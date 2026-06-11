https://ukraina.ru/20260611/andrey-grozin-ssha-i-iran-khoteli-by-ostanovit-voynu-no-natsionalnaya-gordost-mozhet-etomu-pomeshat-1080129693.html

Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать

Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать - 11.06.2026 Украина.ру

Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать

Иран, поймав кураж от контроля над Ормузским проливом и ситуацией на мировых рынках энергоносителей, хочет использовать ситуацию по полной. Иранской стороне важно отстоять свои принципиальные позиции, то есть американцы могут говорить что угодно, но очевидно, что они не победили.

2026-06-11T19:30

2026-06-11T19:30

2026-06-11T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.Военные США обстреляли несколько целей на иранской территории, а Тегеран заявил о поражении целей в Бахрейне и Кувейте. Также под удар американских военных попал по нефтяной танкер в Ормузском проливе, в результате чего погибли три моряка из Индии. Россия призвала стороны конфликта к сдержанности и возвращению к переговорам. Очередной виток эскалации напряженности вокруг Ирана чреват новыми последствиями для ситуации в регионе и международной экономики, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.- Андрей Валентинович, насколько тяжелыми эти последствия могут быть?- Обе стороны не заинтересованы в углублении конфликта. Ясно, что для Трампа затягивание конфликта и сползание во вторую серию будет вести к дальнейшему падению рейтингов, к недовольству американцев, к недовольству элиты, к торжеству демократов и так далее. В преддверии выборов ему это совершенно не нужно.Американцы хотели продемонстрировать, что они реагируют на угрозу Израилю, а сбитый вертолет был поводом. С другой стороны, нельзя было спускать Ирану его неуступчивую позицию.Иран, поймав кураж от контроля над Ормузским проливом и ситуацией на мировых рынках энергоносителей, хочет использовать ситуацию по полной. Иранской стороне важно отстоять свои принципиальные позиции, то есть американцы могут говорить что угодно, но очевидно, что они не победили.Здесь играет роль и позиция других игроков. Например, монархий Залива и КНР. То есть желающих затушить этот конфликт, который сейчас имеет все тенденции к тому, чтобы опять вспыхнуть на какое-то время, пока ракеты не кончатся у обеих сторон, больше, чем тех, кто хочет продолжение банкета. А этого хочет только Нетаньяху и его кабинет.Обе стороны хотели бы остановиться. Но есть соображения национальной гордости, престижа и интересов у того же Трампа и его семейства и окружения, которое может давить как в сторону эскалации, так и в сторону деэскалации.Позиция России по поводу этого конфликта остается неизменной. В прагматическом смысле бюджет РФ получает выгоды от этой ситуации. Но это кратковременный выигрыш. В долгосрочной ситуации это может обернуться большими потерями.Россия как геополитическая ведущая единица евразийского континента заинтересована в том, чтобы Иран выдержал конфликт с американцами, чтобы он вышел из него, как минимум, не слабее, чем до этого конфликта. Я думаю, что соответствующие государственные структуры оказывают определенную помощь нашим иранским друзьям. Конечно, мы об этом не кричим, на каждом углу и не признаем этого.Точно так же к проблеме ирано-американского конфликта подходит Пекин. По объективным обстоятельствам Китай заинтересован даже больше, чем Россия, наверное, в победе Ирана в текущем конфликте. Эта геополитическая мозаика определяет отношений мировых центров силы к этому конфликту и региональных держав.Вторая серия этого конфликта нанесет удар не только по рядовому американцу, у которого подорожает бензин на заправке, но и по доходам монархий Залива. Например, по Саудовской Аравии, с которой в последние десятилетия у России складывались неплохие отношения. Поэтому Россия заинтересована в том, чтобы у наших потенциальных и существующих партнеров этот конфликт не приводил к серьезным потерям.То есть это конфликт, который затрагивает интересы очень большого количества государств не только потому, что Ближний Восток – это нефтяная житница мира, но и потому, что к этому конфликтному узлу, в отличие от конфликтов в Восточной Европе, приковано внимание всего мира по экономическим и геополитическим причинам.Большая часть иранцев не хотела бы продолжения конфликта, но она не хочет и капитуляции. Хотелось бы договоренностей, которые предполагали долгосрочный период мира.- Тем не менее за океаном, во всяком случае, в Конгрессе США хорошо осознают связь иранского и украинского конфликтов. Это следует из того, что в Палате представителей одобрили законопроект, который называется "Закон о блокировании использования трансатлантических технологий в иранских дронах". Тут имеется в виду, что и в иранских дронах, и в российских тоже находят комплектующие, которые произведены в странах Запада, с которым и Россия, и Иран борются.- Нашей Государственной Думе в этом смысле не надо плестись в конце и принять зеркальный закон о западных комплектующих в сбитых украинских дронах.Сейчас идет попытка дать второе дыхание дроновой коалиции. Значительная часть европейских компаний, занятых в производстве элементной базы для беспилотной авиации, переориентируется госзаказами на украинский театр военных действий.Мы помогаем иранцам, американцы помогают европейцам, те – режиму в Киеве вести войну. Все и так все понимают. Думаю, что большую военно-техническую помощь Ирану оказывает Китай, который это отрицает. Было бы странно, если бы КНР признала, что через Пакистан идут колонны с элементной базой, которой начиняется ракетная техника Ирана, которая потом летит по американским военным базам. Это было бы совсем не в китайском стиле.Сейчас уже глупо отрицать, что Иран нам очень помог с программой строительства беспилотных аппаратов на первом этапе специальной военной операции. Дальше уже все пошло за счет российской инженерной школы. У нас тоже не принято говорить, что когда фашистский режим в Киеве взрывал энергетические связки материка с Крымом, кто проложил энергетический кабель? Китайское специализированное судно. Понятно, что это было временное решение, чтобы выдернуть жителей Крыма из того ада, куда их пытался загнать Киев. Это было хорошее решение, но кричать об этом не стали ни в Пекине, ни в Москве. То же самое касается и российско-иранского партнерства в военно-технической сфере.- На Украине в последнее время муссируется тема завоза ближневосточных и азиатских мигрантов, что понятно на фоне демографических потерь этой страны. Как скоро инородные этнические элементы превратят Украину во второй Пакистан?- Если Украина считает для себя необходимым повторять "передовой" европейский опыт, то она идет правильным путем. Побольше индийцев, выходцев из Пакистана, Шри-Ланки и Бангладеш. Это неисчерпаемая кладовая для поиска трудовых ресурсов.Другое дело, что если национально свидомая часть украинского политикума начинает стучать в колокольчик по поводу того, что этническая однородность Украины, которая и была весьма условной, начинает размываться, то эта тема действительно становится интересной и перспективной.Вопрос в том, на каких условиях украинский олигархат сумеет затащить выходцев из Азии на свою территорию. Если Украина каким-то чудом сохранится в качестве самостоятельного геополитического субъекта, не утратит поддержку Запада и сумеет завершить горячую фазу конфликта с Россией (хотя это не совместимые вещи), то ей понадобится завозить мигрантов в гораздо больших масштабах, чем сейчас. Пока их завозят под какие-то конкретные проекты в небольших сравнительных количествах.Но надо учесть, что с каждым годом трудовой ресурс становится все более и более дорогим. Это происходит в Европе, России, США. За чашку риса уже никто работать не будет. А у Украины все, что не разворуют и не вытащат потом в условный послевоенный период куда-нибудь на Запад, нашлись бы деньги для того, чтобы латать окончательно приходящую в ничтожество инфраструктуру и кормить своих пенсионеров. То есть массовый завоз пакистанцев и бангладешцев на Украину я пока представить не могу.Но может быть, появится какая-нибудь европейская программа по помощи Украине и привлечению трудового ресурса, чтобы выкинуть из Европы понаехавших туда мигрантов, которые отпиливают головы местным гражданам, как это произошло в Белфасте. Тогда Украина может поменяться. С одной стороны, Украину может ожидать распад на улусы отдельных полевых командиров. Если нет, тогда приехавшие туда представители стран третьего мира переделают ее под себя.Может быть, для России это даже лучше. Элемент, который едет в трудовую миграцию из Бангладеш или Пакистана, с одной стороны, склонен к криминалу и радикальной идеологии. Но он гораздо менее ориентирован на внешнюю экспансию.Парирование угрозы от условного Гуляйполя, где вчерашние всушники, сбившиеся в банды, будут противостоять силы самообороны индусов и пакистанцев, не потребуют усилий всего государства.Достаточно будет создать необходимый уровень развития, во-первых, пограничной стражи, во-вторых, специальных служб и Министерства внутренних дел России на сопредельных территориях. Справляться с такими угрозами легче, чем отражать атаки дронов, которые десятками и сотнями летят с украинской территории.О китайской диаспоре на Украине - Китайцы в украинской серой зоне: война, диаспора и экономика страха

https://ukraina.ru/20201023/1029376988.html

https://ukraina.ru/20260611/perekhvat-amerikanskoy-initsiativy-bez-shansov-na-uspekh-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1080062861.html

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Денис Рудометов

интервью, россия, украина, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, гуляйполе, шри-ланка, андрей грозин, украина.ру, снг, дмитрий песков