"Герани" атаковали Сумы, ВС РФ зачищают Новоселовку. Новости СВО - 11.06.2026 Украина.ру
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"Герани" атаковали Сумы, ВС РФ зачищают Новоселовку. Новости СВО
"Герани" атаковали Сумы, ВС РФ зачищают Новоселовку. Новости СВО - 11.06.2026 Украина.ру
"Герани" атаковали Сумы, ВС РФ зачищают Новоселовку. Новости СВО
ПВО ВСУ пытается противодействовать атакам российских беспилотников на цели в разных областях Украины. Об этом сообщает 11 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-11T19:16
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🟥 В результате удара ВСУ по поселку Белая Березка в Брянской области погибли два человека, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. Второй мужчина получил тяжёлые ранения и врачи не сомли спасти его жизнь. "Всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка", - пообещал Ковальчук, выразив свои соболезнования.🟥 Штурмовые подразделения "Южной" группировки российских войск успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка, сообщает Минобороны РФ."В освобожденных кварталах проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков", - рассказали в МО РФ.🟥 Российские БПЛА "Герань" атакуют законные военные цели на подконтрольной ВСУ территории. Взрывы зафиксированы в Павлограде, Сумах, Николаеве;🟦 В городе-герое Севастополе после атаки БПЛА ВСУ на местный музейный комплекс демонтировали вывеску "Украина" с кинотеатра на улице Ленина. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Кинотеатр на улице Ленина — это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию Панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название "Украина", - пояснил губернатор.🟦 Опубликована сделанная на одесском пляже видеозапись погони украинского истребителя МиГ-29 за российской ракетой. Погоня оказалась неудачной, место вылета самолёта зафиксировано.Ранее на эту тему: Восточная часть Константиновки освобождена, Конотоп в огне. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, бпла сегодня, атака бпла, михаил развожаев, севастополь, павлоград, николаев, вооруженные силы украины, миг-29, россия, сумы, военные преступления, мирные жители, кто
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"Герани" атаковали Сумы, ВС РФ зачищают Новоселовку. Новости СВО

19:16 11.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.ру / Перейти в фотобанкРоссия может начать применять реактивные версии ударных дронов "Герань" со скоростью до 600 км/ч
Россия может начать применять реактивные версии ударных дронов Герань со скоростью до 600 км/ч - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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ПВО ВСУ пытается противодействовать атакам российских беспилотников на цели в разных областях Украины. Об этом сообщает 11 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 В результате удара ВСУ по поселку Белая Березка в Брянской области погибли два человека, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. Второй мужчина получил тяжёлые ранения и врачи не сомли спасти его жизнь.
"Всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка", - пообещал Ковальчук, выразив свои соболезнования.
🟥 Штурмовые подразделения "Южной" группировки российских войск успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка, сообщает Минобороны РФ.
"В освобожденных кварталах проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков", - рассказали в МО РФ.
🟥 Российские БПЛА "Герань" атакуют законные военные цели на подконтрольной ВСУ территории. Взрывы зафиксированы в Павлограде, Сумах, Николаеве;
🟦 В городе-герое Севастополе после атаки БПЛА ВСУ на местный музейный комплекс демонтировали вывеску "Украина" с кинотеатра на улице Ленина. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Кинотеатр на улице Ленина — это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию Панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название "Украина", - пояснил губернатор.
🟦 Опубликована сделанная на одесском пляже видеозапись погони украинского истребителя МиГ-29 за российской ракетой. Погоня оказалась неудачной, место вылета самолёта зафиксировано.
Ранее на эту тему: Восточная часть Константиновки освобождена, Конотоп в огне. Новости СВО
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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