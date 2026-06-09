Зеленский заявил, что получил ответ из США на письмо с просьбой дать ПВО. Но не сказал, какой - 09.06.2026 Украина.ру
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Зеленский заявил, что получил ответ из США на письмо с просьбой дать ПВО. Но не сказал, какой
Зеленский заявил, что получил ответ из США на письмо с просьбой дать ПВО. Но не сказал, какой - 09.06.2026 Украина.ру
Зеленский заявил, что получил ответ из США на письмо с просьбой дать ПВО. Но не сказал, какой
Владимир Зеленский дал понять, что получил ответ от Вашингтона на своё обращение с просьбой передать ракеты для систем ПВО. Однако детали раскрывать не стал. Об этом он заявил 9 июня в Таллинне, где находится с визитом
2026-06-09T19:09
2026-06-09T19:09
новости
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владимир путин
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"Написав в США, я хотел сделать всё, чтобы хоть немного сместить их внимание с Ближнего Востока на ситуацию в Украине. Я не могу поделиться с вами всеми подробностями, но моему государству требуется очень значительное количество противоракетных средств. Я получил результат, но я не могу поделиться сейчас тем, каким был этот результат, но я это сделал", — сказал Зеленский.Он также добавил, что у него была цель, когда он отправлял письмо Путину. По его словам, Украина демонстрирует готовность к миру разными дипломатическими шагами. И это, как считает Зеленский, принесло нужный результат.Напомним, в конце мая Зеленский направил президенту США Дональду Трампу "срочное" письмо. В нём говорилось о дефиците ракет к системам ПВО. Киев просил ускорить поставки. Об этом – в материале политолог-американист раскрыл, зачем Зеленский написал Путину
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новости, сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
Новости, США, Украина, Вашингтон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп

Зеленский заявил, что получил ответ из США на письмо с просьбой дать ПВО. Но не сказал, какой

19:09 09.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкЗеленский в отчаянии и пытается избавиться от статуса «просроченного президента», пишет Junge Welt
Зеленский в отчаянии и пытается избавиться от статуса «просроченного президента», пишет Junge Welt - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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Владимир Зеленский дал понять, что получил ответ от Вашингтона на своё обращение с просьбой передать ракеты для систем ПВО. Однако детали раскрывать не стал. Об этом он заявил 9 июня в Таллинне, где находится с визитом
"Написав в США, я хотел сделать всё, чтобы хоть немного сместить их внимание с Ближнего Востока на ситуацию в Украине. Я не могу поделиться с вами всеми подробностями, но моему государству требуется очень значительное количество противоракетных средств. Я получил результат, но я не могу поделиться сейчас тем, каким был этот результат, но я это сделал", — сказал Зеленский.
Он также добавил, что у него была цель, когда он отправлял письмо Путину. По его словам, Украина демонстрирует готовность к миру разными дипломатическими шагами. И это, как считает Зеленский, принесло нужный результат.
Напомним, в конце мая Зеленский направил президенту США Дональду Трампу "срочное" письмо. В нём говорилось о дефиците ракет к системам ПВО. Киев просил ускорить поставки. Об этом – в материале политолог-американист раскрыл, зачем Зеленский написал Путину
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