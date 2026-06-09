https://ukraina.ru/20260609/zelenskiy-zayavil-chto-poluchil-otvet-iz-ssha-na-pismo-s-prosboy-dat-pvo-no-ne-skazal-kakoy-1080023442.html

Зеленский заявил, что получил ответ из США на письмо с просьбой дать ПВО. Но не сказал, какой

Зеленский заявил, что получил ответ из США на письмо с просьбой дать ПВО. Но не сказал, какой - 09.06.2026 Украина.ру

Зеленский заявил, что получил ответ из США на письмо с просьбой дать ПВО. Но не сказал, какой

Владимир Зеленский дал понять, что получил ответ от Вашингтона на своё обращение с просьбой передать ракеты для систем ПВО. Однако детали раскрывать не стал. Об этом он заявил 9 июня в Таллинне, где находится с визитом

2026-06-09T19:09

2026-06-09T19:09

2026-06-09T19:09

новости

сша

украина

вашингтон

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075084893_0:92:420:328_1920x0_80_0_0_6159f6908ab15265a9ba58c58441ba16.jpg

"Написав в США, я хотел сделать всё, чтобы хоть немного сместить их внимание с Ближнего Востока на ситуацию в Украине. Я не могу поделиться с вами всеми подробностями, но моему государству требуется очень значительное количество противоракетных средств. Я получил результат, но я не могу поделиться сейчас тем, каким был этот результат, но я это сделал", — сказал Зеленский.Он также добавил, что у него была цель, когда он отправлял письмо Путину. По его словам, Украина демонстрирует готовность к миру разными дипломатическими шагами. И это, как считает Зеленский, принесло нужный результат.Напомним, в конце мая Зеленский направил президенту США Дональду Трампу "срочное" письмо. В нём говорилось о дефиците ракет к системам ПВО. Киев просил ускорить поставки. Об этом – в материале политолог-американист раскрыл, зачем Зеленский написал Путину

сша

украина

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп