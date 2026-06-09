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Комиссар "Молодой гвардии": 100 лет Олегу Кошевому

Комиссар "Молодой гвардии": 100 лет Олегу Кошевому - 09.06.2026 Украина.ру

Комиссар "Молодой гвардии": 100 лет Олегу Кошевому

На излёте сентября 1943 года в Краснодоне появился военный в шинели с погонами полковника и вещмешком. Это был известный писатель и журналист газеты "Правда" Александр Александрович Фадеев, которого ЦК ВЛКСМ отправил собирать материал о юных подпольщиках "Молодой гвардии" для будущей книги. Именно он обессмертил имя Олега Кошевого

2026-06-09T08:00

2026-06-09T08:00

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А началось всё с публикации в газете "Правда" от 15 сентября. Статья Фадеева называлась "Бессмертие" и открывала её клятва: "я, вступая в ряды "Молодой гвардии", перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной, многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь…" Тогда же среди наиболее выдающихся молодогвардейцев, о которых редакция располагала хоть какой-то информацией, прозвучало и имя Олега Кошевого.Читателей пробрало. Уже в первые два дня редакцию завалили сотни писем. Это было только начало освобождения оккупированных территорий, советские граждане ещё толком не знали, какой ужас на них творился, и каким героизмом нужно было обладать, чтобы противостоять врагу в тех условиях. Фактически "Молодая гвардия" оказалась первой подпольной организацией, о деятельности которой стало хорошо известно на "большой земле". Именно поэтому статья Фадеева вызвала такой резонанс, и именно поэтому в центральном комитете комсомола поручили прославленному автору написать о героях книгу.В Краснодоне Фадеев поселился на квартире у мамы Олега Кошевого – Елены Николаевны. Это была красивая 37-летняя женщина, вдова, которая к тому же, в отличие от большинства родителей молодогвардейцев была хорошо образована и приятна в общении. Возможно, именно это стало причиной того, что в романе "Молодая гвардия" "перекос" был сделан в сторону Олега Кошевого.Олег родился 8 июня 1926 года в городе Прилуки Черниговской области в семье школьного учителя Василия Федосеевича Кошевого. Через шесть лет семья переехала в Полтаву, где мальчик пошёл в школу. В первом классе он проучился только три дня, после чего его сразу перевели во второй. После окончания учебного года семья переехала в Ржищев Киевской области, где Олег доучился до 6-го класса. Затем его мать ушла из семьи и уехала вслед за новым, гражданским, мужем Ильёй Кашуком в Канев, где тот получили должность заместителя председателя райисполкома. Отец же Олега, женившись на своей коллеге, уехал в Антрацит Ворошиловградской области, забрав с собой сына и тёщу. Там мальчик закончил 7-й и 8-й классы.Олег сильно переживал развод родителей. Когда отец стал ему пенять, что подросток начал встречаться с девушками значительно старше его и гулять допоздна, тот только огрызался: "я уже взрослый, а ты уже своё доживаешь, так что прошу не указывать, в котором часу мне приходить домой". Старшего Кошевого беспокоило, что у его сына не было целеустремлённости. Нет, он хорошо учился, любил книги, музыку, танцы, но ни к какому ремеслу сердце у него не лежало, и чего он хочет, он ещё не знал.Однако учителя в школе Олегом восхищались. Он прекрасно рисовал, вёл школьную стенгазету, наизусть целыми главами цитировал "Войну и мир" Толстого, оставаясь при этом душой любой компании. Девушки были от него просто без ума.Отрезвляюще на подростка подействовала смерть отчима – тот скончался от тяжёлой болезни в 1939 году. Мать расписалась с ним за год до этого и стала носить фамилию Кашукова – русифицированный вариант фамилии мужа. Впоследствии её везде указывали по имени первого мужа. Овдовев, Елена Николаевна уехала жить к брату-геологу в Краснодон.Тем временем началась Советско-финляндская война. Старшего Кошевого мобилизовали в армию, и Олегу пришлось вместе с бабушкой переехать к матери. Здесь в 1940 году его зачислили в краснодонскую среднюю школу № 1 имени Максима Горького, где он познакомился со многими будущими молодогвардейцами. А затем началась Великая Отечественная война.Олег стал помогать раненым в госпитале, выпускал для них сатирическую стенгазету "Крокодил", готовил фронтовые сводки. Когда фронт приблизился к городу, дядя предложил Олегу ехать с ним в эвакуацию, но тот не хотел оставлять мать одну. Когда стало понятно, что Краснодон скоро будет оккупирован, Кошевой и его мама попытались уйти на восток пешком. Но немцы слишком быстро наступали, и им пришлось вернуться обратно.В романе Фадеев потом написал, что 16-летний Кошевой стал одним из организаторов "Молодой гвардии", однако на самом деле всё было совсем не так.Краснодон немцы оккупировали 20 июля 1942 года. 15 сентября под Ворошиловградом немцы разбили советский партизанский отряд, в котором молодым бойцом был 17-летний Виктор Третьякевич – он по заданию командира находился в Ворошиловграде. Не обнаружив отряд на месте, он в октябре пробрался домой в Краснодон и устроился на работу руководителем струнного оркестра при клубе шахты № 1-бис.Третьякевич установил связь с Сергеем Тюлениным, Иваном Земнуховым и другими. Независимо друг от друга они создали подпольные группы "Звезда", "Молот", "Серп", "Серп и молот", в которых состояли 25 подпольщиков. Благодаря Третьякевичу они объединились в единую группу "Молодая гвардия". Командиром стал появившийся в Краснодоне чуть позже Иван Туркенич, комиссаром – Третьякевич, его подпольной кличкой стало "комиссар Славин". Туркенич, как самый старший (ему было 22 года, и он успел уже повоевать на Дону, попасть в плен, сбежать оттуда) разбил отряд на пятёрки, распределил оружие, стал ставить задания. Туркенич и Третьякевич постоянно поддерживали связь с краснодонским подпольем и действовали в координации с ним.Олег Кошевой присоединился к молодогвардейцам только в ноябре, но Туркенич в ноябре 1943 года рассказал в интервью (он погиб потом в августе 44-го на фронте):"В основном много работали Олег Кошевой и Ваня Земнухов. В отношении Олега Кошевого я скажу, что это инициативный парень. Через некоторое время он был у нас поставлен комиссаром отряда… Третьякевич был у нас одно время комиссаром. Вообще Третьякевич представляет из себя серьёзного, толкового товарища, работал он неплохо, но были у него личные счёты с Олегом из-за должности. Но это, конечно, пустяки".В 1956 году комитет комсомола проводил дополнительное расследование деятельности молодогвардейцев. На имя 1-го секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Шелепина поступила записка, в которой указывалось:"Нереальным является и утверждение, что квартира Кошевых являлась местом сбора штаба и различных совещаний. Документы подтверждают, что все эти мероприятия проводились на квартире Виктора Третьякевича, Ивана Земнухова, Радика Юркина и других, но только не у Кошевых. Как рассказывают жители Краснодона, квартира Кошевых всегда была полна немцев, квартиры других молодогвардейцев не посещались немцами из-за их отдалённости и ветхости. Оставшиеся в живых – члeн штаба Василий Левашов и молодогвардейцы Арутюнянц, Лопухов и другие утверждают, что выдающейся роли Олег в организации не играл, никогда не был он и руководителем".Однако Туркенич, командир молодогвардейцев, всего через 10 месяцев после их казни утверждал обратное:"Знала об этом Кошевая, потому что у неё на квартире мы часто собирались, она нас несколько раз предупреждала об осторожности. Вела она себя неплохо, помогала нам. Только один случай был, это когда мы принесли флаг из клуба к ней на квартиру(похищенный у немцев – прим. автора), то она сказала нам – унести его скорей отсюда".Кошевой точно готовил листовки, был инициатором создания комсомольских билетов, которые выдавались принятым в комсомол молодогвардейцам. Он и сам стал комсомольцем в декабре 1942 года, и комсомольский билет, собственно, и стал причиной его гибели. Но он совершенно точно не участвовал в нашумевшем вывешивании в оккупированном Краснодоне красных знамён 7 ноября 1942 года и сожжении в декабре трудовой биржи с документами предназначенных к вывозу остарбайтеров. Но он мог руководить этими акциями. Вот что об этом рассказал Иван Туркенич:"Была у нас одна паника, это когда почти все ребята из группы получили повестки для отправки в Германию. Третьякевич и Земнухов говорили, что нужно отсюда уходить, взять всех своих товарищей и таким образом покончить с деятельностью организации в районе Краснодон. Я и Олег утверждали, что на эти повестки не надо обращать внимания, так как уход, как таковой, немыслим. Мы утверждали, что нужно остаться, продолжать работу, а по повесткам просто не являться, к тому же поджечь биржу".За время своего существования молодогвардейцы осуществила не менее 39 диверсионных операций, в том числе сожгли на полях скирды предназначенного к вывозу в Германию хлеба, разогнали реквизированный для немцев скот, уничтожили несколько полицаев, освободили 75 военнопленных, выкрали предназначавшиеся для немецких солдат новогодние подарки, сожгли несколько бензовозов, убив водителей. Но затем наступил 1943 годКак и подавляющее большинство молодогвардейцев Кошевой испил горькую чашу предательства и был казнён. Единственное, убили его позже, чем основную группу. 1 января, когда немцы по наводке предателей арестовали первых ребят, в первую очередь Виктора Третьякевича, Олег вместе с Ниной и Ольгой Иванцовыми, Валерией Борц и Сергеем Тюлениным смогли уйти из Краснодона. Они попытались перейти линию фронта, которая приближалась к Донбассу, но из-за неопытности не смогли. Продуктов у них с собой практически не было, одежда оказалась не самой подходящей, и 11 января они вернулись домой.Понимая, что здесь его подстерегает опасность, Олег на следующий день снова отправился к линии фронта. В районе Ровеньков его задержали и, скорее всего, отпустили бы, но у него обнаружили зашитый в пиджак самодельный комсомольский билет и несколько изобличавших его, как участника "Молодой гвардии" документов. По всем правилам конспирации он их должен был уничтожить или хотя бы надёжно где-то спрятать, но мальчишеская гордость взяла верх над здравым смыслом.Олега Кошевого, как "комиссара", пытали с особым усердием и расстреляли 9 февраля 1943 года в Гремучем лесу близ города Ровеньки вместе с Любовью Шевцовой, Дмитрием Огурцовым, Семёном Остапенко и Виктором Субботиным. Когда проводили эксгумацию, оказалось, что погиб 16-летний чернявый юноша совершенно седым. А через 8 дней в Ровеньки вошли советские войска – ребята "не дотянули" до их прихода совсем немного.

https://ukraina.ru/20260131/molodogvardeytsy-nastoyaschie-i-mnimye-1075039863.html

https://ukraina.ru/20260122/o-chm-ne-rasskazal-fadeev-podvig-i-tragediya-podpolya-yuga-luganschiny-1074505002.html

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