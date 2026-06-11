https://ukraina.ru/20260611/garnizon-poteryal-svyaznost-anpilogov-rasskazal-o-razvale-oborony-vsu-v-konstantinovke-1080080402.html

"Гарнизон потерял связность": Анпилогов рассказал о развале обороны ВСУ в Константиновке

"Гарнизон потерял связность": Анпилогов рассказал о развале обороны ВСУ в Константиновке - 11.06.2026 Украина.ру

"Гарнизон потерял связность": Анпилогов рассказал о развале обороны ВСУ в Константиновке

Плотность укреплений ВСУ в Константиновке стала критически недостаточной, а сам гарнизон потерял связность. Вместо лобового штурма ВС РФ выбрали тактику медленного удушения логистики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-06-11T05:45

2026-06-11T05:45

2026-06-11T05:45

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Константиновка, зажатая российскими войсками с трёх сторон, фактически осталась без снабжения. Единой обороны ВСУ в городе больше нет — она рассыпалась на отдельные карманы, куда подразделения ВС РФ заходят с разных направлений. Данные о степени контроля центра и промзоны при этом различаются.Журналист спросил, можно ли говорить о котле в Константиновке или речь уже идёт только о зачистке."На СВО концепция контроля территорий серьезно изменилась. Сейчас уже нет сплошной линии окопов и укрепленных пунктов. Сегодня мы имеем дело с сетью укреплённых пунктов взводного и ротного размера, которые не связаны в единую систему", — заявил Анпилогов.По словам собеседника Украина.ру, нейтральная полоса из-за дронов разрослась с 300-400 метров до 20 километров в каждую сторону. По данным аналитка, на картографических ресурсах прослеживаются две "клешни", которые двигались от Новодмитровки и Ильиновки, а затем сошлись в центре Константиновки. Он пояснил, что вместо лобового штурма ВС РФ пошли двумя обходными маршрутами, тем самым затруднив снабжение ВСУ.Анпилогов также рассказал о реальном положении ВСУ. "Они погибают не столько от огневого контакта, сколько от медленного сидения на выдвинутых позициях. Мы это видим по обменам телами, когда за несколько наших погибших мы отдаем сотни тел украинских военнослужащих", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Харьковской области и в приграничье — в материале "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.

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