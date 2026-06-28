"ЕС их судьба не интересует": Медведев объяснил, чем заплатит Армения за евроинтеграцию - 28.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260628/es-ikh-sudba-ne-interesuet-medvedev-obyasnil-chem-zaplatit-armeniya-za-evrointegratsiyu-1080734873.html
"ЕС их судьба не интересует": Медведев объяснил, чем заплатит Армения за евроинтеграцию
"ЕС их судьба не интересует": Медведев объяснил, чем заплатит Армения за евроинтеграцию - 28.06.2026 Украина.ру
"ЕС их судьба не интересует": Медведев объяснил, чем заплатит Армения за евроинтеграцию
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что курс Еревана на евроинтеграцию и разрыв отношений с Москвой больно ударит по простым армянам. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба "Единой России"
2026-06-28T19:03
2026-06-28T20:37
новости
армения
москва
россия
ольга медведева
ес
совбез
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1076003250_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_1cf7fe4c8bb6bea08ec4c69a9cee12e2.jpg
"Неминуемые тяжёлые последствия для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны ЕС абсолютно не интересуют. Ведущие европейские страны видят в Армении лишь инструмент борьбы с Россией и заинтересованы в зачистке политического поля от всех сил, выступающих за здоровые отношения Москвы и Еревана", — заявил Медведев.В начале 2025 года в Армении приняли закон о евроинтеграции. Москва призывает Ереван как можно скорее провести референдум по выбору между ЕС и ЕАЭС. Если евроинтеграция продолжится, преференции для Армении в рамках Евразийского союза будут отменены.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
армения
москва
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1076003250_40:0:761:541_1920x0_80_0_0_d4f3e09051955be32ee0a96650aef1a2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, армения, москва, россия, ольга медведева, ес, совбез, единая россия
Новости, Армения, Москва, Россия, Ольга Медведева, ЕС, Совбез, Единая Россия

"ЕС их судьба не интересует": Медведев объяснил, чем заплатит Армения за евроинтеграцию

19:03 28.06.2026 (обновлено: 20:37 28.06.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие:
Дмитрий Медведев о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие: - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что курс Еревана на евроинтеграцию и разрыв отношений с Москвой больно ударит по простым армянам. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба "Единой России"
"Неминуемые тяжёлые последствия для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны ЕС абсолютно не интересуют. Ведущие европейские страны видят в Армении лишь инструмент борьбы с Россией и заинтересованы в зачистке политического поля от всех сил, выступающих за здоровые отношения Москвы и Еревана", — заявил Медведев.
В начале 2025 года в Армении приняли закон о евроинтеграции. Москва призывает Ереван как можно скорее провести референдум по выбору между ЕС и ЕАЭС. Если евроинтеграция продолжится, преференции для Армении в рамках Евразийского союза будут отменены.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиАрменияМоскваРоссияОльга МедведеваЕССовбезЕдиная Россия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:14Ядерный шантаж НАТО: альянс готовит крупнейший пересмотр ядерной доктрины со времён холодной войны
19:47Производство украинских дронов в Латвии перенесли туда, где БПЛА разогнали туристов
19:21США оставили в Гренландии тысячи тонн опасных отходов и миллионы литров радиоактивных вод
19:03"ЕС их судьба не интересует": Медведев объяснил, чем заплатит Армения за евроинтеграцию
18:43"Решение наркодиктатора": Захарова жёстко ответила на планы Зеленского поставить памятник Мазепе
18:40В лучших традициях киевского режима: представитель "Скалы" угрожает журналистам за расследование о пытках
18:15Стармер метит в кресло генсека НАТО после провала на посту премьера Британии
17:45Лихачёв: МАГАТЭ молчит об ударах ВСУ, потому что контрольный пакет у Запада
17:18Белый орел улетел. И не обещал вернуться
17:15День Конституции Украины, атаки на ЗАЭС. Итоги 28 июня
16:45Санду хочет включить вывод российских войск из Приднестровья в переговоры по Украине
16:22Путин: Россию не могут победить на поле боя, поэтому пытаются раскачать
16:00XIX Всесоюзная партконференция: самая масштабная промо-акция Бориса Ельцина
15:58США лишили Израиль статуса особого союзника, Ормузский пролив заминирован на месяцы: новости к этому часу
15:40Поляки придумали наказание для украинца, угрожавшего Навроцкому
15:20Кучма выступил против изменения Конституции Украины в период конфликта
15:17ВС РФ освободили Писанцы и Новосёлку в Днепропетровской области, "Герани" бьют по тылам ВСУ: сводка СВО
15:01Глава МИД Польши заявил о готовности воевать с Россией
14:41Зеленский анонсировал памятник Мазепе в центре Киева
14:10"Такой коррупции Америка не знала": Байден публично уничтожил Трампа
Лента новостейМолния