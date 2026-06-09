https://ukraina.ru/20260609/polsha-ischet-ostanki-zhertv-genotsida-na-volyni-mvd-rf-rasshirit-svoi-polnomochiya-novosti-k-etomu-chasu-1080016084.html

Польша ищет останки жертв геноцида на Волыни, МВД РФ расширит свои полномочия. Новости к этому часу

Польша ищет останки жертв геноцида на Волыни, МВД РФ расширит свои полномочия. Новости к этому часу - 09.06.2026 Украина.ру

Польша ищет останки жертв геноцида на Волыни, МВД РФ расширит свои полномочия. Новости к этому часу

Первые раскопки на месте уничтоженного в 1944 году польского села Гута Пеняцкая во Львовской области Украины начали Институт национальной памяти Польши в сотрудничестве с украинскими коллегами, восхваляющими геноцид поляков. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 9 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-09T16:12

2026-06-09T16:12

2026-06-09T16:12

новости

армения

сша

ливан

цик

госдума

россия

польша

украина

антониу гутерреш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039353032_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_369e4f8ced2c91ed6f94695ce4877b55.jpg

И коротко о других новостях: 🟦 МВД России получит полномочия Минтруда РФ по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов - Госдума РФ приняла в первом чтении соответствующий законопроект;🟦 ЦИК Армении получил заявления на перерасчет результатов из 555 участков, сообщает ведомство. Отмечается, что заявления о признании результатов голосования на участке недействительными в ТИК не получали;🟦 Уголовное дело возбудили в Армении против лидера одной из победивших на выборах оппозиционных партий. Речь о Гагике Царукяне. Его "Процветающая Армения" набрала 4%, однако позже ЦИК "уточнил данные" и снизил её результаты ниже проходного барьера — до 3,996%. Партия потребовала пересчитать голоса; 🟦 Митрополия Молдавии с обеспокоенностью отмечает, что стала мишенью целенаправленной атаки на свой имидж."У нас есть серьезные основания полагать, что эта медийная атака является первым шагом в широкомасштабном сценарии очернения Молдавской митрополии и личности Его Высокопреосвященства Владимира, митрополита Кишиневского и всея Молдавии", - заявили в митрополии.🟥 Израильская авиация наносит удары по городу Тир на юге Ливана, сообщают ливанские СМИ. Ранее ЦАХАЛ выпустил уведомление с призывом об эвакуации жителей. Как отмечает телеканал Al Jazeera, такое предписание Израиля впервые затронуло христианский квартал Тира;🟦 Генсек ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен возобновлением военной эскалации на Ближнем Востоке. Он призвал соблюдать режимы прекращения огня в Ливане, Иране и Секторе Газа."Военного решения конфликтов на Ближнем Востоке не существует. Единственный путь – это продвижение вперед с помощью диалога и переговоров", - заявил своим подписчикам в соцсети генсек ООН;🟦 Около половины жителей США отмечают ухудшение своего финансового положения за последний год – это максимум с января 2023 года, следует из исследования федерального резервного банка Нью-Йорка. При этом рекордно малая с 2022 года доля опрошенных жителей США верят в то, что их финансовая ситуация улучшится в ближайшее время. Кроме того, около 15% опрошенных опасаются потерять работу в течение следующего года; 🟦 Закон о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов на своей территории приняла Госдума. Также принят закон о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

армения

сша

ливан

россия

польша

украина

ближний восток

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, армения, сша, ливан, цик, госдума, россия, польша, украина, антониу гутерреш, мвд, ближний восток, иран, война в иране, трудовые мигранты