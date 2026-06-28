Буданов* поддержал создание национального пантеона - 28.06.2026 Украина.ру
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Буданов* поддержал создание национального пантеона
Буданов* поддержал создание национального пантеона - 28.06.2026 Украина.ру
Буданов* поддержал создание национального пантеона
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* поддержал создание Украинского национального пантеона. Об этом 28 июня он написал в Телеграм-канале
2026-06-28T20:40
2026-06-28T20:40
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Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект "Об Украинском национальном пантеоне". Документ предусматривает создание в Киеве общенационального места памяти для чествования "выдающихся представителей украинской нации"."Больше никто и никогда не будет диктовать украинцам, каких героев почитать, какие праздники отмечать или какую историю изучать. За это право сегодня проливают кровь наши воины", — заявил Буданов*.Киевский режим окончательно оформляет пантеон предателей и убийц в ранг государственного культа. Памятник Мазепе на месте снесённого Ленина — тому подтверждение. Подробнее – в материале "Решение наркодиктатора": Захарова жёстко ответила на планы Зеленского поставить памятник Мазепе*Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.
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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, мазепа, ленин, рада
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Мазепа, Ленин, Рада

Буданов* поддержал создание национального пантеона

20:40 28.06.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото
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Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* поддержал создание Украинского национального пантеона. Об этом 28 июня он написал в Телеграм-канале
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект "Об Украинском национальном пантеоне". Документ предусматривает создание в Киеве общенационального места памяти для чествования "выдающихся представителей украинской нации".
"Больше никто и никогда не будет диктовать украинцам, каких героев почитать, какие праздники отмечать или какую историю изучать. За это право сегодня проливают кровь наши воины", — заявил Буданов*.
Киевский режим окончательно оформляет пантеон предателей и убийц в ранг государственного культа. Памятник Мазепе на месте снесённого Ленина — тому подтверждение.
Подробнее – в материале "Решение наркодиктатора": Захарова жёстко ответила на планы Зеленского поставить памятник Мазепе
*Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.
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