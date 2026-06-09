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"Бездарное и хамское письмо": политолог-американист раскрыл, зачем Зеленский написал Путину

"Бездарное и хамское письмо": политолог-американист раскрыл, зачем Зеленский написал Путину - 09.06.2026 Украина.ру

"Бездарное и хамское письмо": политолог-американист раскрыл, зачем Зеленский написал Путину

Письмо Зеленского к Владимиру Путину, которое в Кремле назвали "хамским", было попыткой перебить сразу две информационные темы. Речь о последствиях встречи президента России с мировыми СМИ и о поддержке бунта в Конгрессе США, требующем остановить войну в Иране. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2026-06-09T04:15

2026-06-09T04:15

2026-06-09T04:15

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Журналист спросил, согласовывал ли Зеленский текст своего письма с Трампом. Политолог отметил, что для этого есть две фундаментальные причины, почему это было не так. Во-первых, по его словам, Зеленский "не принадлежит Трампу": у него совсем другие управляющие центры, акции которых разделены между Лондоном и Брюсселем."Если говорить конкретно по этому бездарному и хамскому письму, то это была попытка со стороны управляющих контор Украины попытаться перебить сразу несколько пунктов повестки в медийном поле", — пояснил Дробницкий. Он уточнил, что речь идёт о последствиях встречи корреспондентов мировых информационных агентств с Путиным, а также о необходимости добить израильскую повестку и поддержать бунт Конгресса, который требует остановить войну в Иране."Мировой либеральный мейнстрим считает, что Трампа он уже добивает. И можно констатировать, что здесь он близок к истине", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.Встреча в Лондоне еще раз подтвердила, что европейцы и Украина объединились вокруг того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.

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