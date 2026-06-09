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Российские бойцы создали мини-версию "Бабы-яги"

Российские бойцы создали мини-версию "Бабы-яги" - 09.06.2026 Украина.ру

Российские бойцы создали мини-версию "Бабы-яги"

Бойцы группы "Конторы", работающие в составе группировки "Запад" на харьковском направлении, создали уменьшенную версию украинского гексакоптера R-18, прозванного "Баба-яга". Об этом в ночь на 9 июня сообщает РИА Новости

2026-06-09T04:57

2026-06-09T04:57

2026-06-09T04:57

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"Возникла необходимость минировать подходы и ближний тыл противника, и мы сделали такую мини "Бабу-ягу", — рассказал агентству один из разработчиков, боец с позывным 3Д.Было сделано две версии такого дрона. Маленькая может нести около трёх килограммов, побольше — шесть килограммов боевой нагрузки. По словам разработчика, на БПЛА предусмотрены различные виды креплений, в том числе, под мину 82 миллиметра, под гранатометные выстрелы, а также отдельная насадка для подъёма потерянных беспилотников."Уже была испытана, успешно минировала, уничтожала провизию противника. Подвозы противника мы нарушали сбросами мин-ловушек", — добавил боец.Он уточнил, что мини-гексакоптер может преодолевать расстояние порядка 15 километров.Ранее сообщалось, что ВС РФ возобновили атаки на нескольких участках в Сумской области. Об этом — в итоговой сводке канала Readovka за 8 июня.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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