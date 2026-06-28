https://ukraina.ru/20260628/brigada-vsu-na-zaporozhskom-napravlenii-lishilas-komandira-1080735686.html

Бригада ВСУ на Запорожском направлении лишилась командира

Бригада ВСУ на Запорожском направлении лишилась командира - 28.06.2026 Украина.ру

Бригада ВСУ на Запорожском направлении лишилась командира

Командир 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Владимир Кононников обнаружен без признаков жизни. Об этом 28 июня официально сообщили в оперативном командовании "Юг"

2026-06-28T20:58

2026-06-28T20:58

2026-06-28T20:58

спецоперация

запорожское направление

вооруженные силы украины

запорожье

новости

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"В воскресенье, 28 июня, было выявлено без признаков жизни тело командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Александровича Кононникова", — говорится в сообщении.Первичный осмотр не выявил видимых признаков насильственной смерти. Правоохранительные органы проводят следственные действия, назначено служебное расследование. Истинные причины гибели офицера пока не установлены.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре День Конституции Украины, атаки на ЗАЭС. Итоги 28 июня

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спецоперация, запорожское направление, вооруженные силы украины, запорожье, новости