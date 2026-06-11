https://ukraina.ru/20260611/eto-chistyy-piar-zverev-raskryl-pravdu-o-dronakh-helsing-hx-2-s-iskusstvennym-intellektom-1080109035.html

"Это чистый пиар": Зверев раскрыл правду о дронах Helsing HX-2 с искусственным интеллектом

"Это чистый пиар": Зверев раскрыл правду о дронах Helsing HX-2 с искусственным интеллектом - 11.06.2026 Украина.ру

"Это чистый пиар": Зверев раскрыл правду о дронах Helsing HX-2 с искусственным интеллектом

Рой дронов с искусственным интеллектом не сможет блокировать применение ядерного оружия: боеголовка у беспилотников слишком мала, а российские ядерные шахты очень надёжно защищены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев

2026-06-11T13:49

2026-06-11T13:49

2026-06-11T14:08

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Ранее НАТО провёл учения на Балтике, отрабатывая сценарий "отражения атаки" России на Литву с территории Белоруссии и Калининградской области. По оценке Пентагона, 12 тыс. дронов Helsing HX-2 с искусственным интеллектом (ИИ) и возможностью роевой работы якобы способны за 10 дней уничтожить треть российской армии, что даст альянсу время для переброски подкреплений по 5-й статье.Журналист спросил, может ли концепция роя дронов, управляемого ИИ, развиться до такой степени, что сможет блокировать применение ядерного оружия."Не заблокирует", — кратко ответил Зверев.По словам эксперта, на учениях речь шла о конкретном дроне Helsing HX-2. "Я бы добавил к этой новости одну надпись: "На правах рекламы". Это чистый пиар этой немецкой фирмы. У этой штуки боеголовка всего в 4,5 килограмма", — пояснил он.Зверев также напомнил о защите ядерных шахт. "А вес и толщину крышки шахты люка стратегической ядерной ракеты вы представляете? Даже укрытие подвижных ракет такого, что 4,5 килограммов их не возьмешь. Тем более, есть антидроновая ПВО и другие средства противодействия вроде лазера "Пересвет". Он на вооружение уже принят", — добавил эксперт.Эксперт также подчеркнул, что вокруг ядерных шахт создана серьёзная система инженерной защиты. По его словам, ещё в советское время были придуманы автоматические пулемёты, а по периметру устанавливались сетки с электротоком в 1500 вольт и большое минное поле.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.

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