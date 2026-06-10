https://ukraina.ru/20260610/voennyy-potentsial-ochen-moschnyy-ekspert-otsenil-sposobnost-rossii-protivostoyat-zapadu--1080029180.html

"Военный потенциал очень мощный": эксперт оценил способность России противостоять Западу

"Военный потенциал очень мощный": эксперт оценил способность России противостоять Западу - 10.06.2026 Украина.ру

"Военный потенциал очень мощный": эксперт оценил способность России противостоять Западу

Россия в целом делает всё правильно, а её военный потенциал сегодня очень мощный — и это удалось сохранить, вопреки распространённому мнению о развале 90-х. Очень хорошо, что этот потенциал удалось сохранить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев

2026-06-10T05:00

2026-06-10T05:00

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В беседе с журналистом эксперт оценил военный и экономический потенциал России, а также её способность противостоять Западу."Я считаю, что мы в целом делаем всё правильно. Военный потенциал у нас сейчас очень мощный. Очень хорошо, что мы его сохранили. Помните, сколько у нас говорили: "Вот, мы в 90-е всё развалили". Оказывается, не всё", — заявил Зверев.Он напомнил, что из крупных предприятий российской авиационной промышленности погиб только Саратовский авиазавод, да и тот в основном выпускал гражданские самолёты. Все же остальные предприятия сохранились и работают неплохо.По словам эксперта, России также удалось поддержать гражданскую экономику. "Откровенно говоря, в условиях санкций и захватов танкеров ситуация у нас не самая плохая", — пояснил он.По словам Зверева, согласно данным МВФ и Всемирного банка, по ВВП относительно паритета покупательной способности (ППС) Россия занимает четвёртое место в мире, обойдя, в частности, Германию и Японию. При этом страна уступает лишь Индии, США и Китаю, но опережает все остальные государства. Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.После хамского письма российскому президенту Зеленский отправился в Лондон на переговоры с европейскими лидерами. О том, зачем там вновь были озвучены неприемлемые для России условия мира — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.

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