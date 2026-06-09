Российские бойцы создали мини-версию "Бабы-яги" - 09.06.2026 Украина.ру
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Российские бойцы создали мини-версию "Бабы-яги"
Российские бойцы создали мини-версию "Бабы-яги" - 09.06.2026 Украина.ру
Российские бойцы создали мини-версию "Бабы-яги"
Бойцы группы "Конторы", работающие в составе группировки "Запад" на харьковском направлении, создали уменьшенную версию украинского гексакоптера R-18, прозванного "Баба-яга". Об этом в ночь на 9 июня сообщает РИА Новости
2026-06-09T04:57
2026-06-09T04:57
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"Возникла необходимость минировать подходы и ближний тыл противника, и мы сделали такую мини "Бабу-ягу", — рассказал агентству один из разработчиков, боец с позывным 3Д.Было сделано две версии такого дрона. Маленькая может нести около трёх килограммов, побольше — шесть килограммов боевой нагрузки. По словам разработчика, на БПЛА предусмотрены различные виды креплений, в том числе, под мину 82 миллиметра, под гранатометные выстрелы, а также отдельная насадка для подъёма потерянных беспилотников."Уже была испытана, успешно минировала, уничтожала провизию противника. Подвозы противника мы нарушали сбросами мин-ловушек", — добавил боец.Он уточнил, что мини-гексакоптер может преодолевать расстояние порядка 15 километров.Ранее сообщалось, что ВС РФ возобновили атаки на нескольких участках в Сумской области. Об этом — в итоговой сводке канала Readovka за 8 июня.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, ВС РФ, война на Украине, новости СВО, СВО, Спецоперация, Харьковская область, наступление ВС РФ, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, "Баба-Яга", ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина

Российские бойцы создали мини-версию "Бабы-яги"

04:57 09.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих 59-ого танкового полка на Краснолиманском направлении
Боевая работа военнослужащих 59-ого танкового полка на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Бойцы группы "Конторы", работающие в составе группировки "Запад" на харьковском направлении, создали уменьшенную версию украинского гексакоптера R-18, прозванного "Баба-яга". Об этом в ночь на 9 июня сообщает РИА Новости
"Возникла необходимость минировать подходы и ближний тыл противника, и мы сделали такую мини "Бабу-ягу", — рассказал агентству один из разработчиков, боец с позывным 3Д.
Было сделано две версии такого дрона. Маленькая может нести около трёх килограммов, побольше — шесть килограммов боевой нагрузки. По словам разработчика, на БПЛА предусмотрены различные виды креплений, в том числе, под мину 82 миллиметра, под гранатометные выстрелы, а также отдельная насадка для подъёма потерянных беспилотников.
"Уже была испытана, успешно минировала, уничтожала провизию противника. Подвозы противника мы нарушали сбросами мин-ловушек", — добавил боец.
Он уточнил, что мини-гексакоптер может преодолевать расстояние порядка 15 километров.
Ранее сообщалось, что ВС РФ возобновили атаки на нескольких участках в Сумской области. Об этом — в итоговой сводке канала Readovka за 8 июня.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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