Бригада ВСУ на Запорожском направлении лишилась командира
Командир 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Владимир Кононников обнаружен без признаков жизни. Об этом 28 июня официально сообщили в оперативном командовании "Юг"
"В воскресенье, 28 июня, было выявлено без признаков жизни тело командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Александровича Кононникова", — говорится в сообщении.
Первичный осмотр не выявил видимых признаков насильственной смерти.
Правоохранительные органы проводят следственные действия, назначено служебное расследование. Истинные причины гибели офицера пока не установлены.
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