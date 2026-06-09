"Бездарное и хамское письмо": политолог-американист раскрыл, зачем Зеленский написал Путину - 09.06.2026 Украина.ру
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"Бездарное и хамское письмо": политолог-американист раскрыл, зачем Зеленский написал Путину
"Бездарное и хамское письмо": политолог-американист раскрыл, зачем Зеленский написал Путину - 09.06.2026 Украина.ру
"Бездарное и хамское письмо": политолог-американист раскрыл, зачем Зеленский написал Путину
Письмо Зеленского к Владимиру Путину, которое в Кремле назвали "хамским", было попыткой перебить сразу две информационные темы. Речь о последствиях встречи президента России с мировыми СМИ и о поддержке бунта в Конгрессе США, требующем остановить войну в Иране. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-06-09T04:15
2026-06-09T04:15
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Журналист спросил, согласовывал ли Зеленский текст своего письма с Трампом. Политолог отметил, что для этого есть две фундаментальные причины, почему это было не так. Во-первых, по его словам, Зеленский "не принадлежит Трампу": у него совсем другие управляющие центры, акции которых разделены между Лондоном и Брюсселем."Если говорить конкретно по этому бездарному и хамскому письму, то это была попытка со стороны управляющих контор Украины попытаться перебить сразу несколько пунктов повестки в медийном поле", — пояснил Дробницкий. Он уточнил, что речь идёт о последствиях встречи корреспондентов мировых информационных агентств с Путиным, а также о необходимости добить израильскую повестку и поддержать бунт Конгресса, который требует остановить войну в Иране."Мировой либеральный мейнстрим считает, что Трампа он уже добивает. И можно констатировать, что здесь он близок к истине", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.Встреча в Лондоне еще раз подтвердила, что европейцы и Украина объединились вокруг того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, дмитрий дробницкий, главные новости, главное, письмо, владимир путин, демократическая партия, демократы, мир без границ
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, Дмитрий Дробницкий, Главные новости, главное, письмо, Владимир Путин, Демократическая партия, демократы, Мир без границ

"Бездарное и хамское письмо": политолог-американист раскрыл, зачем Зеленский написал Путину

04:15 09.06.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Украина.ру
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Письмо Зеленского к Владимиру Путину, которое в Кремле назвали "хамским", было попыткой перебить сразу две информационные темы. Речь о последствиях встречи президента России с мировыми СМИ и о поддержке бунта в Конгрессе США, требующем остановить войну в Иране. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Журналист спросил, согласовывал ли Зеленский текст своего письма с Трампом. Политолог отметил, что для этого есть две фундаментальные причины, почему это было не так. Во-первых, по его словам, Зеленский "не принадлежит Трампу": у него совсем другие управляющие центры, акции которых разделены между Лондоном и Брюсселем.
"Если говорить конкретно по этому бездарному и хамскому письму, то это была попытка со стороны управляющих контор Украины попытаться перебить сразу несколько пунктов повестки в медийном поле", — пояснил Дробницкий.
Он уточнил, что речь идёт о последствиях встречи корреспондентов мировых информационных агентств с Путиным, а также о необходимости добить израильскую повестку и поддержать бунт Конгресса, который требует остановить войну в Иране.
"Мировой либеральный мейнстрим считает, что Трампа он уже добивает. И можно констатировать, что здесь он близок к истине", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.
Встреча в Лондоне еще раз подтвердила, что европейцы и Украина объединились вокруг того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
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