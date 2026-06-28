"Лихорадочные попытки": силовики объяснили, зачем Зеленский требует депортации украинцев из ЕС - 28.06.2026 Украина.ру
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"Лихорадочные попытки": силовики объяснили, зачем Зеленский требует депортации украинцев из ЕС
"Лихорадочные попытки": силовики объяснили, зачем Зеленский требует депортации украинцев из ЕС - 28.06.2026 Украина.ру
"Лихорадочные попытки": силовики объяснили, зачем Зеленский требует депортации украинцев из ЕС
Попытки Владимира Зеленского добиться принудительной депортации украинских мужчин из стран Евросоюза объясняются тем, что мобилизационный потенциал внутри страны практически исчерпан. Об этом 28 июня заявили РИА Новости в российских силовых структурах
2026-06-28T21:44
2026-06-28T21:44
новости
украина
владимир зеленский
ес
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По словам источника, большая часть формально подлежащих мобилизации на Украине имеют бронь, поскольку работают на предприятиях критически важной инфраструктуры. "Эти данные объясняют лихорадочные попытки Зеленского добиться принудительной депортации мужского населения из стран ЕС", — заявил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в ряде стран Евросоюза уже начали принудительно возвращать украинцев, утративших основания для пребывания.Кроме того, в ЕС обсуждается возможность ограничения программ временной защиты для мужчин призывного возраста.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, ес
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ЕС

"Лихорадочные попытки": силовики объяснили, зачем Зеленский требует депортации украинцев из ЕС

21:44 28.06.2026
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Попытки Владимира Зеленского добиться принудительной депортации украинских мужчин из стран Евросоюза объясняются тем, что мобилизационный потенциал внутри страны практически исчерпан. Об этом 28 июня заявили РИА Новости в российских силовых структурах
По словам источника, большая часть формально подлежащих мобилизации на Украине имеют бронь, поскольку работают на предприятиях критически важной инфраструктуры.
"Эти данные объясняют лихорадочные попытки Зеленского добиться принудительной депортации мужского населения из стран ЕС", — заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в ряде стран Евросоюза уже начали принудительно возвращать украинцев, утративших основания для пребывания.
Кроме того, в ЕС обсуждается возможность ограничения программ временной защиты для мужчин призывного возраста.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
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