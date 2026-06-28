https://ukraina.ru/20260628/den-konstitutsii-ukrainy-ataki-na-zaes-itogi-28-iyunya-1080732912.html

День Конституции Украины, атаки на ЗАЭС. Итоги 28 июня

День Конституции Украины, атаки на ЗАЭС. Итоги 28 июня - 28.06.2026 Украина.ру

День Конституции Украины, атаки на ЗАЭС. Итоги 28 июня

На Украине отметили День Конституции. Украинские военные продолжают атаковать Запорожскую АЭС

2026-06-28T17:15

2026-06-28T17:15

2026-06-28T17:15

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

вооруженные силы украины

запорожская аэс

мазепа

украина

энергодар

киево-печерская лавра

росатом

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На Украине отметили 30-летие со дня принятия основного закона страны."Сегодня особенный день. Эмоционально и духовно очень сильный. Воскресенье. День Конституции Украины. Ровно 30 лет тому назад возведена важная опора самостийности нашего государства. Когда украинцы перестали жить по-старому, а главное, по чужому закону, и в полной мере начали строить новую жизнь, свою жизнь, на новых основаниях и принципах, главный из которых – это право Украины быть собой. Суверенной, неделимой и независимой. Это фундаментальные вещи нашего основного закона – Конституции Украины", – заявил Владимир Зеленский в своём обращении.Он также подчеркнул, что любые статьи Конституции были бы только лишь буквами на бумаге, без миллионов украинцев, готовых защищать свою страну и свои права.Зеленский также подчеркнул, что 2026 год – особенный для Украины: государство отмечает годовщины принятия Конституции, создания ВСУ, "возрождения государственных символов и гривны", а также 35-летие независимости.По его словам, важно, что в такой год Украины "зарождает новые, знаковые элементы своего государственного строительства". Так, Зеленский внёс 28 июня в парламент закон об Украинском национальном пантеоне. Кроме того, он открыл в Киево-Печерской Лавре бюст гетману Ивану Мазепе. Памятник Мазепы Зеленский пообещал открыть и на Бессарабке – на месте снесённого толпой по время Майдана памятника Владимиру Ленину. Что же касается самой Лавры, то, указал Зеленский, Украина начинает подготовку к 1000-летию со дня основания монастыря, которое исполнится в 2051 году."Дорогой народ! Тридцать лет тому принята Конституция Украины. Конституция демократического государства, свободного и способного защищать свои ценности, у которой есть благодаря Конституции хороший фундамент для построения Украины – Украины европейской", – обратился Зеленский к украинцам.Он сообщил, что страна "прошла большой путь, и на этом фундаменте возведено многое"."И уже начаты переговоры касательно нашего членства – будущего членства в ЕС, и уже открываются кластеры, и каждый такой шаг соединяет нас – Украину и Европейский Союз, украинцев и, безусловно, всю Европу", – отметил Зеленский.По его словам, за каждым таким шагом стоят все украинцы, "которые защищают безопасность и защищают будущее всей Европы", а также единомышленники Украины из других стран, "настоящие друзья и союзники, проверенные временем и борьбой, которые доказали, что Украина и Европа – одно целое".Но такая пафосная речь была воспринята не всеми украинцами."Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства" (Конституция Украины, ст.3). Мы все хорошо знаем имя этого человека! Поэтому предлагаю перенести празднование Дня Конституции на 25 января. Как-то честнее и логичнее, что ли, будет", – отметил украинский историк и политолог Константин Бондаренко.25 января отмечать свой День рождения Зеленский.Медиаэксперт Анатолий Шарий раскритиковал украинский основной закон."Сегодня в Украине отмечают День Конституции. Конституция Украины – это собачье дерьмо, которое давным-давно не исполняется. Против граждан Украины вводят санкции, граждан Украины не выпускают за территорию Украины, граждане Украины не могут получить доступ к правосудию, у граждан Украины нет вообще никаких прав. Конституция – это филькина грамота", – подчеркнул Шарий.Он также заявил, что ненавидит нынешнее украинское государство."Я ненавижу это государство, я ненавижу его всеми фибрами своей души. Быть гражданином этого вонючего государства – это мучение. Быть гражданином этого государства – это не честь, не радость. Это проклятие. Проклятое государство с неработающей Конституцией", – подытожил медиаэксперт.Примечательно, что многие популярные на Украине телеграм-каналы социально-политической направленности к вечеру 28 июня так и не посвятили юбилею основного закона страны свои тексты.Атаки на Запорожскую АЭСВСУ продолжают бить по району Запорожской АЭС и Энергодару, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачёв."Больше 60 прилётов в район Энергодара, в район Запорожской атомной станции", – рассказал Лихачёв журналистам.По его словам, Украина пытается деморализовать персонал станции и население Энергодара."Градус повышается, частота обстрелов растет. Была информационная провокация. Понятно, что украинские власти пытаются сделать жизнь в Энергодаре невыносимой. Мне кажется, это главная цель, которую они перед собой ставят. Достигнута она не будет", – отметил Лихачёв.Персонал ЗАЭС, подчеркнул глава "Росатома", демонстрирует огромный профессионализм и личное мужество.Утром 28 июня мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о провокации Вооружённых сил Украины."Сегодня ночью украинские формирования совершили очередную провокацию: с помощью дрона транслировалась ложная информация о якобы объявленной эвакуации из города с 1 июля. Официально заявляю: никакой эвакуации нет", – написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".По его словам, это циничная уловка, цель которой - вывести людей на трассы в определенное время и нанести удары по гражданским."Власти и все службы работают в штатном режиме. При любых реальных изменениях ситуация будет доведена через официальные каналы заблаговременно Предупредите родных и соседей — враг использует ложь, чтобы посеять страх", – подчеркнул Пухов.Украинские военные неоднократно атаковали гражданские цели в городе. Так, накануне, 27 июня, украинский беспилотник атаковал в Энергодаре машину "Тепловодоканала". Транспортное средство сгорело. Пострадавших в результате не было. Тогда же Пухов отметил, что обстановка в городе по-прежнему остаётся стабильно сложной, тем не менее все службы на своих местах, и все понимают ответственность.Подробнее о сегодняшнем юбилее – в статье Виктории Титовой "Тридцать лет украинской Конституции: как страна утратила легитимность".

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https://ukraina.ru/20260628/pytki-mirnykh-zhiteley-likvidatsiya-polkovnika-gur-khronika-sobytiy-na-utro-28-iyunya-1080727161.html

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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, вооруженные силы украины, запорожская аэс, мазепа, украина, энергодар, киево-печерская лавра, росатом