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"Я здесь главный": Трамп допустил отправку спецназа США в Иран при провале сделки
"Я здесь главный": Трамп допустил отправку спецназа США в Иран при провале сделки - 08.06.2026 Украина.ру
"Я здесь главный": Трамп допустил отправку спецназа США в Иран при провале сделки
Президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times 8 июня допустил отправку американского спецназа на территорию Ирана, если переговоры с Тегераном провалятся
2026-06-08T11:41
2026-06-08T11:41
2026-06-08T11:49
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По его словам, вариантов у Вашингтона два — и оба не сулят иранцам ничего хорошего."Тут два варианта. Либо мы войдем и разберемся с тем, с чем не удалось разобраться военным путем ранее, либо мы просто сохраним блокаду Ирана, потому что это, как оказалось, мощнее любого военного нападения", — заявил американский лидер.Отвечая на вопрос о роли Израиля, он сказал:"Я здесь главный. Я здесь главный во всем". Премьеру Нетаньяху, по словам Трампа, придется принять любое соглашение, которое США заключат с Ираном. Мнение Тель-Авива, судя по тону президента, волнует его в последнюю очередь.Тем не менее, Трамп выразил уверенность, что сделка с Тегераном состоится, и нынешняя эскалация на Ближнем Востоке этому не помешает. Об этом – в материале Трамп раскрыл, почему Тегеран до сих пор не согласился на выдвигаемые США условияО других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Иран, Тегеран , Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Financial Times, Вооруженные силы Украины, Мир без границ
"Я здесь главный": Трамп допустил отправку спецназа США в Иран при провале сделки
11:41 08.06.2026 (обновлено: 11:49 08.06.2026)
Президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times 8 июня допустил отправку американского спецназа на территорию Ирана, если переговоры с Тегераном провалятся
По его словам, вариантов у Вашингтона два — и оба не сулят иранцам ничего хорошего.
"Тут два варианта. Либо мы войдем и разберемся с тем, с чем не удалось разобраться военным путем ранее, либо мы просто сохраним блокаду Ирана, потому что это, как оказалось, мощнее любого военного нападения", — заявил американский лидер.
Отвечая на вопрос о роли Израиля, он сказал:
"Я здесь главный. Я здесь главный во всем". Премьеру Нетаньяху, по словам Трампа, придется принять любое соглашение, которое США заключат с Ираном. Мнение Тель-Авива, судя по тону президента, волнует его в последнюю очередь.
Тем не менее, Трамп выразил уверенность, что сделка с Тегераном состоится, и нынешняя эскалация на Ближнем Востоке этому не помешает. Об этом – в материале Трамп раскрыл, почему Тегеран до сих пор не согласился на выдвигаемые США условия О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.