"Военный потенциал очень мощный": эксперт оценил способность России противостоять Западу - 10.06.2026 Украина.ру
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"Военный потенциал очень мощный": эксперт оценил способность России противостоять Западу
"Военный потенциал очень мощный": эксперт оценил способность России противостоять Западу - 10.06.2026 Украина.ру
"Военный потенциал очень мощный": эксперт оценил способность России противостоять Западу
Россия в целом делает всё правильно, а её военный потенциал сегодня очень мощный — и это удалось сохранить, вопреки распространённому мнению о развале 90-х. Очень хорошо, что этот потенциал удалось сохранить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
2026-06-10T05:00
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В беседе с журналистом эксперт оценил военный и экономический потенциал России, а также её способность противостоять Западу."Я считаю, что мы в целом делаем всё правильно. Военный потенциал у нас сейчас очень мощный. Очень хорошо, что мы его сохранили. Помните, сколько у нас говорили: "Вот, мы в 90-е всё развалили". Оказывается, не всё", — заявил Зверев.Он напомнил, что из крупных предприятий российской авиационной промышленности погиб только Саратовский авиазавод, да и тот в основном выпускал гражданские самолёты. Все же остальные предприятия сохранились и работают неплохо.По словам эксперта, России также удалось поддержать гражданскую экономику. "Откровенно говоря, в условиях санкций и захватов танкеров ситуация у нас не самая плохая", — пояснил он.По словам Зверева, согласно данным МВФ и Всемирного банка, по ВВП относительно паритета покупательной способности (ППС) Россия занимает четвёртое место в мире, обойдя, в частности, Германию и Японию. При этом страна уступает лишь Индии, США и Китаю, но опережает все остальные государства. Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.После хамского письма российскому президенту Зеленский отправился в Лондон на переговоры с европейскими лидерами. О том, зачем там вновь были озвучены неприемлемые для России условия мира — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, германия, украина.ру, мвф, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, главные новости, главное, ввп, экономика, российская экономика, завод, авиазаводы, всемирный банк
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"Военный потенциал очень мощный": эксперт оценил способность России противостоять Западу

05:00 10.06.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области
Тактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Россия в целом делает всё правильно, а её военный потенциал сегодня очень мощный — и это удалось сохранить, вопреки распространённому мнению о развале 90-х. Очень хорошо, что этот потенциал удалось сохранить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
В беседе с журналистом эксперт оценил военный и экономический потенциал России, а также её способность противостоять Западу.
"Я считаю, что мы в целом делаем всё правильно. Военный потенциал у нас сейчас очень мощный. Очень хорошо, что мы его сохранили. Помните, сколько у нас говорили: "Вот, мы в 90-е всё развалили". Оказывается, не всё", — заявил Зверев.
Он напомнил, что из крупных предприятий российской авиационной промышленности погиб только Саратовский авиазавод, да и тот в основном выпускал гражданские самолёты. Все же остальные предприятия сохранились и работают неплохо.
По словам эксперта, России также удалось поддержать гражданскую экономику. "Откровенно говоря, в условиях санкций и захватов танкеров ситуация у нас не самая плохая", — пояснил он.
По словам Зверева, согласно данным МВФ и Всемирного банка, по ВВП относительно паритета покупательной способности (ППС) Россия занимает четвёртое место в мире, обойдя, в частности, Германию и Японию. При этом страна уступает лишь Индии, США и Китаю, но опережает все остальные государства.
Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.
После хамского письма российскому президенту Зеленский отправился в Лондон на переговоры с европейскими лидерами. О том, зачем там вновь были озвучены неприемлемые для России условия мира — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
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