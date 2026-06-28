https://ukraina.ru/20260628/vstrechnye-boi-v-zaporozhskoy-oblasti-vzryvy-v-kharkove-poltory-tysyachi-geraney-v-gotovnosti-svodka-1080736073.html
Встречные бои в Запорожской области, взрывы в Харькове, полторы тысячи "Гераней" в готовности: сводка СВО
Встречные бои в Запорожской области, взрывы в Харькове, полторы тысячи "Гераней" в готовности: сводка СВО - 28.06.2026 Украина.ру
Встречные бои в Запорожской области, взрывы в Харькове, полторы тысячи "Гераней" в готовности: сводка СВО
В Запорожской области идут встречные бои, по Харьковской области нанесён ракетный удар, а украинские каналы сообщают о полутора тысячах "Гераней" в боевой готовности. Об этом 28 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-28T22:03
2026-06-28T22:03
2026-06-28T22:03
запорожская область
спецоперация
харьков
харьковская область
вооруженные силы украины
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В районе Плавней ВСУ пытаются закрепиться, российские подразделения — в Приморском. Идут встречные бои.О других новостях к этому часу: 🟥 Украинские мониторинговые каналы тревожно сообщают о более чем полутора тысячах "Гераней" в боевой готовности.🟥 Ракетный удар нанесён по целям в Харьковской области. Взрывы слышны в районе Харькова, а также в Лозовой.🟥 О работе ПВО над ДНР сообщают местные ТГ-каналы.🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрытоБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: День Конституции Украины, атаки на ЗАЭС. Итоги 28 июня
запорожская область
харьков
харьковская область
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская область, спецоперация, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины
Запорожская область, Спецоперация, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Встречные бои в Запорожской области, взрывы в Харькове, полторы тысячи "Гераней" в готовности: сводка СВО
В Запорожской области идут встречные бои, по Харьковской области нанесён ракетный удар, а украинские каналы сообщают о полутора тысячах "Гераней" в боевой готовности. Об этом 28 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
В районе Плавней ВСУ пытаются закрепиться, российские подразделения — в Приморском. Идут встречные бои.
О других новостях к этому часу:
🟥 Украинские мониторинговые каналы тревожно сообщают о более чем полутора тысячах "Гераней" в боевой готовности.
🟥 Ракетный удар нанесён по целям в Харьковской области. Взрывы слышны в районе Харькова, а также в Лозовой.
🟥 О работе ПВО над ДНР сообщают местные ТГ-каналы.
🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: День Конституции Украины, атаки на ЗАЭС. Итоги 28 июня