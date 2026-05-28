Украинская игра абвера. ОУН* и немецкая разведка накануне Великой Отечественной войны

В период между двумя мировыми войнами немецкие спецслужбы вели разведывательно-подрывную деятельность как против западных соседей, прежде всего Франции, так и против восточных - Польши и Чехословакии. Особенно преуспела в этой практике военная разведка Абвер, которой руководил умный и амбициозный адмирал Вильгельм Канарис

2026-05-28T08:00

Важнейшими союзниками абвера при осуществлении его деятельности в восточном направлении являлись украинские националистические группировки. Хотя в реальности, как показала практика, они были не союзниками, а "инструментами" немцев.В целом немецкие спецслужбисты шли по проторенной дорожке. В 1918 году созданное из юго-западных земель Российской империи Украинское государство сначала в форме республики, а потом и монархии существовало полностью под контролем Берлина. Немецкому канцлеру Теобальду Бетман-Гольвету приписывают такие слова: "на востоке Российской империи надо создать самостоятельное государство Украина, дабы по возможности оттеснить Россию от немецкой границы".Канарис и ряд его подчинённых придерживались того же мнения, но у руководителей Национал-социалистической партии Германии, которые в 1933 году пришли к власти, было другое мнение. Исключение составлял один из идеологов нацистской партии Альфред Розенберг, который был сторонником создания Украинского государства как союзника рейха.В 1937 году Организация украинских националистов* начинает тесно сотрудничать с абвером. Ее руководитель Евгений Коновалец был удостоен аудиенции у Канариса. Идеи Коновальца во многом были близки нацистским: он ненавидел парламентскую систему, был противником западных демократий, хотел добиться власти с помощью насилия, считал Россию "тюрьмой народов". Уже после смерти Коновальца Канарис называл его в частных беседах "замечательным человеком".Абвер создает учебные лагеря, в которых украинских националистов обучают диверсионной деятельности. Также с 1938 года ведётся пропагандистская работа, из Вены начинает вещать радиостанция на украинском языке, затем к ней подключаются ещё две станции — в Граце и Линце.Во многом благодаря пропагандисткой работе ОУН* во Львове в октябре 1938 года вспыхивают беспорядки. Польский МИД выражает протест. Министр иностранных дел Германии Иоахим Риббентроп требует от абвера закрыть украинские радиостанции. Главу МИДа поддержал Гитлер, который надеялся склонить Польшу к войне против СССР.22 октября руководство разведки получает письмо из МИДа, где дипломаты просят спецслужбистов "избегать любых действий, которые могут пробудить впечатление, что официальные немецкие органы сотрудничают с группой Ярого или Украинским национальным объединением". Канарис вынужден уступить.Вскоре Гитлер понял, что Польша не согласится на совместную военную операцию против СССР. В Варшаве были уверены, что Рейх и Советский Союз никогда между собой не договорятся, и это гарантирует безопасность Польше. Кроме того, польские руководители отказались передать рейху вольный город Данциг и создать коридор в Восточную Пруссию. Гитлер дал добро на использование украинцев против Польши.В 1938 году при поддержке абвера украинским националистам почти удалось создать "свое" государство на территории Закарпатья. Эту территорию в основном заселяли русины, которые украинцами себя не считали. Закарпатье на протяжении сотен лет было связано с Венгрией. Попытки деятелей ОУН создать массовую украинскую партию и молодёжное движение на Закарпатье закончилась неудачей. Однако при помощи немецких спецслужб путем интриг и запугивания власть в провинции оказалась практически в руках эмигрантов из Галиции.Украинская националистическая пропаганда стала доминирующей в регионе. С территории Закарпатья ОУН* проводила террористические акции на территории Галиции. Когда к власти в провинции пришел православный священник Августин Волошин, он оказался в полной зависимости от украинских националистов. Против русинских политиков и русского языка начались репрессии. На Закарпатье появились украинские штурмовые отряды под названием "Сечь".Политики в Праге ещё надеялись спасти свою страну, и даже попытались восстановить свой контроль в Словакии и Закарпатье, однако это вызвало гнев Берлина. Гитлер решил полностью ликвидировать Чехословакию. Словакия становилась протекторатом Германии. А вот Закарпатье Берлин решил отдать Будапешту.Венгрия была важным союзником Германии, и Гитлер, после некоторых раздумий, удовлетворил претензии Будапешта на Закарпатье. То, что Волошин и местные депутаты успели объявить о независимости страны, уже ничего не меняло. Венгерские войска заняли Закарпатье. Сопротивление им оказали в основном чехословацкие части, которые ещё находились в провинции, и некоторые "сечевики". Русины большей частью остались нейтральными.В конце апреля 1939 года польское МВД сообщило руководству второй Речи Посполитой, что украинские националисты по плану немецких спецслужб должны вызвать восстание, а также расширить диверсионную деятельность. В связи с ожидающейся польско-немецкой войной на территории Германии украинцы проводят военные учения, имеющие характер военной подготовки, которые проходят легально. Члены же ОУН* получают подготовку неофициально. А в мае Варшаве стало известно, что немцы увеличили финансирование ОУН* в два раза. Деньги должны были пойти на активизацию диверсионной и разведывательной работы, а также подготовки захвата органов местной власти в Галичине и на Волыни.Начальник второго отдела абвера полковник Эрвин фон Лахузен (который курировал украинцев) докладывал руководству вермахта, что в случае войны с Польшей Германия сможет использовать 1300 офицеров и 12 тысяч рядовых украинцев. Украинские диверсионные отряды вместе со спецотрядом абвера Ebbinghaus должны были поднять антипольское восстание в Силезии.Существует версия, что украинцы должны были сыграть ту же роль, что и судетские немцы в Чехословакии. То есть поднять восстание против власти Варшавы, а когда поляки бы жестоко подавили его, Третий Рейх вступился бы за обиженное национальное меньшинство.Однако, поводом для начала войны послужила провокация в Гляйвице. Более того, 28 августа Лахузен отдал приказ, который запрещал украинским диверсантам участвовать в боевых действиях.23 августа в Москве был заключен советско-германский договор о ненападении. Гитлер получил, что хотел, – гарантии того, что СССР не будет защищать Польшу. Взамен в сферу влияния Москвы отходили часть Прибалтики, Западная Белоруссия и Западная Украина. Исходя из этого, Германия не могла использовать части украинских националистов в боевых действиях или позволить сторонникам ОУН* брать власть в свои руки в Галиции и Волыни, так как это могло подорвать договорные отношения с СССР.Однако в сентябре 1939 года Гитлеру предстояло ещё раз зайти с "украинской карты". После 10 сентября стало понятно, что Польша разгромлена, однако СССР не спешил занимать отошедшие в сферу его влияния польские территории. В Германии решили создать в Галиции Украинское государство, зависимое от Германии.12 сентября в Оппельне состоялось совещание, на котором присутствовали военные и политические деятели Третьего Рейха. Здесь было принято решение использовать украинских националистов для истребления евреев и представителей польской интеллигенции. 15 сентября в Вене Канарис и Лахузен встретились с лидером одной из фракций ОУН* Андреем Мельником и сообщили ему, что Германия намерена создать на территории Галиции украинское государство.Однако 17 сентября части РККА вошли на территорию западной Украины и западной Белоруссии, планам по созданию нового немецкого государства – сателлита был положен конец.Правда, вызывает большие сомнения то, что Гитлер действительно хотел создать на территории Западной Украины немецкий протекторат, как в Словакии. Ведь это обнулило бы договоренности с СССР и могло сделать Москву союзником Парижа и Лондона, а это Гитлеру в 1939 году было не нужно. Немцы боялись оказаться в ситуации войны на два фронта, как в 1914 году.Более вероятной представляется версия, по которой немецкое руководство устроило "игру" с созданием государства в Галиции для того, чтобы заставить СССР действовать. Иосиф Сталин в вопросах внешней политики был куда более осторожным, чем Гитлер, и не спешил занимать территории, отошедшие в зону влияния Союза. Фюреру же нужно было, чтобы СССР проявил себя, ведь вступление РККА на бывшие польские территории создало бы новую политическую реальность. Теперь получалось, что в ликвидации Польского государства заинтересована не только Германия, но и СССР.Более того, возможно, Гитлер надеялся, что Лондон и Париж объявят войну Москве. И чтобы заставить Сталина действовать быстрей и решительней, была "разыграна" партия якобы с намерением создать "Украинское государство"**.Альфред Розенберг, который благоволил к украинским националистам, после подписания пакта Молотова-Риббентропа оставил заметку в своем дневнике:"Этот пакт, заключенный с Москвой, обернется однажды угрозой национал-социализму. Если нам к тому же придется оставить Советскому Союзу территорию польской Украины, то после Карпато-Украины это станет вторым ударом с нашей стороны по наиболее мощной антимосковитской группировке".Но если Розенберг и некоторые офицеры абвера, которые искренне симпатизировали оуновцам, рассматривали их как младших союзников, то Гитлер, другие руководители Третьего рейха и, возможно, сам Канарис смотрели на украинских националистов как на инструмент для достижения своих политических целей.Не стоит забывать, что согласно канонам нацистской идеологии украинцы, как и другие славяне, являются недочеловеками (Untermensch). А значит, в том, чтобы обмануть таких людей, дать им надежду, а потом отнять, истинные арийцы не видели ничего предосудительного.Между тем оуновцы продолжали служить тем, кто их и за людей не считал, в надежде, что Гитлер "подарит" им украинское государство. Но фюреру нужны были украинские земли для расширения жизненного пространства немцев.* Террористическая организация запрещённая в России.** Никаких сведений относительно того, что эта игра каким-то образом отразилась на планах СССР, нет. "Освободительный поход" начался в ситуации, когда польское государство фактически развалилось, а польская армия не была уже способна оказать сопротивление РККА.Украинские власти демонстрируют преемственность нынешнего украинского режима по отношению к ОУН. Подробнее - в материале Андрей Мельник: второй фюрер двухголовой ОУН*

Сергей Миркин

