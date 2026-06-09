"Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны - 09.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260609/tolkayut-nas-k-katastrofe-na-zapade-izumilis-uporstvu-evropeyskikh-liderov-v-eskalatsii-voyny-1080025095.html
"Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны
"Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны - 09.06.2026 Украина.ру
"Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны
Бывший кандидат в президенты Германии Макс Отте резко высказался о стремлении европейских лидеров продолжать войну против России руками Украины. Своё мнение 9 июня он опубликовал в соцсети X
2026-06-09T19:44
2026-06-09T19:44
новости
украина
запад
россия
эммануэль макрон
кир стармер
фридрих мерц
мид
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079969609_0:219:2912:1857_1920x0_80_0_0_faebd1bd9cc3dded75bb158c2390d807.jpg
"Хоть я и знаю, что люди способны на многие ужасные вещи, но меня повергает в изумление то, с каким упорством наши европейские лидеры — Макрон, Стармер, Мерц, фон дер Ляйен и Каллас — поддерживают и эскалируют войну Запада с Россией посредством Украины. Всеми силами они толкают нас к катастрофе", — написал Отте.Так он прокомментировал встречу Зеленского с лидерами ЕС в Лондоне. В воскресенье президент Франции Макрон, канцлер Германии Мерц, премьер Британии Стармер и глава киевского режима провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи стороны заявили о намерении совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.Москва неоднократно предупреждала: поставки вооружений ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
запад
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079969609_138:0:2786:1986_1920x0_80_0_0_8a399ad362c5a2aa3ada82879e8468d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, россия, эммануэль макрон, кир стармер, фридрих мерц, мид, ес
Новости, Украина, Запад, Россия, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц, МИД, ЕС

"Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны

19:44 09.06.2026
 
© REUTERS / Isabel Infantes
- РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Читать в
ДзенTelegram
Бывший кандидат в президенты Германии Макс Отте резко высказался о стремлении европейских лидеров продолжать войну против России руками Украины. Своё мнение 9 июня он опубликовал в соцсети X
"Хоть я и знаю, что люди способны на многие ужасные вещи, но меня повергает в изумление то, с каким упорством наши европейские лидеры — Макрон, Стармер, Мерц, фон дер Ляйен и Каллас — поддерживают и эскалируют войну Запада с Россией посредством Украины. Всеми силами они толкают нас к катастрофе", — написал Отте.
Так он прокомментировал встречу Зеленского с лидерами ЕС в Лондоне. В воскресенье президент Франции Макрон, канцлер Германии Мерц, премьер Британии Стармер и глава киевского режима провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи стороны заявили о намерении совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
Москва неоднократно предупреждала: поставки вооружений ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЗападРоссияЭммануэль МакронКир СтармерФридрих МерцМИДЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:41По данным украинских ТГ-каналов, ВС РФ усиливают инфильтрацию на запорожском направлении
20:36Экс-советник Зеленского предложил провести аудит расходов в армии для поиска средств на выплаты
20:07Украина расширяет зону принудительной эвакуации в ДНР, Сочи под ограничениями. Новости СВО
20:00Андрей Серенко: Встреча в Анкоридже опередила время, но Россия и США еще вернутся к этим договоренностям
19:44"Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны
19:399 июня 2026 года, вечерний эфир
19:38В Харькове мобилизовали единственного опекуна женщины с тяжёлой инвалидностью
19:26В Курской области продолжается работа над "Белой книгой"
19:17Болгария отказалась поставлять оружие Украине
19:13Мобильные огневые группы с "Вербой" и дробовиками: эксперт о том, как можно защитить тылы от БПЛА
19:09Зеленский заявил, что получил ответ из США на письмо с просьбой дать ПВО. Но не сказал, какой
19:00Латвия поможет Украине дронами, Германия - снарядами, Польша - голосом. Главное к 19.00
18:52ВСУ не справляются с "Геранями" и атакуют мирных жителей. Новости СВО
18:40"Атакует всё, что видит": Кнутов о том, как "Хорнеты" с ИИ бьют по автобусам и легковушкам
18:20Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июня
18:19Итоги 09.06.26: теракт в Балашихе, Зеленский просит миллиарды Абрамовича
18:13"Мы должны действовать асимметрично": Кнутов о том, как осложнить жизнь киевскому режиму
18:12Премьер-министр Польши пояснил, что важнее геноцида поляков
17:49Испанец-диверсант на Ближнем Востоке воевал с ИГИЛ*, а в Новороссии – с бандеровцами - ДД "Интербригады"
17:46Дальнобойное безумие неонацистов. Зеленский сам приближает свой конец
Лента новостейМолния