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Мелони призвала ЕС выбрать единого представителя для диалога с Россией по Украине

Мелони призвала ЕС выбрать единого представителя для диалога с Россией по Украине - 11.06.2026 Украина.ру

Мелони призвала ЕС выбрать единого представителя для диалога с Россией по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу необходим авторитетный переговорщик с мандатом всех стран-членов для ведения диалога с Россией по украинскому вопросу. Её слова приводит Reuters

2026-06-11T14:37

2026-06-11T14:37

2026-06-11T14:37

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Глава итальянского правительства Джорджа Мелони выступила с инициативой о реформировании переговорного процесса между Европейским союзом и Россией. Как передаёт Reuters, она считает, что текущие форматы обсуждения украинского кризиса нелегитимны, поскольку никто из существующих посредников не имеет права говорить от лица всей Европы."Проблема заключается не в том, кто принадлежит к тому или иному формату, а в том, что ни один формат не обладает легитимностью, чтобы говорить от имени всей Европы. Поэтому я давно выступаю за необходимость выбора авторитетной фигуры, пользующейся доверием и мандатом всех государств-членов для передачи точки зрения Европы", — отметила Мелони.Премьер Италии также предупредила, что позиция Евросоюза по отношению к Москве не должна превращаться в полное отсутствие коммуникации. Она призвала европейские страны к совместной выработке стратегии взаимодействия с Россией, чтобы избежать дипломатической слепоты или самоизоляции.7 июня президент Финляндии Александр Стубб также высказался за возобновление дипломатического диалога с Владимиром Путиным, призвав европейские государства скоординировать усилия в этом направлении. Подробнее в материале Президент Финляндии Стубб заявил о необходимости диалога с РоссиейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, джорджи мелони, александр стубб, владимир путин, италия, reuters, украина.ру, ес, украина