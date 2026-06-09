https://ukraina.ru/20260609/tolkayut-nas-k-katastrofe-na-zapade-izumilis-uporstvu-evropeyskikh-liderov-v-eskalatsii-voyny-1080025095.html

"Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны

"Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны - 09.06.2026 Украина.ру

"Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны

Бывший кандидат в президенты Германии Макс Отте резко высказался о стремлении европейских лидеров продолжать войну против России руками Украины. Своё мнение 9 июня он опубликовал в соцсети X

2026-06-09T19:44

2026-06-09T19:44

2026-06-09T19:44

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"Хоть я и знаю, что люди способны на многие ужасные вещи, но меня повергает в изумление то, с каким упорством наши европейские лидеры — Макрон, Стармер, Мерц, фон дер Ляйен и Каллас — поддерживают и эскалируют войну Запада с Россией посредством Украины. Всеми силами они толкают нас к катастрофе", — написал Отте.Так он прокомментировал встречу Зеленского с лидерами ЕС в Лондоне. В воскресенье президент Франции Макрон, канцлер Германии Мерц, премьер Британии Стармер и глава киевского режима провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи стороны заявили о намерении совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.Москва неоднократно предупреждала: поставки вооружений ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запад, россия, эммануэль макрон, кир стармер, фридрих мерц, мид, ес