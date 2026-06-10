https://ukraina.ru/20260610/bunt-biologicheskoy-prostoty-chto-na-ukraine-govoryat-o-snose-pamyatnika-bulgakovu-1080035540.html

"Бунт биологической простоты". Что на Украине говорят о сносе памятника Булгакову

"Бунт биологической простоты". Что на Украине говорят о сносе памятника Булгакову - 10.06.2026 Украина.ру

"Бунт биологической простоты". Что на Украине говорят о сносе памятника Булгакову

В столице Украины уже неделю не утихают страсти вокруг памятника Михаилу Булгакову. В четверг 4 июня его снесли на Андреевском спуске возле дома, где жил писатель. С Булгаковым националисты на Украине давно воюют. Ему не могут простить критические замечания его героев.

2026-06-10T06:00

2026-06-10T06:00

2026-06-10T06:00

киев

украина

россия

михаил булгаков

владимир зеленский

кость бондаренко

"рубикон"

"голос"

слуга народа

эксклюзив

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Украинские комментаторы пишут, что "повзрослевшие Шариковы добрались-таки до своего творца". В Киеве и на Украине в целом этот жест был воспринят в целом негативно – Булгакова любят, он является одним из самых читаемых прозаиков. Но общий курс "прочь от России", заданный после Евромайдана, предполагает полную отмену всего и всех, кто был как-то связан с Россией или творил, используя русский язык.Тем не менее, в Киеве остатки старой интеллигенции еще пытаются робко протестовать, получая в ответ угрозы со стороны захвативших город националистов."Одни радостно аплодируют очищению пространства от "украинофоба", другие – крутят пальцем у виска, напоминая, что Булгаков – самый известный в мире писатель-киевлянин, который искренне любил город", - констатирует украинский Telegram-канал "Рубикон".После сноса памятника к опустевшему пьедесталу пришел юноша в черной шляпе, пытавшийся декламировать произведения мастера. К нему сразу же сбежались перепуганные сотрудники музея, посчитавшие, что этим жестом он их "дискредитирует" и "портит репутацию". Надо сказать, в музее с 2022 года мало чего осталось от Булгакова – постепенно из него делали очередной музей Майдана и национализма. В современном Киеве вы не можете организовать даже кружок рисования для дошкольников, если в его программе не будет изрядной порции национализма и русофобии.На днях в Сети распространилось также видео 2021 года, на котором Владимир Зеленский выступает против утверждений о существующем "запрете Булгакова в Украине". Пользователи обратили внимание, что тогда Зеленский называл Михаила Булгакова "украинским писателем". Также Зеленский говорил, что на Украине нет проблем с распространением русскоязычной литературы, а произведения Михаила Булгакова можно приобрести в центре Киева. Однако серия рейдов так называемых "мовных инспекторов" по книжным магазинам и лавкам букинистов доказала, что Зеленский снова врал.Вспоминают также, что будущий мэр Киева Виталий Кличко в 2010 году гордился тем, что Булгакова знают в Германии. "Мне было приятно, что нашего писателя, киевлянина, знают не только на постсоветском пространстве, но и в Европе, во всем мире. Более того, его покупают, читают и чтут", - говорил будущий лидер Евромайдана.Нардеп от "Голоса" и "соросёнок" Святослав Юрчишин сейчас не понимает, почему снос памятника вызвал такой ажиотаж. По его словам, Булгаков – представитель русского мира. Русскую литературу, пишет Юрчишин, якобы нигде в мире не уважают.В Украинском институте национальной памяти под руководством нациста и "азовца"* Александра Алферова считают, что Михаил Булгаков является "символом имперской политики", а его памятники – "демонстрацией пропаганды РФ". Таковым его признали на основе анализа романа "Белая гвардия"."Слуга народа" Максим Бужанский считает, что в памятнике 2007 года нет никакой исторической ценности. Однако он, дескать, понимает негативную реакцию киевлян на его снос. "Бред их достал, вот и всего. Всех достал. Чем больше давление, тем сильней сопротивление, это физика. Чем больше бреда - тем сильнее возражают, это жизнь", - резюмирует Бужанский.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович**, комментируя снос памятника, пишет, что это является следствием происходящего на Украине "бунта биологической простоты против исторической сложности".Арестович также утверждает, что попытки вычеркнуть Булгакова из истории в рамках сиюминутной внутриукраинской политики выглядят даже для западной интеллектуальной элиты дикостью, поскольку статистика его изданий и переводов говорит о колоссальном культурном влиянии.Политолог Кость Бондаренко считает, что Булгаков виновен уже в том, что писал не на украинской мове. "Булгаков писал на русском - и в этом его главная вина перед националистами. К тому же Булгаков был олицетворением "другого Киева" - того Киева, который был объединяющим началом для представителей различных культур и языков. Киева, в котором комфортно жилось всем - без разницы в происхождении, культуре, взглядах", - пишет Бондаренко.По его словам, после 2014 года Киев оказался в оккупации, превратившись в город "украинствующих" догматиков, рафинированных последователей идеи "Украина - АнтиРоссия"."Булгаков и Украина – вещи несовместимые", - цитирует Бондаренко сторонников уничтожения памятника. Тем не менее, подчеркивает политолог, мёртвые сраму не имут, Булгакова будут издавать и экранизировать, а инициаторы сноса памятника лишь расписываются в собственной узколобости.Украинский поэт и прозаик Олег Куприенко, сбежавший от режима Зеленского, пишет, что Булгаков чужд нынешнему Киеву, вернее тому, во что превратилась украинская столица. "Один Булгаков сделал для человечества больше, чем все украинское государство за всю свою "новую" историю. Поэтому логично, что в этой стране его снесли. Ему там не место. Для кого?", - задает вопрос Куприенко.По его мнению, культурный Киев — давно мертв, его архитектура и экология уничтожены, а красивые атмосферные места стали там даже лишними."Как бывший киевлянин говорю вам: у меня нет никаких сентиментальных чувств по отношению к трупу Киева. Он меня даже раздражает, когда о нем вспоминаю. Он словно обезумевшая ведьма из "Ходячих мертвецов", когда-то притворявшаяся Золушкой", - рассуждает писатель по поводу стирания памяти о Булгакове в современном Киеве.Вместо памятника великому русскому писателю он рекомендует поставить там изваяние Тимура Миндича – друга Зеленского, укравшего миллиарды и сбежавшего в Израиль. "Он – живая метафора этой страны", - подчеркивает писатель. По мнению Куприенко, такой памятник вполне естественно вписался бы в нынешнем Киеве.*"Азов" - организация, деятельность которой запрещена в России как экстремистской террористической**Признан в РФ террористом и экстремистомО следующем памятнике, который могут снести в Киеве - в статье "Украинские активисты нацелились на могилу Петра Столыпина в Киево-Печерской лавре"

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киев, украина, россия, михаил булгаков, владимир зеленский, кость бондаренко, "рубикон", "голос", слуга народа, эксклюзив