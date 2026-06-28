Бригада ВСУ на Запорожском направлении лишилась командира - 28.06.2026 Украина.ру
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Бригада ВСУ на Запорожском направлении лишилась командира
Бригада ВСУ на Запорожском направлении лишилась командира - 28.06.2026 Украина.ру
Бригада ВСУ на Запорожском направлении лишилась командира
Командир 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Владимир Кононников обнаружен без признаков жизни. Об этом 28 июня официально сообщили в оперативном командовании "Юг"
2026-06-28T20:58
2026-06-28T20:58
спецоперация
запорожское направление
вооруженные силы украины
запорожье
новости
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"В воскресенье, 28 июня, было выявлено без признаков жизни тело командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Александровича Кононникова", — говорится в сообщении.Первичный осмотр не выявил видимых признаков насильственной смерти. Правоохранительные органы проводят следственные действия, назначено служебное расследование. Истинные причины гибели офицера пока не установлены.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре День Конституции Украины, атаки на ЗАЭС. Итоги 28 июня
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спецоперация, запорожское направление, вооруженные силы украины, запорожье, новости
Спецоперация, Запорожское направление, Вооруженные силы Украины, Запорожье, Новости

Бригада ВСУ на Запорожском направлении лишилась командира

20:58 28.06.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Украина.ру
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Командир 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Владимир Кононников обнаружен без признаков жизни. Об этом 28 июня официально сообщили в оперативном командовании "Юг"
"В воскресенье, 28 июня, было выявлено без признаков жизни тело командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Александровича Кононникова", — говорится в сообщении.
Первичный осмотр не выявил видимых признаков насильственной смерти.
Правоохранительные органы проводят следственные действия, назначено служебное расследование. Истинные причины гибели офицера пока не установлены.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре День Конституции Украины, атаки на ЗАЭС. Итоги 28 июня
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