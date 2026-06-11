https://ukraina.ru/20260611/gerani-atakovali-sumy-vs-rf-zachischayut-novoselovku-novosti-svo-1080130444.html

"Герани" атаковали Сумы, ВС РФ зачищают Новоселовку. Новости СВО

"Герани" атаковали Сумы, ВС РФ зачищают Новоселовку. Новости СВО - 11.06.2026 Украина.ру

"Герани" атаковали Сумы, ВС РФ зачищают Новоселовку. Новости СВО

ПВО ВСУ пытается противодействовать атакам российских беспилотников на цели в разных областях Украины. Об этом сообщает 11 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-11T19:16

2026-06-11T19:16

2026-06-11T19:16

спецоперация

сво

новости сво россия

новости сво сейчас

дзен новости сво

бпла сегодня

атака бпла

михаил развожаев

севастополь

павлоград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/08/1076551677_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_b9954af3e2abc7df1b6e3f65292c113c.jpg

🟥 В результате удара ВСУ по поселку Белая Березка в Брянской области погибли два человека, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. Второй мужчина получил тяжёлые ранения и врачи не сомли спасти его жизнь. "Всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка", - пообещал Ковальчук, выразив свои соболезнования.🟥 Штурмовые подразделения "Южной" группировки российских войск успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка, сообщает Минобороны РФ."В освобожденных кварталах проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков", - рассказали в МО РФ.🟥 Российские БПЛА "Герань" атакуют законные военные цели на подконтрольной ВСУ территории. Взрывы зафиксированы в Павлограде, Сумах, Николаеве;🟦 В городе-герое Севастополе после атаки БПЛА ВСУ на местный музейный комплекс демонтировали вывеску "Украина" с кинотеатра на улице Ленина. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Кинотеатр на улице Ленина — это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию Панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название "Украина", - пояснил губернатор.🟦 Опубликована сделанная на одесском пляже видеозапись погони украинского истребителя МиГ-29 за российской ракетой. Погоня оказалась неудачной, место вылета самолёта зафиксировано.Ранее на эту тему: Восточная часть Константиновки освобождена, Конотоп в огне. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

севастополь

павлоград

николаев

россия

сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, бпла сегодня, атака бпла, михаил развожаев, севастополь, павлоград, николаев, вооруженные силы украины, миг-29, россия, сумы, военные преступления, мирные жители, кто