Захарова объяснила, что показали выборы в Армении. Важные заявления МИД РФ - 08.06.2026 Украина.ру
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Захарова объяснила, что показали выборы в Армении. Важные заявления МИД РФ
Захарова объяснила, что показали выборы в Армении. Важные заявления МИД РФ - 08.06.2026 Украина.ру
Захарова объяснила, что показали выборы в Армении. Важные заявления МИД РФ
Прошедшие в Армении парламентские выборы продемонстрировали, что армянское общество крайне поляризовано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-08T13:59
2026-06-08T13:59
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украина.ру
мария захарова
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В то же время, по ее словам, Россия всегда была и будет заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении.Другие важные высказывания Захаровой в связи с выборами: 🟦 Власти Армении грубо нарушали демократические процедуры проведения свободных выборов. 🟦 Выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны запада. 🟦 Москва рассчитывает, что армянские власти будут руководствоваться подходами, основанными на национальных интересах.🟦 Россия будет выстраивать свой курс в отношениях с Арменией с учетом реальных шагов армянского руководства.Подробнее - в материале Пашинян заявил о победе своей партии на выборах. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.
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новости, армения, россия, москва, никол пашинян, украина.ру, мария захарова
Новости, Армения, Россия, Москва, Никол Пашинян, Украина.ру, Мария Захарова

Захарова объяснила, что показали выборы в Армении. Важные заявления МИД РФ

13:59 08.06.2026
 
© Фото : МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : МИД России / Telegram
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Прошедшие в Армении парламентские выборы продемонстрировали, что армянское общество крайне поляризовано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
В то же время, по ее словам, Россия всегда была и будет заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении.
"Армянский народ является для нас братским, желаем ему мира и процветания", - сказала она.
Другие важные высказывания Захаровой в связи с выборами:
🟦 Власти Армении грубо нарушали демократические процедуры проведения свободных выборов.
🟦 Выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны запада.
🟦 Москва рассчитывает, что армянские власти будут руководствоваться подходами, основанными на национальных интересах.
🟦 Россия будет выстраивать свой курс в отношениях с Арменией с учетом реальных шагов армянского руководства.
Подробнее - в материале Пашинян заявил о победе своей партии на выборах. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.
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