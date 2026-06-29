https://ukraina.ru/20260629/v-kiev-pribyla-kantsler-kaznacheystva-velikobritanii-reychel-rivz-drugie-novosti-k-etomu-chasu-1080737911.html

В Киев прибыла канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз. Другие новости к этому часу

В Киев прибыла канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз. Другие новости к этому часу - 29.06.2026 Украина.ру

В Киев прибыла канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз. Другие новости к этому часу

В Киев прибыла канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз. Об этом вечером 28 июня сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T00:01

2026-06-29T00:01

2026-06-29T00:01

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И коротко о других новостях:🟦 Уходящий с поста премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует получить должность генсека НАТО, пишет британская газета The Observer. Ранее ирландские СМИ приводили слова Стармера, что для него "ненавидеть Россию важнее, чем помогать Ближнему Востоку". Также он призывал нарастить оборонный бюджет НАТО, пугая возможной войной с РФ в 2030 году;🟦 Тегеран намерен ещё более жёстко реагировать на любые последующие нарушения перемирия со стороны США, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Хосейн Мохеби;🟦 Восстановление базы ВМС США в Бахрейне, повреждённой иранскими ударами, может потребовать $400 миллионов, утверждает Wall Street Journal;🟦 США готовятся к войне на истощение, пытаясь выстроить систему массового производства ракет по системе "Макдональдса" — чтобы их можно было собрать даже "в школьном спортзале по инструкции из блокнота", пишет Financial Times. Работу по такому принципу уже ведёт мастерская оборонного стартапа Co-Aspire на северо-востоке Вирджинии. Его глава отметил: никаких сложных станков на производстве, простое обучение и возможность быстрого развёртывания большого числа предприятий по всей Америке;🟦 Служба в армии Сербии по призыву начнётся с марта 2027 года, сообщил президент Сербии Александр Вучич;🟦 Во Франции зафиксирован значительный рост смертности из-за жары. С 24 по 28 июня зарегистрировано на 1000 смертей больше, чем за аналогичные предыдущие временные периоды, сообщает AFP. Отмечается, что большинство умерших — люди старше 65 лет. При этом, подчёркивает агентство, данные пока не окончательные;🟦 США оставили в Гренландии тысячи тонн опасного мусора. Как пишет газета Politiken, на десятках военных баз США, оставленных после конца холодной войны, нашли огромное количество опасного мусора, в том числе сотни тысяч литров дизеля и слаборадиоактивной воды. Всё это наносит вред окружающей среде острова;🟦 В России рассмотрят запрет на экспорт дизтоплива для нефтяных компаний, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, решение о снижении норматива продаж бензина на бирже с 15% до 10% уже принято, на следующей неделе должно быть принято решение о продлении нулевой экспортной пошлины на нефтепродукты.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: День Конституции Украины, атаки на ЗАЭС. Итоги 28 июня.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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