоты или самоизоляции.
7 июня президент Финляндии Александр Стубб также высказался за возобновление дипломатического диалога с Владимиром Путиным, призвав европейские государства скоординировать усилия в этом направлении. Подробнее в материале Президент Финляндии Стубб заявил о необходимости диалога с Россией
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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