Победа Пашиняна, но без конституционного большинства. Чем завершились выборы в Армении - 08.06.2026 Украина.ру
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Победа Пашиняна, но без конституционного большинства. Чем завершились выборы в Армении
Победа Пашиняна, но без конституционного большинства. Чем завершились выборы в Армении - 08.06.2026 Украина.ру
Победа Пашиняна, но без конституционного большинства. Чем завершились выборы в Армении
В Армении 7 июня прошли парламентские выборы. По результатам подсчета 100% бюллетеней партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,81% голосов и стала победителем голосования
2026-06-08T16:49
2026-06-08T16:56
эксклюзив
армения
азербайджан
запад
никол пашинян
роберт кочарян
ес
цик
еаэс
мир без границ
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В соответствии с предварительными данными ЦИК Армении второе место занял альянс "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, набрав 23,29% голосов, а на третьем оказался "Альянс Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, который получил 9,94% голосов.Армянские СМИ со ссылкой на предварительные данные ЦИК сначала объявили о том, что в парламент прошла также партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Однако бывший вице-спикер Национального собрания Арпине Ованнисян позже сообщила, что в соответствии с уточненными данными "Процветающая Армения" получила 3,996% голосов и не прошла минимальный барьер для прохода в парламент.С учетом перераспределения голосов "Гражданский договор" получит 64 мандата, "Сильная Армения" - 29, а "Альянс Армения" - 12, уточнила Ованнисян.Согласно законодательству страны, кандидатуру премьер-министра предлагает парламентское большинство. Затем выбранный парламентом премьер формирует свой кабинет. Для прохождения в парламент партия должна набрать как минимум 4% голосов, блок из двух партий – 8%, а коалиция из более чем двух партий – 10%.Также согласно избирательному кодексу политическая сила может сформировать правительство, если имеет не менее 52% мест в парламенте.Это значит, что партия "Гражданский договор" Пашиняна получает возможность самостоятельно сформировать правительство и избрать премьера. Также она сможет принимать конституционные законы, избирать высокопоставленных должностных лиц. Тем временем партия не получила конституционного большинства, которое необходимо для внесения изменений в Конституцию. Для этого "Гражданскому договору" не хватило шести мандатов.Пашинян: продолжить курс на сближение с ЕС и расправиться с главными конкурентамиО победе своей партии "Гражданский договор" премьер Никол Пашинян заявил еще задолго до объявления ЦИК предварительных итогов голосования."Седьмого июня прошли выборы в национальное собрание, и по итогам этих выборов победила партия "Гражданский договор", которая единолично сформирует правительство", – заявил Пашинян в ходе пресс-конференции, посвященной итогам выборов.Действующий премьер сказал, что его правительство продолжит сближение с Западом и участие в ЕАЭС. Также он отметил, что на сегодняшний день Армения не готова стать членом Евросоюза, но продолжит процесс демократических реформ, чтобы в будущем достичь все стандарты сообщества."Это наша первичная цель. После этого – политический вопрос. ЕС может принять решение, что не продолжает процесс расширения, или народ Армении может решить, что не хочет быть членом ЕС. Цель правительства – создать реальные альтернативы для граждан Армении", – сказал премьер-министр.Отвечая на вопрос журналистов, как "Гражданский договор" планирует сотрудничать в парламенте с теми политическими силами, которые премьер больше всего критиковал в ходе предвыборной кампании, Пашинян заявил, что их лидеры Карапетян и Кочарян являются "представителями криминально-олигархической системы" и что у них не должно быть поля для деятельности в Армении."Трехглавая шпионская партия войны должна быть искоренена в Армении. Это то, что нам предстоит сделать на политическом поле", — сказал Пашинян.Оппозиция: еще не конецТем временем лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян в интервью изданию "Известия" не исключил оспаривания результатов выборов со стороны оппозиции. Официально заявление по этому поводу он обещал сделать после объявления окончательных результатов голосования.По словам Карапетяна, прошедшие выборы невозможно считать демократическими, так как предвыборная кампания проходила в атмосфере беспрецедентного давления, а сам процесс подсчета голосов и реакция власти вызывают оправданные сомнения.Политик заявил, что в ходе кампании только от его партии арестовано около 700 человек, 80 из них уже отправили в тюрьму "по неизвестным причинам". Также весьма подозрительным для него выглядит решение ЦИК прервать подсчет голосов и объявить окончательные результаты только утром. Карапетян считает, что причина в том, что власти, после подсчета 20% бюллетеней, поняли, что их рейтинг быстро падает, поэтому и приостановили подсчет.Глава предвыборного блока "Армения" экс-президент Роберт Кочарян назвал заявление Пашиняна о победе партии "Гражданский договор", сделанное задолго до объявления предварительных результатов выборов, попыткой узурпации власти.Партия "Процветающая Армения", которой не хватило считанных долей процента для того, чтобы преодолеть минимальный порог для прохождения в парламент, намерена обратиться за пересчетом голосов. Об этом заявила пресс-секретарь лидера партии Ивета Тоноян.По ее словам, после закрытия избирательных участков вокруг голосов, которые были отданы "Процветающей Армении", наблюдались "арифметические манипуляции". Она рассказала, что в ходе подсчета на сайте ЦИК отображалась одна цифра, а после последующих обновлений появлялись другие данные, причем, по ее словам, в сторону уменьшения.Пиррова победаХотя Николу Пашиняну, по всей видимости, удалось сохранить премьерскую должность, победа его "Гражданского договора" все-таки не та, на которую он рассчитывал.В разгар подсчета голосов глава правительства заявил, что его партия якобы набирает 57% и уверенно побеждает, но в конечном итоге эта цифра скатилась до 49,81%. Несмотря на серьезный административный ресурс, который использовался в ходе кампании и несмотря на открытую поддержку действующего премьера со стороны Евросоюза, Пашиняну так и не удалось заполучить желаемого конституционного большинства.Это, в свою очередь, осложнит реализацию многих инициатив будущего правительства. Прежде всего речь идет о возможных изменениях конституции ради подписания мирного договора с Азербайджаном.В преамбуле основного закона Армении содержится ссылка на декларацию о независимости страны от 1990 года, в которой заявлены цели воссоединения с Нагорным Карабахом, или, как армяне называют эту область, – Арцахом. Баку считает, что это является юридической претензией на территорию Азербайджана, и пока в конституции Армении существует такая формулировка, мирный договор не может быть подписан.Текст основного закона страны можно изменить путем референдума, но этот путь более рискованный для Пашиняна. Вторая возможность для внесения изменений в конституцию – это решение парламента. Однако Пашиняну не удалось обеспечить достаточное количество депутатских мест для единоличного принятия подобного решения. К тому же в парламенте он получит довольно сильных оппонентов.Продвижение так называемой повестки мира уже ряд лет является приоритетом политики Пашиняна, более важным, чем вопрос сближения с Евросоюзом или будущее членство в ЕАЭС. Поэтому победа на парламентских выборах в Армении для Пашиняна в некотором смысле является поражением. Для внесения изменений в конституцию страны ему придется искать обходные пути.О том, куда могут завести Армению планы властей по присоединению к ЕС - в материале "Армения - цэ Европа!" А возможно ли вступление Армении в ЕС в принципе? Розы и коньяк от Никола Пашиняна.
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, армения, азербайджан, запад, никол пашинян, роберт кочарян, ес, цик, еаэс, мир без границ
Эксклюзив, Армения, Азербайджан, Запад, Никол Пашинян, Роберт Кочарян, ЕС, ЦИК, ЕАЭС, Мир без границ

Победа Пашиняна, но без конституционного большинства. Чем завершились выборы в Армении

16:49 08.06.2026 (обновлено: 16:56 08.06.2026)
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Армении
Парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Армении 7 июня прошли парламентские выборы. По результатам подсчета 100% бюллетеней партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,81% голосов и стала победителем голосования
В соответствии с предварительными данными ЦИК Армении второе место занял альянс "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, набрав 23,29% голосов, а на третьем оказался "Альянс Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, который получил 9,94% голосов.
Армянские СМИ со ссылкой на предварительные данные ЦИК сначала объявили о том, что в парламент прошла также партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Однако бывший вице-спикер Национального собрания Арпине Ованнисян позже сообщила, что в соответствии с уточненными данными "Процветающая Армения" получила 3,996% голосов и не прошла минимальный барьер для прохода в парламент.
С учетом перераспределения голосов "Гражданский договор" получит 64 мандата, "Сильная Армения" - 29, а "Альянс Армения" - 12, уточнила Ованнисян.
Согласно законодательству страны, кандидатуру премьер-министра предлагает парламентское большинство. Затем выбранный парламентом премьер формирует свой кабинет. Для прохождения в парламент партия должна набрать как минимум 4% голосов, блок из двух партий – 8%, а коалиция из более чем двух партий – 10%.
Также согласно избирательному кодексу политическая сила может сформировать правительство, если имеет не менее 52% мест в парламенте.
Это значит, что партия "Гражданский договор" Пашиняна получает возможность самостоятельно сформировать правительство и избрать премьера. Также она сможет принимать конституционные законы, избирать высокопоставленных должностных лиц. Тем временем партия не получила конституционного большинства, которое необходимо для внесения изменений в Конституцию. Для этого "Гражданскому договору" не хватило шести мандатов.
Пашинян: продолжить курс на сближение с ЕС и расправиться с главными конкурентами
О победе своей партии "Гражданский договор" премьер Никол Пашинян заявил еще задолго до объявления ЦИК предварительных итогов голосования.
"Седьмого июня прошли выборы в национальное собрание, и по итогам этих выборов победила партия "Гражданский договор", которая единолично сформирует правительство", – заявил Пашинян в ходе пресс-конференции, посвященной итогам выборов.
Действующий премьер сказал, что его правительство продолжит сближение с Западом и участие в ЕАЭС. Также он отметил, что на сегодняшний день Армения не готова стать членом Евросоюза, но продолжит процесс демократических реформ, чтобы в будущем достичь все стандарты сообщества.
"Это наша первичная цель. После этого – политический вопрос. ЕС может принять решение, что не продолжает процесс расширения, или народ Армении может решить, что не хочет быть членом ЕС. Цель правительства – создать реальные альтернативы для граждан Армении", – сказал премьер-министр.
Отвечая на вопрос журналистов, как "Гражданский договор" планирует сотрудничать в парламенте с теми политическими силами, которые премьер больше всего критиковал в ходе предвыборной кампании, Пашинян заявил, что их лидеры Карапетян и Кочарян являются "представителями криминально-олигархической системы" и что у них не должно быть поля для деятельности в Армении.
"Трехглавая шпионская партия войны должна быть искоренена в Армении. Это то, что нам предстоит сделать на политическом поле", — сказал Пашинян.
Оппозиция: еще не конец
Тем временем лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян в интервью изданию "Известия" не исключил оспаривания результатов выборов со стороны оппозиции. Официально заявление по этому поводу он обещал сделать после объявления окончательных результатов голосования.
По словам Карапетяна, прошедшие выборы невозможно считать демократическими, так как предвыборная кампания проходила в атмосфере беспрецедентного давления, а сам процесс подсчета голосов и реакция власти вызывают оправданные сомнения.
Политик заявил, что в ходе кампании только от его партии арестовано около 700 человек, 80 из них уже отправили в тюрьму "по неизвестным причинам". Также весьма подозрительным для него выглядит решение ЦИК прервать подсчет голосов и объявить окончательные результаты только утром. Карапетян считает, что причина в том, что власти, после подсчета 20% бюллетеней, поняли, что их рейтинг быстро падает, поэтому и приостановили подсчет.
Глава предвыборного блока "Армения" экс-президент Роберт Кочарян назвал заявление Пашиняна о победе партии "Гражданский договор", сделанное задолго до объявления предварительных результатов выборов, попыткой узурпации власти.
Партия "Процветающая Армения", которой не хватило считанных долей процента для того, чтобы преодолеть минимальный порог для прохождения в парламент, намерена обратиться за пересчетом голосов. Об этом заявила пресс-секретарь лидера партии Ивета Тоноян.
По ее словам, после закрытия избирательных участков вокруг голосов, которые были отданы "Процветающей Армении", наблюдались "арифметические манипуляции". Она рассказала, что в ходе подсчета на сайте ЦИК отображалась одна цифра, а после последующих обновлений появлялись другие данные, причем, по ее словам, в сторону уменьшения.
Пиррова победа
Хотя Николу Пашиняну, по всей видимости, удалось сохранить премьерскую должность, победа его "Гражданского договора" все-таки не та, на которую он рассчитывал.
В разгар подсчета голосов глава правительства заявил, что его партия якобы набирает 57% и уверенно побеждает, но в конечном итоге эта цифра скатилась до 49,81%. Несмотря на серьезный административный ресурс, который использовался в ходе кампании и несмотря на открытую поддержку действующего премьера со стороны Евросоюза, Пашиняну так и не удалось заполучить желаемого конституционного большинства.
Это, в свою очередь, осложнит реализацию многих инициатив будущего правительства. Прежде всего речь идет о возможных изменениях конституции ради подписания мирного договора с Азербайджаном.
В преамбуле основного закона Армении содержится ссылка на декларацию о независимости страны от 1990 года, в которой заявлены цели воссоединения с Нагорным Карабахом, или, как армяне называют эту область, – Арцахом. Баку считает, что это является юридической претензией на территорию Азербайджана, и пока в конституции Армении существует такая формулировка, мирный договор не может быть подписан.
Текст основного закона страны можно изменить путем референдума, но этот путь более рискованный для Пашиняна. Вторая возможность для внесения изменений в конституцию – это решение парламента. Однако Пашиняну не удалось обеспечить достаточное количество депутатских мест для единоличного принятия подобного решения. К тому же в парламенте он получит довольно сильных оппонентов.
Продвижение так называемой повестки мира уже ряд лет является приоритетом политики Пашиняна, более важным, чем вопрос сближения с Евросоюзом или будущее членство в ЕАЭС. Поэтому победа на парламентских выборах в Армении для Пашиняна в некотором смысле является поражением. Для внесения изменений в конституцию страны ему придется искать обходные пути.
О том, куда могут завести Армению планы властей по присоединению к ЕС - в материале "Армения - цэ Европа!" А возможно ли вступление Армении в ЕС в принципе? Розы и коньяк от Никола Пашиняна.
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