https://ukraina.ru/20260609/tolkayut-nas-k-katastrofe-na-zapade-izumilis-uporstvu-evropeyskikh-liderov-v-eskalatsii-voyny-1080025095.html
"Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны
"Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны - 09.06.2026 Украина.ру
"Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны
Бывший кандидат в президенты Германии Макс Отте резко высказался о стремлении европейских лидеров продолжать войну против России руками Украины. Своё мнение 9 июня он опубликовал в соцсети X
2026-06-09T19:44
2026-06-09T19:44
2026-06-09T19:44
новости
украина
запад
россия
эммануэль макрон
кир стармер
фридрих мерц
мид
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079969609_0:219:2912:1857_1920x0_80_0_0_faebd1bd9cc3dded75bb158c2390d807.jpg
"Хоть я и знаю, что люди способны на многие ужасные вещи, но меня повергает в изумление то, с каким упорством наши европейские лидеры — Макрон, Стармер, Мерц, фон дер Ляйен и Каллас — поддерживают и эскалируют войну Запада с Россией посредством Украины. Всеми силами они толкают нас к катастрофе", — написал Отте.Так он прокомментировал встречу Зеленского с лидерами ЕС в Лондоне. В воскресенье президент Франции Макрон, канцлер Германии Мерц, премьер Британии Стармер и глава киевского режима провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи стороны заявили о намерении совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.Москва неоднократно предупреждала: поставки вооружений ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
запад
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079969609_138:0:2786:1986_1920x0_80_0_0_8a399ad362c5a2aa3ada82879e8468d7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, россия, эммануэль макрон, кир стармер, фридрих мерц, мид, ес
Новости, Украина, Запад, Россия, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц, МИД, ЕС
"Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны
Бывший кандидат в президенты Германии Макс Отте резко высказался о стремлении европейских лидеров продолжать войну против России руками Украины. Своё мнение 9 июня он опубликовал в соцсети X
"Хоть я и знаю, что люди способны на многие ужасные вещи, но меня повергает в изумление то, с каким упорством наши европейские лидеры — Макрон, Стармер, Мерц, фон дер Ляйен и Каллас — поддерживают и эскалируют войну Запада с Россией посредством Украины. Всеми силами они толкают нас к катастрофе", — написал Отте.
Так он прокомментировал встречу Зеленского с лидерами ЕС в Лондоне. В воскресенье президент Франции Макрон, канцлер Германии Мерц, премьер Британии Стармер и глава киевского режима провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи стороны заявили о намерении совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
Москва неоднократно предупреждала: поставки вооружений ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.