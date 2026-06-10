https://ukraina.ru/20260610/soprotivleniya-vsu-prakticheski-net-alekhin-o-razgrome-ukrainskikh-chastey-v-kupyanske-uzlovom-1080064437.html

"Сопротивления ВСУ практически нет": Алехин о разгроме украинских частей в Купянске-Узловом

"Сопротивления ВСУ практически нет": Алехин о разгроме украинских частей в Купянске-Узловом - 10.06.2026 Украина.ру

"Сопротивления ВСУ практически нет": Алехин о разгроме украинских частей в Купянске-Узловом

Подразделения российской группировки "Запад" стремительно зачищают Купянск-Узловой на восточном берегу Оскола. Организованного пехотного сопротивления со стороны ВСУ здесь практически не осталось. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-10T15:45

2026-06-10T15:45

2026-06-10T15:43

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Комментируя ситуацию на харьковском направлении, Алехин рассказал об успехах подразделений ВС РФ на Купянском направлении. "Подразделения группировки "Запад" стремительно зачищают Купянск-Узловой на восточном берегу Оскола", — подчеркнул обозреватель."Как отмечают бойцы с передовой, организованного пехотного сопротивления со стороны ВСУ здесь практически нет. Украинское командование было вынуждено снять резервы с Купянского направления для попытки стабилизировать фронт южнее Волчанска", — пояснил эксперт.По информации Алехина, на левобережье еще остаются немногочисленные арьергардные заслоны ВСУ, прикрывающие отступление основных сил. "После завершения войсковой операции на левобережье следует ожидать окончательной зачистки Купянска на правом берегу", — добавил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала ломать оборону ВСУ в Казачьей Лопани, Удах и Золочеве" на сайте Украина.ру.Про другие важные и актуальные аспекты специальной военной операции России — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.

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