https://ukraina.ru/20260608/ya-zdes-glavnyy-tramp-dopustil-otpravku-spetsnaza-ssha-v-iran-pri-provale-sdelki-1079952176.html

"Я здесь главный": Трамп допустил отправку спецназа США в Иран при провале сделки

"Я здесь главный": Трамп допустил отправку спецназа США в Иран при провале сделки - 08.06.2026 Украина.ру

"Я здесь главный": Трамп допустил отправку спецназа США в Иран при провале сделки

Президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times 8 июня допустил отправку американского спецназа на территорию Ирана, если переговоры с Тегераном провалятся

2026-06-08T11:41

2026-06-08T11:41

2026-06-08T11:49

новости

сша

иран

тегеран

дональд трамп

биньямин нетаньяху

financial times

вооруженные силы украины

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076473531_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f134ec2b1c38b2ba0decb7205a4eea17.jpg

По его словам, вариантов у Вашингтона два — и оба не сулят иранцам ничего хорошего."Тут два варианта. Либо мы войдем и разберемся с тем, с чем не удалось разобраться военным путем ранее, либо мы просто сохраним блокаду Ирана, потому что это, как оказалось, мощнее любого военного нападения", — заявил американский лидер.Отвечая на вопрос о роли Израиля, он сказал:"Я здесь главный. Я здесь главный во всем". Премьеру Нетаньяху, по словам Трампа, придется принять любое соглашение, которое США заключат с Ираном. Мнение Тель-Авива, судя по тону президента, волнует его в последнюю очередь.Тем не менее, Трамп выразил уверенность, что сделка с Тегераном состоится, и нынешняя эскалация на Ближнем Востоке этому не помешает. Об этом – в материале Трамп раскрыл, почему Тегеран до сих пор не согласился на выдвигаемые США условияО других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.

сша

иран

тегеран

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, иран, тегеран , дональд трамп, биньямин нетаньяху, financial times, вооруженные силы украины, мир без границ