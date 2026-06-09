https://ukraina.ru/20260609/itogi-090626-terakt-v-balashikhe-zelenskiy-prosit-milliardy-abramovicha-1080022083.html

Итоги 09.06.26: теракт в Балашихе, Зеленский просит миллиарды Абрамовича

Итоги 09.06.26: теракт в Балашихе, Зеленский просит миллиарды Абрамовича - 09.06.2026 Украина.ру

Итоги 09.06.26: теракт в Балашихе, Зеленский просит миллиарды Абрамовича

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: день начался со взрыва автомобиля в Балашихе: водитель погиб, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Тем временем... Украина.ру, 09.06.2026

2026-06-09T18:19

2026-06-09T18:19

2026-06-09T18:19

видео

балашиха

вашингтон

москва

владимир зеленский

роман абрамович

сергей лавров

следственный комитет

будет ли перемирие

перемирие

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: день начался со взрыва автомобиля в Балашихе: водитель погиб, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Тем временем в Вашингтоне призвали Москву и Киев немедленно договориться о полном прекращении огня, а Сергей Лавров заявил об отсутствии интереса США к прежним договоренностям с Россией.Также в выпуске — жесткое заявление Кулебы о "переломе в войне", требования Зеленского передать Украине деньги Абрамовича и новые громкие обещания Дональда Трампа по Ирану и Ближнему Востоку.

балашиха

вашингтон

москва

сша

ближний восток

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