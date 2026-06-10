"Сопротивления ВСУ практически нет": Алехин о разгроме украинских частей в Купянске-Узловом - 10.06.2026 Украина.ру
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"Сопротивления ВСУ практически нет": Алехин о разгроме украинских частей в Купянске-Узловом
"Сопротивления ВСУ практически нет": Алехин о разгроме украинских частей в Купянске-Узловом - 10.06.2026 Украина.ру
"Сопротивления ВСУ практически нет": Алехин о разгроме украинских частей в Купянске-Узловом
Подразделения российской группировки "Запад" стремительно зачищают Купянск-Узловой на восточном берегу Оскола. Организованного пехотного сопротивления со стороны ВСУ здесь практически не осталось. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-06-10T15:45
2026-06-10T15:43
новости
россия
оскол
купянск
геннадий алехин
вооруженные силы украины
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Комментируя ситуацию на харьковском направлении, Алехин рассказал об успехах подразделений ВС РФ на Купянском направлении. "Подразделения группировки "Запад" стремительно зачищают Купянск-Узловой на восточном берегу Оскола", — подчеркнул обозреватель."Как отмечают бойцы с передовой, организованного пехотного сопротивления со стороны ВСУ здесь практически нет. Украинское командование было вынуждено снять резервы с Купянского направления для попытки стабилизировать фронт южнее Волчанска", — пояснил эксперт.По информации Алехина, на левобережье еще остаются немногочисленные арьергардные заслоны ВСУ, прикрывающие отступление основных сил. "После завершения войсковой операции на левобережье следует ожидать окончательной зачистки Купянска на правом берегу", — добавил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала ломать оборону ВСУ в Казачьей Лопани, Удах и Золочеве" на сайте Украина.ру.Про другие важные и актуальные аспекты специальной военной операции России — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, оскол, купянск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, всу, потери всу, разгром всу, главные новости, главное, купянское направление, купянск новости, волчанск, харьков, харьков новости, харьковская область, харьковскийфронт, наступление вс рф, наступление россии
Новости, Россия, Оскол, Купянск, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, Главные новости, главное, Купянское направление, купянск новости, Волчанск, Харьков, Харьков новости, Харьковская область, ХарьковскийФронт, наступление ВС РФ, наступление России

"Сопротивления ВСУ практически нет": Алехин о разгроме украинских частей в Купянске-Узловом

15:45 10.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Подразделения российской группировки "Запад" стремительно зачищают Купянск-Узловой на восточном берегу Оскола. Организованного пехотного сопротивления со стороны ВСУ здесь практически не осталось. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на харьковском направлении, Алехин рассказал об успехах подразделений ВС РФ на Купянском направлении. "Подразделения группировки "Запад" стремительно зачищают Купянск-Узловой на восточном берегу Оскола", — подчеркнул обозреватель.
"Как отмечают бойцы с передовой, организованного пехотного сопротивления со стороны ВСУ здесь практически нет. Украинское командование было вынуждено снять резервы с Купянского направления для попытки стабилизировать фронт южнее Волчанска", — пояснил эксперт.
По информации Алехина, на левобережье еще остаются немногочисленные арьергардные заслоны ВСУ, прикрывающие отступление основных сил. "После завершения войсковой операции на левобережье следует ожидать окончательной зачистки Купянска на правом берегу", — добавил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала ломать оборону ВСУ в Казачьей Лопани, Удах и Золочеве" на сайте Украина.ру.
Про другие важные и актуальные аспекты специальной военной операции России — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.
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