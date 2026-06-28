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Буданов* поддержал создание национального пантеона

Буданов* поддержал создание национального пантеона - 28.06.2026 Украина.ру

Буданов* поддержал создание национального пантеона

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* поддержал создание Украинского национального пантеона. Об этом 28 июня он написал в Телеграм-канале

2026-06-28T20:40

2026-06-28T20:40

2026-06-28T20:40

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Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект "Об Украинском национальном пантеоне". Документ предусматривает создание в Киеве общенационального места памяти для чествования "выдающихся представителей украинской нации"."Больше никто и никогда не будет диктовать украинцам, каких героев почитать, какие праздники отмечать или какую историю изучать. За это право сегодня проливают кровь наши воины", — заявил Буданов*.Киевский режим окончательно оформляет пантеон предателей и убийц в ранг государственного культа. Памятник Мазепе на месте снесённого Ленина — тому подтверждение. Подробнее – в материале "Решение наркодиктатора": Захарова жёстко ответила на планы Зеленского поставить памятник Мазепе*Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, мазепа, ленин, рада