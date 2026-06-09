https://ukraina.ru/20260609/ni-ukrast-ni-postorozhit-mineralnaya-sdelka-god-spustya-1079990423.html

Ни украсть, ни посторожить: "минеральная сделка" год спустя

Ни украсть, ни посторожить: "минеральная сделка" год спустя - 09.06.2026 Украина.ру

Ни украсть, ни посторожить: "минеральная сделка" год спустя

США не проявляют интерес к выполнению договорённостей Путина и Трампа на Аляске, а Москву тревожит заявление Рубио о том, что США не могут быть посредником в мирных переговорах так как поддерживают Украину. Данные констатации принадлежат главе МИД России Сергею Лаврову.

2026-06-09T06:40

2026-06-09T06:40

2026-06-09T06:40

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Однако почти улетучившийся дух Анкориджа является не единственной договорённостью, которую в последние время похоронили функционеры администрации Трампа. Не менее показательна судьба "минеральной сделки", с момента ратификации которой исполнилось 13 месяцев — достаточный срок для подведения промежуточных итогов.8 мая 2025 года депутатов так прижали, что они поддержали соглашение 338 голосами "за" при отсутствии проголосовавших против. А теперь о сделке даже не вспоминают в силу отсутствия каких-либо значимых результатов.Во многом судьба сделки была предрешенаВо-первых, на Украине нет запасов редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ), которые можно было бы быстро начать разрабатывать для замещения ставших недоступными для США поставок из Китая. Если бы таковые были, то их бы уже давно освоила бы украинская олигархия, для которой добыча железных и марганцевых руд не является большой проблемой.Геология наука столь же упрямая, сколь и география, а в случае с Украиной совпали оба фактора: недра бывшей УССР хорошо изучены, наиболее значимые месторождения РМ и РЗМ к моменту ратификации сделки находились под контролем России, а обилие дронов у сторон делает непригодную для хозяйственного освоения зону всё больше.Во-вторых, для начала освоения месторождений в постсоветских странах западным капиталом необходимо сперва научиться "разговаривать" на одном "языке". В бывшем СССР запасы месторождений по-прежнему оцениваются по советской/российской системе ГКЗ (Государственная комиссия по запасам) — денег и особого желания у украинских властей с олигархатом заниматься геологоразведкой не было. В то же время на Западе принята система CRIRSCO (Комитет по международным стандартам отчётности по минеральным запасам). Оба стандарта плюс-минус равны, но акценты в них делаются на разном: в ГКЗ упор на детальности и систематизации, а в CRIRSCO на коммерческой составляющей. Украина, в отличие от Казахстана внедрившего с 2024 года CRIRSCO, геологические стандарты не меняла. А для перевода ГКЗ в CRIRSCO требуется проведение соответствующей работы.В-третьих, для освоения месторождений нужна электроэнергия, а её дефицит больно бьёт по украинских меткомпаниям с давно освоенным и до начала СВО беспроблемным циклом производства. Что уж тут говорить об освоении новых месторождений.Поэтому до практической реализации — то есть начала работ по освоению переданных иностранцам месторождений — дело так и не дошло. Создан управляющий фонд (URIF, он же Фонд восстановления и инвестиций), в сентябре прошлого года на Украину прибыла комиссия для оценки конкретных месторождений, консорциуму с участием друзей Трампа отдали права на освоение литиевого месторождения, но затем передачу оспорили в суде, а 26 марта Фонд вложился в компанию Sine Engineering.При этом Sine Engineering специализируется на дронах, а не минералах. По минералам нет никаких подвижек, но интерес Вашингтона к недрам не угас — власти Казахстана в ноябре 2025 года продали 70% вольфрамового месторождения Северный Катпар компании Cove Kaz Capital Group LLC.Поэтому в истории с "минеральной сделкой" важен не столько фактор саботажа со стороны Киева, о котором пишут украинские СМИ, сколько объективные проблемы, а также отсутствие системного подхода и вменяемой экспертизы со стороны администрации Трампа к сделке.Отсутствие РМ и РЗМ в украинских недрах не было секретом ни для Трампа, ни для его подчинённых, не говоря уже о журналистах и профильных специалистах. Однако для Трампа приоритетом является медиаизмерение и его влияние на состояние самого Трампа и членов его семьи. Личное состояние Дональда Трампа с начала 2024 года выросло в 2–3 раза и достигло 6,5 млрд долларов, богатство членов его семьи также почти удвоилось и достигло 10 млрд долларов.А вот реальный экономический эффект для самих США вторичен.Сделку Трамп продвигал на волне попыток остановить боевые действия между Украиной и Россией, где США — будучи участником конфликта — пытались позиционировать себя в качестве посредника и миротворца. Тогда сделка позиционировалась как средство возврата впустую потраченных предыдущей администрацией на поддержку Украины средств.Но так как Киев сменил геополитическую "крышу" с США на ЕС, то добиться какого-либо успеха Вашингтон не сумел, впрочем, и не слишком пытался: Трамп не ввёл санкции ни против Зеленского, ни против его окружения, а военная помощь — передача оружия и разведданных — стала оказываться не бесплатно, а на средства Евросоюза. А сейчас Рубио и вовсе рассуждает о необходимости дальнейшей поддержки Украины.Поэтому ни практической, ни медийной ценности сделка уже не имеет — Киеву для этого не нужно чинить особых препятствий для её реализации, у сделки и так не было особых шансов на успех.В то же время история с "минеральной сделкой" позволяет сделать ряд выводов о СШАВо-первых, при администрации Трампа США утратили способность действовать системно и последовательно. Это демократы проводили последовательную политику, оперируя привычным для них инструментом в виде букета НКО и набора ценностей. При Трампе НКО разогнаны, USAID ликвидирован, а ценности меняются чуть ли каждую неделю. Демократы системно поддерживали Украину и противостояли России, а при республиканцах в воздухе витает "дух Анкориджа" из неопределённости.Во-вторых, отсутствие системности и последовательности делает США ещё более недоговороспособными, чем ранее. При демократах "зерновая сделка" работала в интересах Украины, а при республиканцах её не получилось перезапустить.В-третьих, у США либо нет инструментария по принуждению Киева к выполнению договорённостей, либо нет желания этим инструментарием пользоваться, из-за чего Вашингтон выдаёт свои пороки за благодетель.Проще говоря, отсутствие успехов реализации "минеральной сделки" означает неспособность США ставить чёткие цели и добиваться их реализации. И так как с "духом Анкориджа" и "минеральной сделкой" будет все продолжаться и дальше — вряд ли в отношениях с США что-либо изменится.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

сша, украина, дональд трамп, марко рубио, россия, владимир путин, ес, эксклюзив