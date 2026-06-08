https://ukraina.ru/20260608/zakharova-obyasnila-chto-pokazali-vybory-v-armenii-vazhnye-zayavleniya-mid-rf-1079960863.html

Захарова объяснила, что показали выборы в Армении. Важные заявления МИД РФ

Захарова объяснила, что показали выборы в Армении. Важные заявления МИД РФ - 08.06.2026 Украина.ру

Захарова объяснила, что показали выборы в Армении. Важные заявления МИД РФ

Прошедшие в Армении парламентские выборы продемонстрировали, что армянское общество крайне поляризовано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает 8 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-08T13:59

2026-06-08T13:59

2026-06-08T13:59

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В то же время, по ее словам, Россия всегда была и будет заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении.Другие важные высказывания Захаровой в связи с выборами: 🟦 Власти Армении грубо нарушали демократические процедуры проведения свободных выборов. 🟦 Выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны запада. 🟦 Москва рассчитывает, что армянские власти будут руководствоваться подходами, основанными на национальных интересах.🟦 Россия будет выстраивать свой курс в отношениях с Арменией с учетом реальных шагов армянского руководства.Подробнее - в материале Пашинян заявил о победе своей партии на выборах. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.

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