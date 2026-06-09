Итоги 09.06.26: теракт в Балашихе, Зеленский просит миллиарды Абрамовича - 09.06.2026 Украина.ру
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Итоги 09.06.26: теракт в Балашихе, Зеленский просит миллиарды Абрамовича
Итоги 09.06.26: теракт в Балашихе, Зеленский просит миллиарды Абрамовича - 09.06.2026 Украина.ру
Итоги 09.06.26: теракт в Балашихе, Зеленский просит миллиарды Абрамовича
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: день начался со взрыва автомобиля в Балашихе: водитель погиб, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Тем временем... Украина.ру, 09.06.2026
2026-06-09T18:19
2026-06-09T18:19
видео
балашиха
вашингтон
москва
владимир зеленский
роман абрамович
сергей лавров
следственный комитет
будет ли перемирие
перемирие
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: день начался со взрыва автомобиля в Балашихе: водитель погиб, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Тем временем в Вашингтоне призвали Москву и Киев немедленно договориться о полном прекращении огня, а Сергей Лавров заявил об отсутствии интереса США к прежним договоренностям с Россией.Также в выпуске — жесткое заявление Кулебы о "переломе в войне", требования Зеленского передать Украине деньги Абрамовича и новые громкие обещания Дональда Трампа по Ирану и Ближнему Востоку.
балашиха
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, балашиха, вашингтон, москва, владимир зеленский, роман абрамович, сергей лавров, следственный комитет, будет ли перемирие, перемирие, сша, мид рф, дональд трамп, ближний восток, видео
Видео, Балашиха, Вашингтон, Москва, Владимир Зеленский, Роман Абрамович, Сергей Лавров, Следственный комитет, будет ли перемирие, перемирие, США, МИД РФ, Дональд Трамп, Ближний Восток

Итоги 09.06.26: теракт в Балашихе, Зеленский просит миллиарды Абрамовича

18:19 09.06.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: день начался со взрыва автомобиля в Балашихе: водитель погиб, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Тем временем в Вашингтоне призвали Москву и Киев немедленно договориться о полном прекращении огня, а Сергей Лавров заявил об отсутствии интереса США к прежним договоренностям с Россией.

Также в выпуске — жесткое заявление Кулебы о "переломе в войне", требования Зеленского передать Украине деньги Абрамовича и новые громкие обещания Дональда Трампа по Ирану и Ближнему Востоку.
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ВидеоБалашихаВашингтонМоскваВладимир ЗеленскийРоман АбрамовичСергей ЛавровСледственный комитетбудет ли перемириеперемириеСШАМИД РФДональд ТрампБлижний Восток
 
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