https://ukraina.ru/20260628/vstrechnye-boi-v-zaporozhskoy-oblasti-vzryvy-v-kharkove-poltory-tysyachi-geraney-v-gotovnosti-svodka-1080736073.html

Встречные бои в Запорожской области, взрывы в Харькове, полторы тысячи "Гераней" в готовности: сводка СВО

Встречные бои в Запорожской области, взрывы в Харькове, полторы тысячи "Гераней" в готовности: сводка СВО - 28.06.2026 Украина.ру

Встречные бои в Запорожской области, взрывы в Харькове, полторы тысячи "Гераней" в готовности: сводка СВО

В Запорожской области идут встречные бои, по Харьковской области нанесён ракетный удар, а украинские каналы сообщают о полутора тысячах "Гераней" в боевой готовности. Об этом 28 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-28T22:03

2026-06-28T22:03

2026-06-28T22:03

запорожская область

спецоперация

харьков

харьковская область

вооруженные силы украины

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В районе Плавней ВСУ пытаются закрепиться, российские подразделения — в Приморском. Идут встречные бои.О других новостях к этому часу: 🟥 Украинские мониторинговые каналы тревожно сообщают о более чем полутора тысячах "Гераней" в боевой готовности.🟥 Ракетный удар нанесён по целям в Харьковской области. Взрывы слышны в районе Харькова, а также в Лозовой.🟥 О работе ПВО над ДНР сообщают местные ТГ-каналы.🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрытоБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: День Конституции Украины, атаки на ЗАЭС. Итоги 28 июня

запорожская область

харьков

харьковская область

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запорожская область, спецоперация, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины