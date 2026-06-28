Буданов* поддержал создание национального пантеона
© Фото
© Фото
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* поддержал создание Украинского национального пантеона. Об этом 28 июня он написал в Телеграм-канале
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект "Об Украинском национальном пантеоне". Документ предусматривает создание в Киеве общенационального места памяти для чествования "выдающихся представителей украинской нации".
"Больше никто и никогда не будет диктовать украинцам, каких героев почитать, какие праздники отмечать или какую историю изучать. За это право сегодня проливают кровь наши воины", — заявил Буданов*.
Киевский режим окончательно оформляет пантеон предателей и убийц в ранг государственного культа. Памятник Мазепе на месте снесённого Ленина — тому подтверждение.
Подробнее – в материале "Решение наркодиктатора": Захарова жёстко ответила на планы Зеленского поставить памятник Мазепе
*Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.
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