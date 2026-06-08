https://ukraina.ru/20260608/zakharova-obyasnila-chto-pokazali-vybory-v-armenii-vazhnye-zayavleniya-mid-rf-1079960863.html
Захарова объяснила, что показали выборы в Армении. Важные заявления МИД РФ
Захарова объяснила, что показали выборы в Армении. Важные заявления МИД РФ - 08.06.2026 Украина.ру
Захарова объяснила, что показали выборы в Армении. Важные заявления МИД РФ
Прошедшие в Армении парламентские выборы продемонстрировали, что армянское общество крайне поляризовано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-08T13:59
2026-06-08T13:59
2026-06-08T13:59
новости
армения
россия
москва
никол пашинян
украина.ру
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/08/1062357869_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_11bef0ab42a83f9bf4fd070cd9891c7a.jpg
В то же время, по ее словам, Россия всегда была и будет заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении.Другие важные высказывания Захаровой в связи с выборами: 🟦 Власти Армении грубо нарушали демократические процедуры проведения свободных выборов. 🟦 Выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны запада. 🟦 Москва рассчитывает, что армянские власти будут руководствоваться подходами, основанными на национальных интересах.🟦 Россия будет выстраивать свой курс в отношениях с Арменией с учетом реальных шагов армянского руководства.Подробнее - в материале Пашинян заявил о победе своей партии на выборах. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.
армения
россия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/08/1062357869_34:0:1171:853_1920x0_80_0_0_8d340d6b2c34202fc9cbcca4d5bb4990.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, армения, россия, москва, никол пашинян, украина.ру, мария захарова
Новости, Армения, Россия, Москва, Никол Пашинян, Украина.ру, Мария Захарова
Захарова объяснила, что показали выборы в Армении. Важные заявления МИД РФ
Прошедшие в Армении парламентские выборы продемонстрировали, что армянское общество крайне поляризовано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
В то же время, по ее словам, Россия всегда была и будет заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении.
"Армянский народ является для нас братским, желаем ему мира и процветания", - сказала она.
Другие важные высказывания Захаровой в связи с выборами:
🟦 Власти Армении грубо нарушали демократические процедуры проведения свободных выборов.
🟦 Выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны запада.
🟦 Москва рассчитывает, что армянские власти будут руководствоваться подходами, основанными на национальных интересах.
🟦 Россия будет выстраивать свой курс в отношениях с Арменией с учетом реальных шагов армянского руководства.