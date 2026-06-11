https://ukraina.ru/20260611/kitaytsy-v-ukrainskoy-seroy-zone-voyna-diaspora-i-ekonomika-strakha-1080100027.html

Китайцы в украинской серой зоне: война, диаспора и экономика страха

Китайцы в украинской серой зоне: война, диаспора и экономика страха - 11.06.2026 Украина.ру

Китайцы в украинской серой зоне: война, диаспора и экономика страха

История китайского блогера и авантюриста Кэ И, недавно бежавшего из Киева, которую я хочу рассказать,— не просто частный криминальный эпизод. Это почти идеальная иллюстрация того, во что превращается Украина, контролируемая такими же авантюристами, как и сам Кэ И.

2026-06-11T15:47

2026-06-11T15:47

2026-06-11T15:58

эксклюзив

владимир зеленский

сбу

украина

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кнр (китай)

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украина.ру

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Произошедшее показывает, что система, в которой государство, спецслужбы, коррумпированные чиновники, националистическая среда, диаспорные посредники и откровенный криминал всё чаще действуют не как отдельные миры, а как единая часть системы.На бумаге это всё ещё государство с законами, ведомствами, процедурами, миграционной службой, полицией и судами. На практике для иностранца, особенно для китайца, у которого есть деньги, оказавшегося внутри украинской военной машины, граница между официальной проверкой, коррупционным давлением, шантажом и похищением может исчезнуть за один день.Кэ И был не случайным туристом. Он долго жил на Украине именно по идеологическим причинам, поддерживал украинских националистов, собирал пожертвования, ездил в прифронтовые районы, снимал видео, окучивал китайскую аудиторию и, по сути, участвовал в информационном обслуживании киевского режима. Его нельзя назвать беспристрастным репортером. Скорее наоборот: он был одним из тех китайских блогеров, кто годами пытался объяснять китайской публике киевскую версию войны и одновременно очернять Россию.Именно поэтому его история выглядит особенно показательно. Украина, которую он публично защищал, в итоге перемолола его теми же жерновами, которыми она перемалывает своих граждан и многих чужаков: подозрением, произволом, силовым давлением, бюрократической ловушкой и криминальным вымогательством.По версии самого Кэ И, всё началось с проверки СБУ. Формальный повод выглядел предсказуемо: иностранец посещал зону боевых действий, значит, мог вызвать подозрения в шпионаже. В условиях войны это само по себе не удивительно. Но дальше начинается самое интересное. Его телефон изымали, персональные данные, по его мнению, могли попасть в распоряжение людей, которые затем использовали их против него. И если это правда, то речь уже идёт не о "контрразведывательной бдительности", а о превращении силовой процедуры в сырьё для последующего криминального давления.Позднее удар был нанесён через миграционную службу. Кэ И пишет, что при продлении карты проживания ему заявили о поступившей жалобе и потребовали раскрыть данные китайских банковских карт и финансовых операций. Для ушлого Кэ И такое требование показалось не просто сомнительным, а чистой воды разводкой. Но в серой зоне украинской государственности сама абсурдность требования уже становится частью давления: человек должен не понимать, что происходит, а бояться и соглашаться.В феврале 2026 года карта проживания китайского авантюриста была аннулирована. Без нормального объяснения, без предварительного предупреждения, без прозрачной процедуры. Человек, который годами жил на Украине, работал на банду Зеленского , ездил к линии фронта и, по его словам, даже получил бандеровскую военную награду, внезапно оказался почти нелегалом.Это классический способ сломить иностранца. Сначала его лишают правового статуса, затем предлагают "помощь", потом появляются посредники, затем возникают "люди из органов", а после этого уже можно требовать деньги. Не обязательно даже доказывать вину. Достаточно создать ощущение, что человек попал в механизм, из которого нет выхода.Дальнейшее, если верить рассказу Кэ И, выглядит как почти учебник по криминальному устройству украинского государства. С ним связывается сотрудник СБУ по имени Саша, который якобы хочет помочь. Затем появляется другой человек, представившийся сотрудником СБУ Иваном. Затем Кэ И показывают документ на китайском языке, фактически предлагая ему собирать сведения о других китайцах. После отказа возникает посредник из китайской диаспоры — Цао, который начинает уверять, что всё можно урегулировать.А дальше — подвал в Киеве, вооружённые люди в масках, обвинения в нарушении украинского законодательства и шпионаже, ссылка на "доказательства", переданные другим китайцем, и требование выкупа. Сумма — 200 тыс. долларов. Платёж — в криптовалюте. Объяснение — всё якобы идёт от "верхушки СБУ".Даже если учесть, что часть деталей этой истории нуждается в проверке и на слово верить Кэ И, который годами писал лживые посты на китайских платформах, нельзя, очевидно, что наезд на скандального блогера это не уличный грабёж, совершенный случайной бандой. Это криминальная конструкция, которая паразитирует на страхе перед силовыми структурами режима. Её сила не в пистолетах, а в имитации законности.Бандиты во власти не просто похищают человека. Они внушают ему, что за ними стоит государство. Они не просто требуют деньги. Они объясняют, что это "решение вопроса". Они не просто угрожают. Они говорят языком миграционных процедур, контрразведки, шпионажа, документов и проверок.Как пишут сами китайцы, обсуждая побег Кэ И из Киева, именно это делает украинскую серую зону особенно опасной. Там уже не всегда понятно, где заканчивается государство и начинается криминал. А иногда страшнее всего именно то, что они могут не заканчиваться, а сливаться друг с другом.Особая роль в этой истории принадлежит китайской диаспоре. На Украине, судя по рассказам китайских блогеров, китайская диаспора превратилась в кормовую базу для посредников, аферистов и полукриминальных "решал".Китайский авантюрист, приехавший на Украину в поисках наживы на войне, доверяет местному китайцу. Это естественно. Он думает: свой язык, своя культура, проще договориться. Но именно это доверие и становится главным инструментом обмана. Посредник получает доступ к маршрутам, документам, деньгам, планам, контактам семьи, банковским сведениям и личным страхам. После этого жертву можно вести как слепого человека по минному полю.Примеры, описанные в китайском интернете, укладываются в одну логику. Предпринимателю предлагают "совместную фабрику" — и исчезают со 100 тыс. юаней. Блогера втягивают в "поездку к линии фронта" — и выбивают долговую расписку на десятки тысяч долларов.Наезд на разжиревшего на войне блогера Кэ И не отдельное происшествие, а система. Не обязательно централизованная, не обязательно формально организованная, но система по своей логике. В ней есть типичная жертва — китаец с деньгами, амбициями, слабым знанием местных реалий и страхом перед силовыми структурами. Есть типичный посредник — "свой человек", который всё знает и всё решает. Есть типичный украинский фон — война, спецслужбы, миграционные проблемы, коррупция, блокпосты, граница, документы, обвинения в шпионаже. Есть типичный финал — деньги, криптовалюта, бегство, молчание или публикация в интернете.Киевская власть любит говорить о европейском выборе, правовом государстве и борьбе с коррупцией. Но для многих китайцев Украина выглядит иначе: как территория, где силовой аппарат получил чрезвычайные полномочия, а контроль над этим аппаратом слаб, выборочен и политизирован. Там, где любое подозрение можно объяснить войной, а любой произвол — безопасностью, криминалу открываются огромные возможности.Обвинить иностранца в шпионаже сегодня на Украине проще, чем объяснить ему его права. Аннулировать документ проще, чем провести прозрачную процедуру. Напугать СБУ проще, чем доказать состав преступления. Потребовать деньги проще, чем обеспечить защиту. А если жертва — китаец, у которого семья в КНР, есть деньги и который не хочет оказаться в украинской тюрьме, схема становится почти безотказной.Сам Кэ И в этой истории не выглядит безупречной жертвой. Он был политически заряженным блогером, ненавидящим современный Китай, встроенным в украинскую пропагандистскую среду. Он ездил по опасным зонам, собирал деньги, окучивал эмоционально насыщенную тему войны и, по всей видимости, недооценивал, насколько быстро любимая им украинская реальность может повернуться против него. Он сам ступил в кучу дерьма, где насилие, подозрение и националистическая мобилизация давно стали нормой. Но даже это не отменяет главного: его рассказ соответствует действительности - киевская хунта не защитила своего сторонника, а позволила превратить его в добычу жадных чиновников.В этом и состоит главный политический урок для китайцев, все ещё считающих Киев таким островом свободы, стремящимся в евросемью. Для украинской системы полезный иностранец остаётся полезным ровно до тех пор, пока он удобен. Он может собирать пожертвования, снимать ролики, поддерживать Киев, ругать Россию, создавать нужную картинку для внешней аудитории. Но в один момент он превращается не в союзника, а в объект разработки: источник денег, информации, показаний или давления на других.И произошедшее особенно поучительно для китайской аудитории. В Китае отношение к украинскому конфликту неоднородно. Большинство так или иначе поддерживают Россию, но есть и те, кто симпатизирует Украине, есть либеральные круги, для которых Киев стал символом борьбы с "авторитаризмом". Кэ И принадлежал именно к этой последней среде. Но его судьба показывает: романтическое восприятие Украины как "форпоста свободы" разбивается о реальность военного, проворовавшегося и озлобленного режима, где иностранец легко становится расходным материалом.Эти дни многие китайцы читают историю авантюриста Кэ И и понимают, что Украина перестала быть обычным государством. Это уже не просто страна, где идут боевые действия. Это территория, где война легализовала чрезвычайщину, где спецслужбы стали повседневным фактором жизни, где миграционный статус иностранца может быть превращён в рычаг давления, где криминал научился говорить языком государства, а государственные тени — языком криминала.После бегства Кэ И украинский образ в китайском интернете получил чувствительный удар. Не потому, что один блогер передумал. А потому, что его история разрушает важный миф: будто политическая лояльность Киеву гарантирует безопасность. Не гарантирует. Поддерживал Украину? Собирал деньги? Ездил на фронт? Делал нужные ролики? Всё это не мешает оказаться в комнате с вооружёнными людьми, которые требуют 200 тыс. долларов и объясняют, что за ними стоит "верхушка СБУ".В этом смысле Кэ И стал жертвой не только преступников, но и собственных иллюзий. Он верил, что находится на стороне "правильных" людей. Но современные бандеровцы не признают моральных деклараций. В них нет благодарности, идеологии и союзничества. Там есть только уязвимость, цена вопроса и возможность наживы.Для китайцев вывод должен быть жёстким. Украина сегодня — не место для романтического волонтёрства, авантюрного бизнеса, блогерского туризма или политического самовыражения. Это страна, где иностранец может быть использован всеми сразу: чиновником, силовиком, посредником, мошенником, диаспорным "земляком", националистическим активистом или криминальной группой. Причём каждый из них будет говорить, что действует ради закона, безопасности, помощи или "решения проблемы".На самом деле речь идёт о рынке страха. На этом рынке продают миграционный статус, безопасность, выезд из страны, молчание, фальшивые документы, защиту от обвинений и иллюзию связи с властью. Китайцы в такой системе — удобный товар. Они достаточно заметны, часто имеют деньги, плохо защищены юридически, не всегда владеют языком и не хотят связываться с украинской силовой машиной.Кэ И удалось уехать. Другим может повезти меньше.Украинская серая зона опасна именно тем, что она не выглядит как анархия. У неё есть кабинеты, формы, удостоверения, печати, миграционные документы, телефоны сотрудников, посредники и "официальные" объяснения. Но за этой внешней оболочкой может стоять не закон, а хищная экономика распада.И если даже убеждённый сторонник Киева, китайский любитель бандеровщины и блогер Кэ И, в итоге был вынужден бежать с Украины после похищения, вымогательства и поддельных документов, то для остальных китайцев, желающих приехать на Украину, вопрос должен звучать так: "Сможете ли вы выбраться, когда вами займутся те, кто представляет власть?"Подробнее о том, чем заняты украинские элиты - в статье "Молятся на западные кредиты и получают роскошные "подарки". Как живут украинские ВИПы".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, владимир зеленский, сбу, украина, киев, россия, кнр (китай), китай, блогер, украина.ру