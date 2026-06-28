https://ukraina.ru/20260628/es-ikh-sudba-ne-interesuet-medvedev-obyasnil-chem-zaplatit-armeniya-za-evrointegratsiyu-1080734873.html

"ЕС их судьба не интересует": Медведев объяснил, чем заплатит Армения за евроинтеграцию

"ЕС их судьба не интересует": Медведев объяснил, чем заплатит Армения за евроинтеграцию - 28.06.2026 Украина.ру

"ЕС их судьба не интересует": Медведев объяснил, чем заплатит Армения за евроинтеграцию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что курс Еревана на евроинтеграцию и разрыв отношений с Москвой больно ударит по простым армянам. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба "Единой России"

2026-06-28T19:03

2026-06-28T19:03

2026-06-28T20:37

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"Неминуемые тяжёлые последствия для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны ЕС абсолютно не интересуют. Ведущие европейские страны видят в Армении лишь инструмент борьбы с Россией и заинтересованы в зачистке политического поля от всех сил, выступающих за здоровые отношения Москвы и Еревана", — заявил Медведев.В начале 2025 года в Армении приняли закон о евроинтеграции. Москва призывает Ереван как можно скорее провести референдум по выбору между ЕС и ЕАЭС. Если евроинтеграция продолжится, преференции для Армении в рамках Евразийского союза будут отменены.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня

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новости, армения, москва, россия, ольга медведева, ес, совбез, единая россия