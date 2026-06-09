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"Никто не бежит в Кремль": экс-глава МИД Украины призвал не верить в победные иллюзии

"Никто не бежит в Кремль": экс-глава МИД Украины призвал не верить в победные иллюзии - 09.06.2026 Украина.ру

"Никто не бежит в Кремль": экс-глава МИД Украины призвал не верить в победные иллюзии

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал заявления о том, что Киеву удалось переломить ситуацию на поле боя. 9 июня он назвал подобные оценки "бредом" и призвал соотечественников "сохранять холодный разум"

2026-06-09T09:15

2026-06-09T09:15

2026-06-09T09:15

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украина

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дмитрий кулеба

вооруженные силы украины

мид

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"Я не очень хочу быть душнилой, который мешает людям радоваться, но в ноябре мы с вами снова вернемся к разговору о том, как нам всем пережить зиму", — заявил Кулеба, комментируя появившиеся в последнее время оптимистичные публикации о якобы наступившем переломе в конфликте.Экс-министр подчеркнул, что разговоры о "поворотном моменте" в войне невозможно вести в моменте происходящих событий."Нигде в человеческой истории не было такого, чтобы поворотные точки войны определялись в моменте, когда что-то происходит. Разве после Сталинграда Жуков пришел к Сталину и доложил о поворотном моменте в войне? Или Манштейн позвонил Гитлеру и сказал: "Товарищ Гитлер, извините, произошел поворотный момент, через два года Берлин падет"? Это бред", — заявил бывший глава МИД.По его словам, подобные заявления связаны с "экономикой внимания" и стремлением найти более сильные образы и аргументы для публики.Напомним, ранее украинские официальные лица и западные СМИ неоднократно заявляли о "переломе" и "успехах" ВСУ на фронте. Кулеба фактически признал: реальное положение дел на фронте далеко от победных реляций, а тяжелая зима впереди.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.Массовые многочасовые отключения электроэнергии на Украине начались в октябре прошлого года, а в середине января в стране ввели режим ЧС — не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергосистеме, который никак не удается покрыть.Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале заявил, что энергосистема Украины получила значительные повреждения из-за взрывов, что повлияло на ситуацию по всей стране. По его словам, повреждены объекты, от которых зависит работа украинских атомных станций.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Неуклюжая провокация": почему Зеленский вдруг захотел переговоров? Хроника событий на утро 9 июня.

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новости, украина, киев, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, мид