https://ukraina.ru/20260608/trudoden-rastvorivshiysya-v-buduschem-atribut-naturalnogo-khozyaystva-1079612535.html

Трудодень*: растворившийся в будущем атрибут натурального хозяйства

Трудодень*: растворившийся в будущем атрибут натурального хозяйства - 08.06.2026 Украина.ру

Трудодень*: растворившийся в будущем атрибут натурального хозяйства

7 июня 1930 года постановлением Колхозцентра в СССР был введён трудодень как единая мера учёта труда колхозников. Ни одна учётная единица не находила в отечественной историографии и публицистике столь противоречивых оценок – от восхваления до демонизации, но редко когда встретишь объективный анализ условий появления и отмены системы трудодней

2026-06-08T16:00

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Сегодня к историческому опыту использования трудодней всё чаще обращаются экономисты, рассматривающие идеи альтернативных обменных эквивалентов, в том числе – базирующихся на факторе времени.Дивиденды по-советскиЛиберальные историки и публицисты любят эксплуатировать тезис о том, что колхозникам не платили зарплату, хотя при этом часто не всегда могут назвать основные виды доходов трудоспособного населения СССР и основные различия между ними.Зарплату в Советском Союзе могли получать лишь те, кто работал по найму – рабочие и служащие. Как в тех же совхозах – государственных сельхозпредприятиях, обслуживаемых наёмными работниками. Колхозы при необходимости тоже могли нанимать людей на определённые виды работ и платить им зарплату, но с условием, что доля их трудового вклада в общем балансе хозяйства не превышает таковую у колхозников.Военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств, прокуратуры, а также работникам партийного и государственного аппарата полагалось содержание, состоявшее из денежного, вещевого и прочих видов довольствия в зависимости от рода и места службы. От зарплаты таковое отличается тем, что у получателя содержания нет норм выработки: человеку платят за постоянное и безусловное нахождение в распоряжении государства.Студентам, аспирантам и обладателям высоких спортивных достижений назначалась стипендия – регулярная денежная выплата в целях стимулирования и поддержки занятий образовательными и спортивными дисциплинами. Право на её получение надо периодически подтверждать.Основу дохода представителей творческих профессий и адвокатов составляли гонорары – денежные вознаграждения на договорной основе за создание интеллектуального продукта.У крестьян имелось два основных вида доходов: доход от колхоза и доход от личного хозяйства. Нужно понимать, что крестьянин в обоих случаях рассматривался как собственник: в колхозе он был совладельцем предприятия, личное хозяйство безраздельно принадлежало ему и его семье. По сути доход от колхоза был разновидностью дивидендов, но основанных не на имущественном, а на трудовом вкладе.С дивидендами, основанными на имущественном вкладе всё понятно: какой процент в уставном капитале тебе принадлежит – на такую долю чистой прибыли можешь претендовать. А вот с трудовым вкладом сложнее – должна учитываться не только личная доля в объёме выполненных работ, но также их сложность, требования к уровню квалификации выполняющего и степень его ответственности. В условиях развитых товарно-денежных отношений особой сложности не возникает: у каждого вида работ есть своя стоимость. Зато в условиях доминирования натурального хозяйства, как было в советской деревне до середины ХХ века, нужны совершенно иные подходы и здесь вряд мог быть иной эквивалент обмена и учёта, чем время.Сельское хозяйство, как это принято говорить сейчас, – венчурная отрасль. На количество выращенного влияют капризы климата, болезни и вредители: не зря же говорят, что цыплят по осени считают. Поэтому при распределении конечного дохода гораздо выгоднее, чтобы имеющие на него право претендовали на долю в нём, чем на заранее прописанное количество причитающегося.Таким достаточно эффективным механизмом подсчёта участия человека в работе предприятия стал трудодень, основанный на факторе трудозатрат за определённый период.Патенты прошлогоМногое из приписываемого большевикам на самом деле является изобретением предыдущих эпох, однако творчески переработанным и прижившимся в новых условиях. Да, само слово "трудодень" является неологизмом 1930-х годов, но фактически в России, да и не только в ней, существовал он и ранее.Некоторые прообразы трудодня существовали ещё в эпоху феодализма: крестьянин должен был отработать на барщине определённое количество дней в году. При этом назначаемые человеку производственные задания часто оказывались завышенными и требующими для выполнения значительно больше времени, чем полагалось по закону. Вот как это отражено в малороссийской народной песне, герою которой пришлось работать на барщине три дня для выполнения дневной нормы:"Молотив я в понеділок,Молотив я і в вівторок.Обмолотив я у вівторок,Лишилося снопів сорок,А в середу докінчив –День панщини одробив…"Точно также в днях исчисляли кулаки труд батраков чтобы рассчитаться с ними частью урожая в конце года. Поэтому в 1930 году Колхозцентр обратился к проверенной дореволюционной практике ведения натурального хозяйства чтобы создать методику для советских реалий.Широко распространён тезис о "голодных трудоднях": да, не всегда и не везде труд колхозника достойно оплачивался. Но не будем забывать, что колхоз – это не государственное предприятие, а хозяйство, совладельцами которого являются состоящие в нём крестьяне. Да и сами колхозы не были изобретением советской власти: первые сельхозартели, ставшие позднее основным типом колхозов, в России появились при Александре III, и создавали их переселявшиеся в Сибирь и на Дальний Восток – в места, где хозяйствовать в одиночку было сложно. Это к тому, что результаты труда колхозников зависели и от собственного умения хозяйствовать, и от их способности избрать волевое, компетентное и инициативное руководство. Отсюда и то, что выплаты за трудодни в двух соседних колхозах могли различаться на порядки.Отмена трудодня как единицы учёта в мае 1966 года прежде всего оказалась связанной с окончательным переходом к товарно-денежным отношениям: в таких условиях натуральное хозяйство и его атрибуты лишились всякой привлекательности и их сменило обязательное ежемесячное денежное авансирование. Хотя переход к отмене данной системы начался ещё при Хрущёве, заявившем что "трудодень не может быть признан правильным, объективным мерилом затрат труда на производство продукции".Другой причиной такого шага стала происшедшая годом ранее либерализация семейно-брачного законодательства: затруднительная ранее процедура развода теперь упростилась в разы и расторжения браков посыпались как из рога изобилия. Натуроплата за трудодни превратилась в удобную лазейку для уклоняющихся от уплаты алиментов: раздобыть такую справку у председателя захудалого хозяйства особого труда не составляло, а исполнительной службе ничего не оставалось как начислить такому горе-папаше твёрдую, но мизерную, сумму выплат.Время – валюта будущего?Трудодень до сих пор неоднозначно оценивается исследователями, хотя с начала XXI века наблюдается отход от чисто негативного взгляда на проблему: появилось немало сильных в научном плане работ где рассматриваются положительные аспекты явления, которых тоже хватало. Более того, и у нас, и на Западе, всё чаще обращаются к концепции экономики, основанной на факторе времени (ЭВФ), а не на доминирующем ныне факторе материальных ценностей: трудодень является историческим примером применения такой теории.Сторонники этого учения считают время самым оптимальным обменным эквивалентом: оно объективно, на него не повлияешь политическими решениями в виде включения печатного станка или сговором олигархов, также оно ставит всех в равные стартовые условия поскольку одинаково как для наследников миллиардных состояний, так и для выбившихся в люди трудовыми мозолями и диоптриями.С конца 1960-х годов на Западе начали появляться банки времени, занимающиеся учётом баланса времени, потраченного его участником на оказание услуг другим, а также тем, сколько часов потратили последние для выполнения работ, заказанных этим участником. Смысл такого нововведения заключается в том, что в условиях обычных товарно-денежных отношений исполнители зачастую при равных затратах времени отказываются от недорогих простых заказов, предпочитая им более сложные, но более оплачиваемые. Здесь же выполнение недорогих, но важных для заказчика работ можно конвертировать в другие такие же самые услуги и это сильно оживляет рынок бюджетного сегмента.Интересен эксперимент, проводившийся в 1977-1980 годах в эстонском городе Кохтла-Ярве: там в НИИ сланцевой промышленности, на хлебокомбинате и теплоэлектроцентрали создали банки времени. Вначале время как обменный эквивалент использовалось внутри самих предприятий, а позднее стало применяться для взаиморасчётов между ними. Результаты эксперимента показали, что в сочетании с методами традиционной экономики использование времени как платёжной единицы способствует росту заинтересованности людей в результатах их труда. Стоит отметить что позднее похожую систему стимулирования сотрудников внедрял и знаменитый офтальмолог Святослав Фёдоров в своём Центре микрохирургии глаза.В современном мире наметилась тенденция к увеличению числа частных валют, составляющих конкуренцию эмитируемым государствами: достаточно вспомнить те же криптовалюты, уже давно торгуемые многими мировыми биржами. И здесь использование фактора времени сулит большие возможности.Например, в таких американских городах, как Мэдисон, Корваллис и Итака уже три с половиной десятилетия действуют местные параллельные доллару США валюты, основанные на факторе времени. Они так и называются – часы, в этих городах ими можно оплачивать работы специалистов и аренду, погашать кредиты и приобретать товары. Причём низкооплачиваемые работники охотнее берут часами, чем за долларами: в этом случае их зарплата оказывается выше. А вот более оплачиваемый персонал предпочитает живые деньги: у каждой из валют, которые, кстати, свободно конвертируются друг в друга, уже сложились свои ниши.* В народе также назывался "колкодень", "палкодень", "галкодень" и т.п. Название происходили от знаков, которыми отработанные дни фиксировались в ведомостях. – Ред.Отто фон Бисмарку приписывают фразу: "франко-прусскую войну выиграл немецкий школьный учитель". Подробнее - в материале Ядерная гонка за партой. 70 лет назад в СССР отменили плату за обучение в школах и вузах

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