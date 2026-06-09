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Российские военные ударили авиабомбами по целям в оккупированной части ДНР. Новости СВО

Российские военные ударили авиабомбами по целям в оккупированной части ДНР. Новости СВО - 09.06.2026 Украина.ру

Российские военные ударили авиабомбами по целям в оккупированной части ДНР. Новости СВО

Взрывы прогремели в Харькове. Об этом и других важных событиях рассказал 9 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-09T07:26

2026-06-09T07:26

2026-06-09T08:09

сво

спецоперация

россия

донецкая народная республика

харьков

василий небензя

родион мирошник

вооруженные силы украины

украина.ру

вкс

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🟥 Пожары разгорелись после ударов в Харькове и Харьковской области.🟥 ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированной части ДНР.🟥 Россия нанесла удары по десяти предприятиям в Киеве, выпускавшим продукцию военного назначения, включая ударные беспилотники, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.🟥 Анализ украинских некрологов и публикаций свидетельствует о том, что в последние дни в районе Храповщины Сумской области пропали без вести десятки военнослужащих ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.🟥 Мост в пункте пропуска в Чонгаре между Крымом и Херсонской областью поврежден после ночной атаки ВСУ, движение перекрыто, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.🟥 Мужчина получил ранение после атаки FPV-дрона в белгородском селе Доброе — оперштаб области.🟥 Киевский режим с начала 2026 года достиг нового пика эскалации атак по российскому гражданскому населению, за прошедшую неделю от рук ВСУ погибли 43 мирных жителя, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Об успехах россиян - в материале Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах на сайте Украина.ру.

россия

донецкая народная республика

харьков

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, донецкая народная республика, харьков, василий небензя, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру, вкс